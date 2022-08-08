Херсонская и Запорожская области зажили лучше Украины

Судя по бюджету Херсонской области на август, региону достанется вдвое больше того, на что он мог рассчитывать при киевском режиме. Пенсии в освобожденных районах Запорожской области уже сейчас выше среднеукраинских, а платежки за свет и воду, которые рассылает «Почта Таврии», опровергают заявления украинской пропаганды. Какие еще выгоды получат простые жители Причерноморья и Приазовья?

Августовская бюджетная заявка для Херсонской области сформирована в размере 6 млрд рублей – в два раза больше, чем было в июле. Об этом сообщила администрация региона после совещания, которое прошло под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина. «Будут полностью профинансированы зарплаты бюджетникам, пенсии и социальные выплаты», – цитировал «Интерфакс» сообщение херсонской администрации.

Увеличение регионального бюджета связано в первую очередь с необходимостью поддержать пенсионеров и других социально незащищенных жителей, которые все чаще обращаются за поддержкой к новым властям, передало РИА «Новости» слова Екатерины Губаревой, замглавы Херсонской областной администрации. «Люди поверили, что Россия здесь навсегда, и массово обращаются к новым органам власти за поддержкой», – подчеркнула Губарева.

В освобожденных районах соседней Запорожской области власти оповестили: с августа региональный бюджет будет складываться не только из российских дотаций, но и «за счет пока еще небольших налоговых поступлений от предпринимательской деятельности, которые с каждым днем будут только увеличиваться». Об этом в конце июля сообщил ТАСС член главного совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов. В дальнейшем бизнес будет отчислять в бюджет области – в том числе на социально-гуманитарные нужды – 5% с оборота, а при продаже алкоголя и сигарет – 10%, рассказал он.

«В начале июля был создан пенсионный фонд, с четверга начались выплаты в размере 10 тыс. рублей за месяц. Даже если люди встают на учет позже, они все равно из расчета с 1 июля будут получать эти деньги – например, если человек встанет 1 сентября, он получит за июль и август», – рассказал Рогов газете ВЗГЛЯД. Для сравнения: средняя пенсия на Украине – 4,3 тыс. гривен, или 7 тыс. рублей по нынешнему курсу. Но это официальные данные украинского Пенсионного фонда. «В среднем, пенсия была на Украине в районе 2 тыс. гривен и до 3 тыс. гривен, и то далеко не у всех», – сказал ТАСС и. о. главы администрации Купянского района (освобожденная часть Харьковской области) Максим Губин. Здесь, как и в других освобожденных районах, пенсионеры получили по 10 тыс. рублей.

По словам Рогова, деньги пенсионерам в Мелитополе и других освобожденных городах и селах региона разносят сотрудники созданной несколько дней назад «Почты Таврии». Далеко не у всех пожилых людей есть карты банков, заработавших в регионе – кроме того, тяжело стоять в очереди к единственному банкомату, чтобы снять наличные, заметил Рогов.

Администрация Запорожской области уже два раза за июль снижала тарифы за коммунальные услуги, что наглядно опровергает утверждения украинской пропаганды о дороговизне ЖКХ на потерянных киевским режимом территориях. Глава областной администрации Евгений Балицкий оповестил граждан: с 19 июля водоснабжение и водоотведение обойдется жителям соответственно в 25 и 11,6 рублей за кубометр (до этого за «куб» платили 32,6 и 31,5 рублей). Тепло подешевело вдвое – 1160 рублей вместо 2745.

Если вновь обратиться к Херсонской области, то там с 1 августа тариф на холодную воду снизится с 33,7 до 25 рублей за кубометр (и с почти 33 рублей до 11 рублей за водоотведение). Электричество подешевеет с 3,46 до чуть более двух рублей за киловатт-час, а многодетным семьям и семейным детским домам свет обойдется в 92 копейки.

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Как и в свободной приазовской части Запорожской области, на Херсонщине заработал – точнее, возобновил работу – региональный пенсионный фонд. Украинские чиновники перед своим бегством уничтожили базы данных пенсионеров, поэтому сейчас в регионе выплаты по 10 тыс. рублей пожилые люди получают наличными. Помимо этого, в Херсоне открылся офис управления труда и социальной политики, прием жителей города будут вести 20 специалистов, чтобы свести очереди к минимуму.

Новые власти уже выделили долю бюджета, который пойдет на поддержку социально незащищенных людей. Как рассказала замглавы администрации Екатерина Губарева, курирующая «социалку», ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны составит 5 тыс. рублей. На ребенка до 18 лет (или до 23 лет при условии очного обучения) выплатят 4 тыс. рублей, пособия по уходу за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или лицом, достигшим 80-летнего возраста – 3 тыс. рублей. Также предусмотрены, проинформировала Губарева, единовременная выплата по беременности в размере 10 тыс. рублей и единовременная выплата при рождении ребенка – 20 тысяч.

Тех 6 млрд рублей, которые в августе получит Херсонщина, более чем достаточно с учетом нынешних реалий, комментирует экономист Лизан. Он подчеркнул – это практически в два раза больше, чем область получала в составе Украины. Для сравнения: в 2019 году на ремонт дорог в Рязанской области власти выделили 7 млрд рублей, а для сопоставимой по населению Херсонской области в том же году Киев выделил сумму, эквивалентную 1 млрд рублей. «И если Херсонской области приходилось рассчитывать на милость Киева при получении этих денег, потому что деньги выделялись из трансфертного бюджета, то Рязанская область сама располагала дорожным фондом, который только на 3,5% был сформирован за счет федерального бюджета. Все остальное формировалось под четкими и понятными правилами за счет акциза на топливо, штрафов, внутренних доходов», – обратил внимание экономист.

«Все области в составе Украины зависят от трансфертов из государственного бюджета, тут речи не идет о бюджетной самостоятельности – украинские регионы всегда вынуждены выпрашивать, – подчеркивает Лизан. –

Херсонская область в составе Украины была нищей по российским меркам и невероятно несамостоятельной».

Децентрализация, в которой якобы упражнялась украинская власть с 2014 года, не слишком исправила ситуацию, добавил собеседник.

Финансовую свободу в помощи малоимущим получили и власти Запорожской области. «Для того, чтобы помощь работала системно, в Мелитополе создали комиссию по оказанию материальной помощи населению, – рассказал Рогов. – Рассматриваются все просьбы без исключения, но принимаются решения о выдаче тем, кто точно в ней нуждается. Понятно, есть злоупотребления, люди стараются больше взять, и как на работу ходят».

По многим направлениям работа только начинается, заметил член главного совета Запорожской областной администрации. Например, это снабжение населения электроплитами ввиду проблем с газоснабжением, возникших по вине украинской стороны. Напомним, что ранее Рогов сообщил, что власти региона раздают электроплиты самым нуждающимся категориям населения – семьям с младенцами, стариками, инвалидами и тяжелобольными родственниками. «В частном порядке я закупил и раздаю, – уточнил Рогов. – Но мы получили поддержку от первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Он дал команду и сейчас закупаются еще несколько десятков тысяч плит». Как ранее сообщил ТАСС, власти освобожденной территории Запорожской области, которую Украина отключила от подачи газа, покупают 40 тыс. электроплиток, которые передадут населению.

Социальные проблемы невозможно было бы решить без помощи добровольцев, подчеркнул Рогов. Гуманитарную помощь старикам, матерям-одиночкам, многодетным и другим социально уязвимым людям оказывает волонтерское движение «Мы вместе с Россией». «Это движение, к которому я имею непосредственное отношение, сейчас начало решать гуманитарные проблемы, – рассказал Рогов. – Каждый, кто обращается, получает помощь, по возможности в полном объеме. Открыто 25 пунктов приема в Запорожской области, везде гуманитарная помощь распределяется, и волонтерами движения доставляется по нуждающимся людям, по заявкам». Упор стараются делать на адресную доставку по причине тяжести пакетов с гуманитарной помощью, заметил собеседник. Он рассказал:

«Недавно организовывал раздачу – один пакет весил 22-24 килограмма. Не каждый взрослый, здоровый человек сможет это унести».

Сейчас гуманитарную помощь получило свыше 20 тыс. нуждающихся, сообщил Рогов.

«Образовательная сфера полным ходом восстанавливается и развивается, – продолжает сотрудник Запорожской администрации. – Например, сейчас у нас перезапущен центр внешкольного образования. На базе этого центра открываются клубы по месту жительства: математические, физические, хореография, вокал, основы фотографии, туризма – не меньше пятнадцати направлений».

В будущем у властей освобожденных территорий, которые выстраивают работу по образцу российских регионов, появится больше возможностей для больших инфраструктурных проектов. Если российские регионы обладают определенным объемом средств, который они могут направить на крупные проекты: строительство культурно-оздоровительных комплексов, фельдшерских пунктов, ледовых арен и т. п. – то украинские регионы себе такого позволить не могут, пояснил Лизан. «Областям Украины необходимо составить соответствующую заявку в адрес государства, и уже Киев будет решать за область, где она должна построить, например, фельдшерский пункт», – указал экономист.

Понятно, что крупные инфраструктурные проекты – дело будущего. Пока же новым властям приходится начинать дела с чистого листа и с разрешения элементарных бытовых вопросов, отмечает собеседник. «Сейчас в регионе есть проблемы с газом, поэтому власти закупают и раздают жителям электроплиты, – указал Лизан. – В будущем же все подобные товары первой необходимости будут ввозиться в виде гуманитарной помощи гумконвоями и выдаваться под запись каждой семье».

Херсонская область и другие освобожденные территории в нынешнем их состоянии – регион с обнуленной бюджетной системой, подчеркнул Лизан. «Киев уходит и выключает все реестры, поэтому требуется перезапускать всё, что касается пенсионной системы. Денег в бюджете нет, и местные власти не могут собирать налоги. Они еще во время нахождения под управлением Киева собирали в лучшем случае 70% НДФЛ», – отметил Лизан.

В целом ситуация сложнейшая – отсутствует полноценное правительство, новая гражданская администрация не обладает большими ресурсами, налоговой системы в регионе нет, перечислил эксперт. «Итоговый же объем средств, который необходимо будет выделить региону, будет зависеть от того, как быстро получится перезапустить херсонскую экономику», – спрогнозировал Лизан.

«Большая часть денег пойдет на социальные нужды, – подчеркивает эксперт. – Чтобы привлечь и освоить средства, необходимые для финансирования инфраструктурных проектов, области нужен качественно иной уровень управления территорией». Херсонской области нужна полноценная бюрократия, уверен Лизан.

«Нынешняя задача властей – довести область до референдума, а потом можно будет высаживать десант федеральных чиновников и заново воссоздавать всю бюрократическую вертикаль», – уверен эксперт. «В регионе все должно проводиться по безналу, а если наличным расчетом – то «окрашенными» деньгами. На строительство объектов надо привозить бригады с материковой России – из Твери, Томска, Брянска. А местные пусть учатся», – сказал Лизан.

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