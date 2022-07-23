Россия спасает жителей Запорожья от украинского газового террора

Россия предпринимает экстренные меры для экстренной постройки газопровода в освобожденные районы Запорожской области. Решение запитать Мелитополь, Бердянск и другие города и села российским топливом было принято всего 10 дней назад, когда Киев намеренно перекрыл вентиль газопровода. Почему срочная прокладка газовой трубы настолько критична для сотен тысяч жителей региона?

Подходят к завершению проектные работы и изыскания для планируемого газопровода, по которому должно поставляться топливо из России в освобожденные районы Запорожской области. Об этом в пятницу сообщил член региональной администрации Владимир Рогов. «Уже поставлена необходимая техника. После строительства газопровода Запорожская область будет запитана за счет поставок газа из Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова Рогова.

Принятое решение связано с тем, что Украина 8 июля намеренно перекрыла газопровод, от которого была запитана Запорожская область, и более ста населенных пунктов по обе стороны фронта остались без газоснабжения. При этом в регионе серьезные излишки электроэнергии, так как здесь работает Запорожская АЭС, находящейся под контролем российских военных.

На следующий день, 9 июля вновь сформированная администрация освобожденной части Запорожской области (контролирует 70% территории региона) попросила Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной. «Свыше 225 тысяч домовладений, а это более полумиллиона человек, лишены сейчас доступа к газу. Для освобожденных территорий газопровод – это без преувеличения инфраструктурный объект номер один», – сказал Рогов газете ВЗГЛЯД.

«Надо понимать, что Запорожская область практически вся была газифицирована еще в советские годы, – отметил член региональной администрации. – Так что людям даже не на чем сейчас готовить. Еще одна проблема – степная местность. То есть из-за отсутствия лесов, дров и угля невозможно перестроить эту систему. Электроплит у людей тоже нет, ведь подавляющая часть населения находится в статусе нуждающихся и купить бытовую технику, тем более за большие деньги, они просто не могут».

Десять дней назад вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин поручил Минэнерго РФ оперативно проработать вопрос газификации региона. В ведомстве уже приступили к разработке схемы постоянного и автономного от Украины пути поставки топлива. Рассматривается вариант восстановления, построенного в советское время, газопровода Таганрог – Мариуполь – Бердянск, сообщили источники издания «Комммерсант».

Сейчас часть трубы проходит по территории ДНР, при этом газ в Бердянск уже поступает. В то же время участок газопровода, который в период до 24 февраля находился на территории Украины, может нуждаться в реконструкции, поскольку частично не использовался после газового конфликта 2009 года.

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Кроме того, от Бердянска необходимо будет построить новый газопровод до Мелитополя, который прежде снабжался через север (со стороны города Запорожье, остающегося под контролем ВСУ). Глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что такую ветку газопровода построят уже в текущем году. Ее протяженность должна составить более ста километров.

Пока в экстренном порядке идет подготовка к прокладке газопровода, власти региона раздают электроплиты самым нуждающимся категориям населения, рассказал Рогов. «В основном это семьи с младенцами, стариками, инвалидами и тяжелобольными родственниками», – пояснил собеседник.

На этом фоне продолжаются атаки освобожденных районов с украинской стороны. В пятницу ВСУ произвели обстрел из ракетных систем залпового огня и тяжелой артиллерии, сообщил Рогов вечером в пятницу своем Telegram-канале. «Земляки-запорожцы сообщают о полутора десятках взрывов. Позиции нацистов находятся в южных пригородах Запорожья - Кушугуме, Балабино и др.» – говорится в заявлении члена областной администрации.

«Чтобы работы не срывались диверсиями ВСУ, поручено обеспечить максимальную безопасность объекта», – подчеркивает Рогов. «Плюсом является то, что заходить в тот же Мелитополь будут с безопасной территории ДНР, – добавил собеседник. –

Начиная ветку в Бердянске, мы планируем довести газ даже до небольших населенных пунктов, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения».

«Москва попытается проложить трубу в кратчайшие сроки, чтобы никто не мог отключить подачу газа на освобожденных территориях. При этом часть инфраструктуры там уже есть, так что в этом случае получится обойтись без строительства котельных и электростанций», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

По его словам, сложность заключается в том, что Мелитополь находится под российским контролем, но туда заходит труба со стороны пока еще украинского Днепропетровска. «Так что, возможно, наши власти допускают, что не успеют освободить этот город до начала отопительного сезона и построить полноценную артерию в Днепропетровск, а оттуда на юг в Мелитополь», – рассуждает собеседник.

Ветка Бердянск – Мелитополь станет хорошим запасным вариантом, уверен эксперт. «По большому счету, нам предстоит проложить трубу на 100-110 км. Это не так много, и сделать это можно за несколько месяцев. Другое дело, что у всех есть понимание, сколько времени и сил этот процесс занимает в спокойное время, но нет представления, как строительство будет проходить в условиях боевых действий», – говорит Юшков.

Не исключено, что в некоторых аспектах придется прибегать к нарушению некоторых технических норм, предполагает собеседник. «Проектировать все придется в экстренном режиме. Возможно, труба будет класться прямо по земле, ее могут даже не закапывать. Дело облегчает тот факт, что там не придется строить газокомпрессорную станцию – а это, обычно, самый сложный и длительный процесс», – пояснил эксперт.

«Никто не знает, сколько будет стоить такая работа. Но об этом Россия точно не будет думать. Нам важно сделать так, чтобы люди не замерзли с приходом холодов. Возможно, к работе будут привлечены военные подрядчики, потому что из-за рискованности дела гражданские компании могут отказаться», – заключил Юшков.

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