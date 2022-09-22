Эксперт Потуремский объяснил поддержку референдумов среди беженцев с Украины

«Беженцы на территории России уже находятся в безопасности. Но они продолжают радеть за свой край и готовы принять участие в решении его судьбы», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее опрос ВЦИОМ показал готовность жителей ЛНР и ДНР, которые сейчас находятся в РФ, принять участие в референдуме.

«Пророссийские настроения среди тех, кто выбрал Россию в качестве своего убежища, достаточно высокие. Примечательно, что эта тенденция практически полностью совпадает с результатами исследования, которое ранее на освобожденных территориях провел Институт социального маркетинга», – рассказал Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Это отражение общественного сознания республик. Для людей референдум – очень важное событие, от этого и высокие показатели желающих принять участие в голосовании. Люди, несмотря на то, что уже находятся в безопасности, все еще радеют за свой родной край и готовы принять участие в решении его судьбы», – рассуждает эксперт.

Предпосылки для такого высокого уровня поддержки возникли довольно давно, отмечает собеседник. «Если говорить о ЛНР и ДНР, то они уже 8,5 лет находятся в состоянии дрейфа в сторону России. Кроме того, люди прекрасно видят, как Россия помогает, защищает и восстанавливает города на освобожденных территориях. Помимо рациональных факторов, не стоит забывать и об общности культуры, ценностей и исторических связей. Поэтому проведение референдумов получит колоссальную поддержку как на освобожденных территориях, так и внутри России», – заключил Потуремский.

В четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), среди находящихся на территории РФ жителей ДНР и ЛНР о готовности принять участие в референдуме о вхождении в состав России.

Большинство опрошенных декларируют, что скорее приняли бы участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности ДНР (84%). При этом абсолютное большинство опрошенных, готовых принять участие в голосовании, хотели бы, чтобы после завершения военной операции территории ДНР и ЛНР вошли в состав России (95%).

При этом данные ВЦИОМ во многом схожи с данными Института социального маркетинга (ИНСОМАР). Так, 80% жителей Запорожской и Херсонской областей полагают, что регион должен войти в состав Российской Федерации. В ДНР (91%) и в ЛНР (90%) опрошенных также заявили, что хотят видеть республики в составе России.

Напомним, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.

Кроме того, проведение референдумов накануне поддержал президент России Владимир Путин. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. При этом Запад, по словам Путина, развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.

Вместе с тем в четырех регионах Донбасса, Приазовья и Причерноморья продолжается подготовка к проведению голосования: идет печать бюллетеней, работа участковых и окружных избирательных комиссий перешла в предфинальную стадию. Кроме того, в России также будут открыты избирательные участки для жителей соответствующих регионов. Например, ЦИК ЛНР уже сформировал на территории РФ 201 избирательный участок, а их коллеги ДНР сообщили об открытии более 200 участков в России.

В то же время Центральная избирательная комиссия России также поможет избирательным комиссиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в организации избирательных участков на территории России для жителей, которые были вынуждены уехать из родных регионов. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

«Будет оказана помощь в организации избирательных участков на территории России, где на сегодняшний день немало людей, вынужденных уехать с территории Украины, и у них должна быть возможность проголосовать, и мы такую возможность нашим коллегам поможем создать», цитирует Булаева РИА Новости.

При этом на избирательном участке жителям надо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей. Кроме того, в четверг ЦИК России открыл кол-центр по вопросам участия в референдумах. Задать вопросы можно по номеру телефона: 8-800-200-00-20.

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