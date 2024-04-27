Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там острее.4 комментария
Сбившего людей на пешеходном переходе украинского чиновника арестовали
Глава администрации города Бровары арестован на два месяца за ДТП в пьяном виде
Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца для главы районной администрации города Бровары Владимира Майбоженко.
Как сообщает офис генерального прокурора Украины, Майбоженко накануне сбил четырех человек на пешеходном переходе, передает РИА «Новости».
По данным следствия, чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения. Экспресс-тест на содержание алкоголя в крови показал 2,31 промилле, что в 11 раз превышает допустимую норму.
Напомним, что инцидент произошел в городе Бровары Киевской области. Пострадавшие в результате ДТП доставлены в больницу. О их состоянии на данный момент не сообщается. Обстоятельства ДТП и степень тяжести полученных травм пострадавших выясняются.