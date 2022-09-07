Жители Херсона и Запорожья настроились стать россиянами

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Чем Россия заменит трубопроводные поставки газа в Европу

Газпром развивает технологии СПГ invest.gazprom.ru
Газпром рассказал о начале производства СПГ на побережье Финского залива рядом со ставшей всем известной станцией «Портовая». Именно сюда из Сибири приходили 55 млрд кубометров газа в год, чтобы отправиться в Германию по «Северному потоку – 1». Однако теперь этот газопровод остановлен, и возобновление его работы под большим вопросом. Ставка на СПГ – это чуть ли не единственный выход для России после действий ЕС. Однако есть сложности. Подробности...
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Чем обернется атака ВСУ в Харьковской области

Если противнику удастся захватить Балаклею, то снаряды со складов будут отправлены в Донбасс Obischoff/Wikipedia
Захлебнувшись в «контрнаступлении» на Херсонском направлении, ВСУ предприняли атаку на другом важном участке фронта – в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области. Почему украинское командование пошло на этот шаг и какие риски он создает для союзных армий в Донбассе и на юге Украины? Подробности...
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Глобальное потепление сулит России климатическую революцию

Присущий Сочи климатический комфорт распространится в России гораздо севернее Артур Лебедев/РИА Новости
Сибирь расцветет, Европа погибнет, а Россия выиграет. Такие прогнозы на глобальное климатическое будущее нашей планеты звучат сегодня в западных СМИ. Исследования говорят о том, что действительно уже в ближайшие десятилетия жить в нашей стране станет гораздо теплее, однако для России прогнозируются и крайне опасные катаклизмы. Подробности...
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У России есть два способа сломать «херсонские планы» ВСУ

ВС Украины несут колоссальные потери на Херсонском направлении, однако продолжают попытки атаковать позиции ВС России Иван Родионов/РИА Новости
Киев, несмотря на колоссальные потери, продолжает стягивать резервы ВСУ к Херсонщине. И хотя интенсивность обстрелов региона несколько снизилась, эксперты предупреждают: Зеленский от своих военных планов на этом направлении не отказался. Что заставляет командование ВСУ продолжить бои и как союзные силы России, ДНР и ЛНР могли бы этому воспрепятствовать? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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У Польши проснулся аппетит к вражде

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Историческая непримиримость продается гораздо лучше, чем примирение; ее гораздо удобнее эксплуатировать в политических целях. Требование репараций за обиды прошедших поколений является идеальным средством для этого. Подробности...
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Война – это не только «физика», но и «математика»

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
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Сергей Миркин, журналист, Донецк
ЗЕ-команда – это чистой воды беспредельщики, как некоторые бандиты в 1990-е. Таких не уважали даже свои, называли отморозками, ликвидировали при первой возможности. Так как все знали, что им нельзя верить, с ними нельзя договориться. Подробности...
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Визовый вопрос. Неожиданный ход Кремля

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Большинство жителей Запорожья и Херсона не хотят оставаться гражданами Украины
    		   7 сентября 2022, 23:00
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Херсонской и Запорожской областях растет доля тех, кто выступает за проведение референдума о воссоединении с Россией, и тех, кто готов при этом голосовать за. К такому выводу пришли социологи. Обстрелы, которым украинская артиллерия подвергает освобожденные территории, дают обратный для Киева эффект – пророссийские настроения там только усиливаются. Какие еще факторы работают в пользу Москвы?

    Симферопольский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ) уже несколько месяцев проводит в Херсонской и Запорожской областях замер настроений, сообщил сотрудник института Сергей Юхин. Он выступил в среду в Москве на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований на тему: «Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях».

    «Последнее наше социологическое исследование показывает: по состоянию на 1-2 сентября на территории Запорожской области готовы принять участие в референдуме 83% опрошенных жителей. Для примера: за референдум в июне этого же года было 69%, а в августе – 77%. То есть налицо серьезная динамика. В Херсонской области на данный момент готов принять участие в референдуме 71% опрошенных респондентов», – сказал Юхин.

    86% из запорожцев, готовых принять участие в референдуме, поддерживают идею воссоединения с Россией, отметил аналитик. Что касается херсонцев, то среди них этот показатель немного ниже – 76% респондентов. «Также на освобожденных территориях положительно относятся к возможности получения российского гражданства: 88% и 84% соответственно», – добавил он.

    «Фокус-группы показывают, что настроения людей разительно отличаются от тех, что были в середине лета. Если раньше люди охотно получали российские паспорта, но делали это почти тайно, то теперь многие из них этим буквально хвастаются. Кроме того, есть такой прекрасный город – Энергодар, где стоит Запорожская АЭС. Там поначалу был один из самых низких показателей за референдум и за вхождение в состав РФ. Сейчас пророссийские настроения и там динамично растут. Это связано с тем, что ВСУ постоянно устраивают провокации вокруг станции, Энергодар также активно обстреливается. Это переводит людей из состояния тревоги, которая была летом, в состояние гнева по отношению к Украине как государству», – указал эксперт.

    При этом процент тех, кто хотел бы оставить Запорожье и Херсон в составе Украины колеблется на уровне статистической погрешности,

    добавил Юхин. В Запорожской области этот показатель стремится к 1%, а в Херсонской – к 2-3%.

    Антироссийские легенды, которые транслировала украинская пропаганда, разбились о реальность – уехавшие с освобожденных территорий люди в итоге не получили никакой помощи от Киева, пояснил политический обозреватель радио «Говорит Москва», член Общественной палаты Москвы Александр Асафов. «Беженцы стали возвращаться, поскольку они были брошены на произвол судьбы и предоставлены сами себе – и это также способствует росту пророссийских настроений. Возвращаются в том числе и беженцы из Европы, поскольку там отношение к украинцам тоже начинает портиться. А здесь люди видят результаты работы по восстановлению мирной жизни, которую проводит Россия в Запорожской и Херсонской областях. Открываются школы, восстанавливается инфраструктура, жилой фонд. В то же время люди видят, как Киев запугивает собственных граждан, угрожает репрессиями за участие в любых голосованиях», – напомнил Асафов.

    Другой социолог, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский обнародовал на круглом столе результаты другого опроса, которые несколько отличались от данных РИПСИ. В Запорожской области 74% респондентов выразили готовность прийти на референдум по территориальной принадлежности региона, а 13% не собираются участвовать. Остальные опрошенные затруднились дать ответ или уклонились, сообщил Потуремский. В Херсонской области 61% намерен участвовать в плебисците, не хотят голосовать 22%, 17% опрошенных затруднились ответить.

    Потуремский предположил, что такая высокая доля затруднившихся объясняется отсутствием четкой даты референдума. «Когда она будет назначена, количество затруднившихся ответить уменьшится», – уверен социолог.

    Также респондентов спросили о личном отношении к тому, должен ли после завершения спецоперации регион войти в состав РФ, либо стать самостоятельным государством или остаться в составе Украины. «В Запорожской области 71% высказался за вхождение в состав РФ, 6% хотят оставаться в составе Украины, столько же выразили желание жить как самостоятельное государство, а 17% затруднились ответить, – перечислил социолог. –

    В Херсонской области 63% хотят жить в составе России, оставаться украинцами хотят 11%, быть самостоятельной страной хотят 7%, а 19% не смогли ответить».

    Что касается даты, то это должен быть ноябрь или декабрь, чтобы линия фронта ушла дальше от нынешней – так можно обеспечить безопасность голосования, заявил на круглом столе зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «Можно приурочить референдумы ко Дню народного единства, 4 ноября. Это будет очень символично, тем более, что праздник никогда еще не отмечался на нынешних освобожденных территориях. Второй вариант – 30 декабря, когда будет отмечаться 100-летие образования СССР. Это будет вдвойне символично – развал Советского Союза будет частично обращен вспять», – предложил депутат.

    С референдумами можно не спешить, ведь время и так работает на Россию, что подтверждается ростом позитивного отношения к идее голосования, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Главным условием он считает удобство проведения голосования для всех его участников. «Можно ориентироваться на конец октября, поскольку на Украине выборы традиционно проводились именно в это время, и тут мы должны учитывать фактор электоральной памяти общества», – сказал Чеснаков.

    Вскоре после проведения круглого стола херсонские власти выступили с прогнозом явки на предстоящем плебисците. «90% населения Херсонской области – это русские люди. Изначально у них был страх, сегодня все больше и больше людей нас поддерживают и готовы реально влиться в состав РФ, – цитирует ТАСС замглавы военно-гражданской областной администрации Кирилла Стремоусова. – Я приезжаю в села, вижу реакцию. Сегодня процентов 80 жителей Херсонской области уже готовы будут прийти на референдум. Люди хотят стабильности, они понимают, что их сегодня российская армия защищает, при этом на сегодняшний день удары ВСУ наносятся по своим же».

    В свою очередь лидер ДНР Денис Пушилин тоже высказался в своем Telegram-канале за проведение плебисцита, который «реализует нашу мечту вернуться домой в Большую Страну»: «Это желание с годами только окрепло, и сейчас, когда идет освободительная операция, это вопрос времени. И оно приближается с каждым метром, которые отвоевывают ребята на передовой».

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