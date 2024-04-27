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FT: США потребуют успехов от Киева до выборов американского президента
Вашингтон будет требовать от Киева демонстрации значимых военных успехов как минимум до выборов президента США, чтобы оправдать выделение нового пакета военной помощи, пишет британская газета Financial Times (FT).
Обозреватель Лоуренс Фридман в своей статье для FT выразил сомнение в том, что новый американский пакет помощи позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) кардинально изменить ход боевых действий, при этом, по его мнению, Киев может столкнуться с давлением со стороны Белого дома.
«От него будут требовать продемонстрировать серьезные военные успехи к ноябрьским выборам в США, чтобы оправдать оказание помощи», – говорится в материале.
Отмечается, что украинским войскам необходимо время, чтобы оправиться от потерь и неудач, с которыми они столкнулись с начала года. Кроме того, Киев не может допустить, чтобы следующее крупное наступление обернулось провалом, следует из статьи.
Украинское командование также вынуждено с большой осторожностью подходить к распределению полученной помощи, так как гарантий дальнейшей поддержки со стороны США нет.
Ранее Киев признал трудности на поле боя из-за отсутствия помощи США.