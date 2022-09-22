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22 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 15:16  |  vz.ru
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Рубль проявил спокойствие на фоне паникующих рынков

Почему рынки паникуют, а рубль спокоен Станислав Красильников/ТАСС
Новости о референдумах и частичной мобилизации вызвали молниеносную реакцию на российских рынках. Они стали падать до уровней 24 февраля. Однако уже на второй день паника слегка улеглась, и вместо падения на 9% индекс Мосбиржи уменьшился менее чем на 4%. Реакцию рубля вообще можно назвать пассивной. Чего боятся инвесторы, что будет с рублем и к чему готовиться экономике? Подробности...
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Голосование на референдумах о воссоединении с Россией станет всенародным

Присоединения к России хотят 95% находящихся в РФ жителей ДНР и ЛНР Валерий Мельников/РИА Новости
По данным ВЦИОМ, активное участие в референдумах о вхождении в состав России примут не только жители соответствующих регионов, но и их соотечественники, проживающие в РФ. Как будет устроена процедура голосования для этой категории граждан и почему они намерены поддержать присоединение родных регионов к России?  Подробности...
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Частичная мобилизация изменит сущность всей СВО

Количество войск имеет значение Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС
Какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине? Этих задач несколько, и некоторые из них имеют принципиальное значение. Пополнение должно изменить сам характер ведущихся на Украине военных действий. Подробности...
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Расширение границ России готовы признать в Европе

«Для нас всегда важно иметь таких друзей, как вы», – сказал Путин Додику Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Республика Сербская признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, то есть – новые границы России. Этот ход Милорада Додика, посетившего с визитом Москву, неизбежно разозлит Брюссель, но лидер боснийских сербов готов рискнуть. Происходящее не просто знак поддержки России и не только сделка с ней. Это шанс на воссоединение для сербского народа.  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Америка на пороге гражданской войны или либеральной диктатуры

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    Голосование на референдумах о воссоединении с Россией станет всенародным

    Присоединения к России хотят 95% находящихся в РФ жителей ДНР и ЛНР
    		   22 сентября 2022, 14:26
    Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
    Текст: Олег Исайченко

    По данным ВЦИОМ, активное участие в референдумах о вхождении в состав России примут не только жители соответствующих регионов, но и их соотечественники, проживающие в РФ. Как будет устроена процедура голосования для этой категории граждан и почему они намерены поддержать присоединение родных регионов к России?

    В четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), среди находящихся на территории РФ жителей ДНР и ЛНР о готовности принять участие в референдуме о вхождении в состав России.

    Большинство опрошенных декларируют, что скорее приняли бы участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности ДНР (84%). При этом абсолютное большинство опрошенных, готовых принять участие в голосовании, хотели бы, чтобы после завершения военной операции территории ДНР и ЛНР вошли в состав России (95%).

    Примечательно и то, что данные ВЦИОМ во многом схожи с данными Института социального маркетинга (ИНСОМАР). Так, 80% жителей Запорожской и Херсонской областей полагают, что регион должен войти в состав Российской Федерации. В ДНР 91% и в ЛНР 90% опрошенных также заявили, что хотят видеть республики в составе России.

    Напомним, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.

    Кроме того, проведение референдумов накануне поддержал президент России Владимир Путин. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. При этом Запад, по словам Путина, развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.

    Вместе с тем в четырех регионах Донбасса, Приазовья и Причерноморья продолжается подготовка к проведению голосования: идет печать бюллетеней, работа участковых и территориальных избирательных комиссий перешла в предфинальную стадию. В России также будут открыты избирательные участки для жителей соответствующих регионов. Например, ЦИК ЛНР уже сформировал на территории РФ 201 избирательный участок, а их коллеги ДНР сообщили об открытии более 200 участков.  

    Центральная избирательная комиссия России также поможет избирательным комиссиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в организации избирательных участков на территории России для жителей, которые были вынуждены уехать из родных регионов. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

    «Будет оказана помощь в организации избирательных участков на территории России, где на сегодняшний день немало людей, вынужденных уехать с территории Украины, и у них должна быть возможность проголосовать, и мы такую возможность нашим коллегам поможем создать», цитирует Булаева РИА Новости.

    При этом на избирательном участке жителям надо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей. Кроме того, в четверг ЦИК России открыл кол-центр по вопросам участия в референдумах. Задать вопросы можно по номеру телефона: 8-800-200-00-20.

    «Пророссийские настроения среди тех, кто выбрал Россию в качестве своего убежища, достаточно высокие. Это отражение общественного сознания республик и освобожденных территорий. Для людей референдум – очень важное событие, от этого и высокие показатели желающих принять участие в голосовании. Люди, несмотря на то, что уже находятся в безопасности, все еще радеют за свой родной край и готовы принять участие в решении его судьбы», – сказал газете ВЗГЛЯД Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

    Предпосылки для такого высокого уровня поддержки возникли довольно давно, отмечает собеседник. «Если говорить о ЛНР и ДНР, то они уже 8,5 лет находятся в состоянии дрейфа в сторону России. Кроме того, люди прекрасно видят, как Россия помогает, защищает и восстанавливает города на освобожденных территориях. Помимо рациональных факторов, не стоит забывать и об общности культуры, ценностей и исторических связей. Поэтому проведение референдумов получит колоссальную поддержку как на освобожденных территориях, так и внутри России», – добавил эксперт.

    Причин для столь высокого уровня поддержки референдумов сразу несколько, отмечает в своем Telegram-канале политолог Павел Данилин. «Во-первых, Россия защищает этих людей, а волонтеры занимаются восстановлением мирной жизни на освобожденных территориях. Кроме того, российский паспорт – предмет для гордости. В конечном счете, Россия своих не бросает», – перечислил он.

    «На фоне этого Украина ассоциируется с убийствами, мучениями, пытками и прочими зверствами. Более того, киевские власти «своими» считают лишь бандеровское отребье. А паспорт этой страны можно сравнить лишь с тоской и презрением», – сравнил эксперт.

    «Собственно, этот список можно продолжать долго. Но бесспорно, что решение о воссоединении с Россией – единственно правильное в этой ситуации. И мы тоже этому рады. Кто бы там что ситуативно ни думал и в панике ни кричал, даже они рады», – уверен политолог.

    «Решение ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья позволяет нам быть и оставаться русскими, а также без стыда смотреть в глаза друг другу. Ну действительно, если мы не можем братьев своих и сестер защитить, то к чему тогда мы вообще? Не проще ли самораспуститься и, попрощавшись, разъехаться?» – задается вопросом Данилин.

    «Люди не порвали свою связь с Донбассом и другими регионами. Они выехали в Россию только для того, чтобы сохранить жизнь себе, своим детям и родным. Но они остаются жителями своих регионов и считают себя причастными к их дальнейшей судьбе», – сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.

    «Естественно, все беженцы хотят лучшей судьбы для своего дома и детей. Те жители Донбасса, которых я знаю лично, живущие на территории России, очень горячо относятся к предстоящему референдуму. Они говорят о готовности прийти на избирательные участки и проголосовать за вхождение ЛНР и ДНР в состав России. Это же касается жителей других регионов. Поэтому грядущее голосование станет действительно всенародным», – заключила Шеслер.

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