В Херсонской области с 1 августа снижаются тарифы на коммунальные услуги, в Запорожской области Россия начинает выплачивать социальные пособия, сообщают местные власти.

Администрация Херсонской области сообщила, что «начинают действовать новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги», причем «по ряду направлений произошло существенное снижение финансовой нагрузки на граждан». По некоторым позициям тарифы снижены почти в три раза, передает ТАСС.

Указывается, что тариф на электроэнергию для населения снижен с 3,46 рублей за кВт/ч до 2,12 рубля (при потреблении 150–800 кВт), для многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа – до 0,92 рубля за кВт/ч. Плата за холодное водоснабжение снижается с 33,77 рублей за кубометр до 25,02 рублей, за водоотведение – с 32,69 рублей за кубометр до 11,61 рублей.

В Запорожской области Россия будет осуществлять социальные выплаты гражданам, имеющим право на их получение и состоящим на учете в управлении труда и социальной защиты населения городских, районных администраций. Как пояснил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, «если говорить о социальной составляющей – сейчас это задача номер один», пока регион остается в «серой зоне» и «не стал частью большой России».

Ежемесячная выплата инвалидам, пенсионная выплата, выплата одиноким матерям или отцам на каждого ребенка составит 10 тыс. рублей, ветеранам Великой Отечественной войны – 5 тыс., на ребенка до 18 лет (или до 23 лет при условии очного обучения) – 4 тыс. рублей, по уходу за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или лицом, достигшим 80-летнего возраста – 3 тыс. рублей. Кроме того, по беременности и при рождении ребенка предусмотрены единовременные выплаты в 10 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно.