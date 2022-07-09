Запорожская область запросила помощь у России из-за отключения газа Украиной

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9 июля, суббота | Последнее обновление — 11:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки
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Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
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Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
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Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован.
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Запорожская область запросила помощь у России из-за отключения газа Украиной
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Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной, заявил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.
«Мы обратились к правительству Российской Федерации с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. Прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения», – написал Балицкий своем Telegrаm-канале.
Напомним, газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод.
На Украине назвали общую численность войск
Численность украинских военных и сотрудников различных силовых ведомств превышает 1 млн человек, заявил глава минобороны страны Алексей Резников.
«У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», – цитирует Резникова «Страна.ua».
В ВСУ состоят до 700 тыс. человек, в национальной полиции – до 100 тыс., в нацгвардии – до 90 тыс., в пограничных войсках – до 60 тысяч.
В мае президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что численность украинских войск составляет порядка 700 тыс. человек. По его словам, это произошло благодаря подписанному им указу.
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В офисе Зеленского захотели отгородить Украину от России железным занавесом
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Украина должна полностью изолироваться от России, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Железный занавес – обязательно», – сказал Подоляк, признав, что реализовать это будет сложно. По его словам, «серые деньги всегда были между Украиной и Россией, зарабатывали на этом много, на всех схемах, в том числе на газовых», передает ТАСС со ссылкой на украинский канал «24».
Подоляк заявил, что Украине необходим «железный занавес», стране требуется «переориентироваться». Он отметил, что «будет сложно», но «это нужно сделать до конца» – «технологически, экономически, финансово, энергетически переориентироваться только на Европу, и на любые другие рынки, на какие угодно, кроме российского». Подоляк назвал установление железного занавеса одним из условий завершения конфликта на Украине.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Песков пояснил слова Путина про потенциал России в ходе спецоперации
Президент Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, я не буду вас отправлять на этот раз в Минобороны. Это действительно слова главы государства. Но глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», – приводит его слова РИА «Новости».
«И поэтому все вот эти заявления западников, они буквально абсурдны, они абсурдны и просто добавляют горя для украинского народа. О чем также вчера сказал президент Путин», – добавил представитель Кремля.
Напомним, Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьез пока еще ничего и не начинала на Украине. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», – отметил российский лидер.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Киев призвал жителей Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что жителям Херсонской и Запорожской областей следует как можно скорее эвакуироваться.
Верещук объясняет такой призыв тем, что ВСУ собирается проводить «деоккупацию», которая «включает в себя вооруженное применение силы». По ее словам, «артиллерия должна работать». В связи с этим она призвала «выезжать и вывозить своих родных всеми доступными способами», пишет «Страна.ua».
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории.
В частности, в оперативное окружение может попасть целая группировка ВСУ на южном участке фронта. Занятие Артемовска открывает движение по степи в направлении Запорожья, что автоматически ставит в критичное положение противника на фронте от города Запорожье до Гуляйполя.
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Военный историк: На Украине востребованы методы разведчика Судоплатова
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«Павел Судоплатов стал одним из символов борьбы против бандеровцев. Открытие памятника ему именно сейчас – во время спецоперации – носит очень сильное символическое значение», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Юрий Никифоров. Ранее в освобожденном Мелитополе открыли памятник легендарному главе советской внешней разведки Павлу Судоплатову.
«Отдел под руководством Павла Судоплатова боролся с агентами иностранных разведок и эмигрантами-бандеровцами, которые после окончания Второй мировой войны образовали разветвленную сеть в различных странах, а также на западе Украинской ССР, где занимались диверсионной деятельностью», – пояснил член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
То, что в Мелитополе был открыт бюст Судоплатову, – это не просто дань памяти уроженцу этого города и выдающемуся деятелю советских спецслужб, подчеркнул собеседник. «Здесь видны исторические параллели с нынешней спецоперацией российских Вооруженных сил на Украине и преемственность наших военных традиций», – подчеркнул Никифроров.
Как отметил историк, важно то, что разведывательные и контрразведывательные подразделения, которыми руководил Судоплатов, ставили целью не только физическое устранение противников, но и нейтрализацию враждебной – в том числе бандеровской – идеологии. «Очень много сил, по словам самого разведчика, советские спецслужбы прилагали для того, чтобы убеждать бандеровцев в том, что они воюют за ложные идеалы, – отметил Никифовров. – И сейчас точно так же российские военные нормально обращаются с пленным бойцами ВСУ и пытаются им показать ошибочность их пути.
Задача, как тогда, так и сейчас – не порубить всех в капусту, а искоренить бандеровскую, нацистскую идеологию».
По словам Никифорова, особенно ярко методы контрпропагандистской работы, которую вел Судоплатов и его коллеги, проявились в истории с группой боевиков ОУН*-УПА*, которые были арестованы в 1951 году под Ровно. Парашютная группа бандеровцев, сброшенная с британского самолета (о чем заранее знала советская контрразведка), была захвачена оперативниками МГБ на подставной явочной квартире. После этого, «арестовав всю группу, Судоплатов и его люди дали бандеровцам своими глазами убедиться в том, что все, что рассказывала им западная пропаганда о подавлении украинского языка и культуры в СССР – это все ложь», – рассказал Никифоров. «Более того, на Западе эти люди никогда не видели опер на украинском языке, а в СССР они были», – добавил историк.
«Хотя конечно, не всегда можно достигать своих целей убеждением. Поэтому в годы войны для силовых методов работы Судоплатов создал спецотряды ОМСБОН – отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД. Вместе с партизанским движением на оккупированных нацистами территориях были созданы боеспособные диверсионные группы», – подчеркнул Никифоров.
Памятник Судоплатову достоин стоять и в любом городе России в память его заслуг перед Родиной, отметил историк. «Даже в ряду тех сотрудников правоохранительных органов, которые посвятили себя борьбе за безопасность нашей страны, его имя овеяно легендарной славой, а сам он является примером для нынешних сотрудников спецслужб», – резюмировал Никифоров.
В четверг в Мелитополе представители РВИО и администрации Запорожской области открыли мемориал в память о Судоплатове. Церемония была приурочена к 115-летию со дня рождения советского разведчика. Автор трехметрового бронзового бюста – Михаил Баскаков, сообщается на сайте РВИО. «Сегодня свершилась историческая справедливость. Никакие Бандеры, Шухевичи не будут осквернять наши улицы. Здесь будут стоять памятники настоящим героям. Если бы не Судоплатов, я думаю, что нас бы здесь не было. Мы обязаны этим людям всем, что у нас есть», – сказал глава Запорожской администрации Евгений Балицкий.
В июне в Мелитополе была переименована в честь Судоплатова улица, ранее носившего имя одного из идеологов украинского национализма Дмитрия Донцова.
Уроженец Мелитополя Судоплатов внес огромный вклад в борьбу с украинским националистическим подпольем. В 1938 году в Роттердаме он лично устранил основателя и первого лидера Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца. В 1950 году Судоплатов также провел операцию по ликвидации главкома Украинской повстанческой армии* (в годы нацистской оккупации – гауптмана СС, одного из руководителей батальона шуцманшафта «Нахтигаль») Романа Шухевича. Устранение главаря УПА в ходе операции близ Львова означало конец масштабного и организованного бандеровского движения на территории Советской Украины.
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В ДНР предотвратили попытку контрнаступления ВСУ в Запорожье
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Украинские военные предприняли попытку перейти в контрнаступление в Запорожской области, но были остановлены союзными войсками ударами из реактивных систем залпового огня «Ураган», в ближайшее время контратака украинских войск на этом направлении невозможна, сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
«Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе – это Запорожская область, но перейти в контрнаступление не удалось. Только они начали накапливаться – живая сила, техника – туда прилетели наши «Ураганы», и все, больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет», – передает ТАСС его слова.
Накануне сообщалось, что украинская сторона использует жилой дом в Авдеевке и учебные заведения Запорожья и Змиева для размещения вооружения и оборудования огневых позиций.
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Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 375 украинских военнослужащих в Николаеве и Очакове
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В результате огневого поражения позиций 188-го батальона 123-й бригады теробороны в районе Очакова Николаевской области уничтожено до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе города Николаева ВКС России поражен пункт временной дислокации 241-й бригады территориальной обороны. В результате удара ликвидировано до 85 человек личного состава и 15 единиц вооружения и военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon.
В результате высокоточного удара ВКС России в городе Краматорске уничтожены две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 националистов.
В населенном пункте Маяки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки подавлены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи в районах населенных пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема ДНР», – заявил Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 156 районах, а также хранилище топлива для украинской бронетехники в населенном пункте Анновка Днепропетровской области.
Самолетами Су-35с ВКС России сбиты в воздухе самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Голубовка ДНР, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое, Болдырево, Ковалевка, Петровка, Долгенькое, Капитоловка Харьковской области и Куйбышево Херсонской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 237 самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3964 танка и других боевых бронированных машин, 730 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3112 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4076 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны объявило о полном уничтожении 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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Импортер газа Uniper запросил помощи у властей Германии
Немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации, говорится в заявлении финского концерна Fortum, материнской компании Uniper.
«Наша дочерняя компания Uniper сегодня подала запрос правительству Германии об оказании поддержки в соответствии с недавно принятым законодательством», – цитирует сообщение ТАСС.
В заявлении указывается, что с середины июня немецкая компания из-за снижения поставок газа из России на 60% оказалась под финансовым давлением. Теперь она вынуждена закупать газ у альтернативных поставщиков по ценам, значительно превышающим установленные в контракте с Газпромом котировки.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке
Ракетный удар был нанесен украинскими войсками по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Утром был нанесен удар по ГЭС (со стороны украинских войск). Есть пострадавшие, уточняем», – приводит его слова РИА «Новости».
В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
В начале июля в Херсонской области было сформировано новое правительство. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем отличается структура нового правительства от украинской обладминистрации.
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Казаки из ЛНР показали захваченные знамена украинских частей
Захваченные знамена украинских частей продемонстрировал командир 6-го казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных.
«Все взято в бою. Знамя 10-го горно-штурмового батальона «Эдельвейс». Знамя батальона «Донбасс». Знамя 72-й (механизированной) бригады «Черные запорожцы». Это знамя национальной гвардии – батальон (оперативного назначения) имени генерала Кульчицкого», – перечислил Полуполтинных, передает РИА «Новости».
Также он продемонстрировал трофейные знамена 108-го отдельного горно-штурмового батальона и 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.
В конце июня Полуполтинных рассказывал, как бойцы ВСУ во время отхода из населенного пункта Золотое оставили собственный флаг.
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Канада решила вернуть турбину для «Северного потока» Газпрому через Германию
Канадские власти вернут Германии турбину Siemens для газопровода «Северный поток», Берлин передаст ее Газпрому, сообщили источники.
Власти Канады приняли соответствующее решение. Как сообщает Reuters, Берлин подтвердил, что правительство получило «позитивный сигнал» от Оттавы. Газпрому турбину передаст Германия, чтобы Канада не нарушила введенных против российской компании санкций. Пока данных о доставке турбины нет, передает ТАСС.
Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Зеленский встретился с украинскими военными в Днепропетровской области
Украинский лидер Владимир Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в офисе главы украинского государства.
«В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции защитников нашей страны. Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу», – цитирует сообщение пресс-службы Зеленского ТАСС.
Зеленский вручил бойцам ВСУ государственные награды.
Ранее аналогичную встречу Зеленский проводил в начале лета в Запорожье. Президент Украины тогда заявил, что 5 июня побывал в Запорожье, а также городе Лисичанске, который тогда находился на подконтрольной Киеву части Луганской области.
Канада и Германия приблизились к соглашению по турбине для «Северного потока»
В ближайшие несколько дней может быть принято положительное решение по вопросу возвращения в Россию из Канады газовой турбины для трубопровода «Северный поток», сообщили в канадской администрации.
Канада и Германия близки к достижению договоренности, сейчас они ведут переговоры с Украиной, которая против возвращения турбины. Однако, как пишет Globe and Mail, «еще многое предстоит сделать», передает РИА «Новости».
Канада заявляет, что у России есть «еще одна дополнительная турбина», которую российская сторона «может ввести эксплуатацию». Оттава утверждает, что, отказываясь от такого шага, Москва пытается «оказать экономическое давление на Европу». Возврат российской турбины призван во многом «устранить этот рычаг давления», указывает источник газеты.
Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
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Кремль предложил Европе помощь в ситуации с растущими счетами за электричество
Россия отвергает утверждения о том, что Москва использует газ или нефть в качестве «оружия политического давления», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия способна гарантировать европейцам отсутствие зашкаливающих счетов за электричество и тепло.
«Мы полностью отвергаем любые намеки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Это не так», – приводит его слова ТАСС.
«Россия последовательно выполняет все свои обязательства. Россия по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы. Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество, тепло и так далее, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах», – добавил представитель Кремля.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты пытаются заставить весь мир, включая Европу, отказаться от более дешевых энергоносителей и переходить на более дорогие ресурсы.
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Путин призвал ориентировать поставки нефти на восток и юг
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Российские компании топливно-энергетического комплекса должны работать на долгосрочную перспективу, приоритетом должны стать газификация регионов и экспорт на юг и восток, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать и над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов – наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для диверсификации экспорта на перспективные рынки юга и востока», – цитирует Путина РИА «Новости».
Правительство уже занимается проработкой вариантов развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры для поставок нефти и нефтепродуктов дружественным странам, а также газотранспортной инфраструктуры для поставок внутри страны и на восточном направлении.
Также в пятницу глава государства отметил, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.
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