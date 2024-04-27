Политолог: В России есть тренд на усиление института парламентаризма

Политолог Минченко: За 30 лет в России сложилась оптимальная двухпалатная парламентская система

Tекст: Андрей Резчиков

«Я большой сторонник российского парламентаризма хотя бы потому, что мой прапрадед Степан Семенович Выдрин был депутатом дореволюционной Государственной Думы первого созыва. Новая парламентская система, которая сложилась в России за последние 30 лет, опирается не только на опыт дореволюционных парламентов, но и на традицию народных собраний, того же новгородского вече, и эпоху Земских соборов», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».



«То есть сама по себе система коллективного обсуждения значимых для страны вопросов, система всенародного представительства имеет более долгую традицию, чем традиции первой Государственной Думы, – продолжил собеседник. – Можно с разной степенью критичности относиться к парламентским формам при Советском Союзе, но надо заметить, что Съезд народных депутатов СССР и первый избранный на конкурентных выборах состав парламента РСФСР внесли серьезный вклад в перемены в стране».

Существующая сейчас в России двухпалатная система, при которой есть отдельное представительство регионов (Совет Федерации), а также партий и округов (Госдума) – оптимальна, подчеркивает политолог. «Эксперимент с чисто партийной Госдумой, на мой взгляд, оказался неуспешным. Сегодня выборы проходят по одномандатным округам и партийным спискам. У нас вполне пристойный проходной барьер в 5%. Поэтому парламентская система в России сложилась и не надо ломать то, что хорошо работает», – добавил спикер.

Политолог также напомнил, что через две недели правительство пройдет через принятую новой Конституцией процедуру утверждения в парламенте. И это повышает роль Госдумы в системе госуправления.

«В целом политическая система России достаточно устойчива, в том числе к попыткам внешнего воздействия. Сегодня в Госдуме представлены все идеологические ниши в виде пяти парламентских партий. Есть полноценное представительство регионов, различных социальных демографических групп. И то, что президент уделяет большое внимание институту парламентаризма и то, что в новой Конституции расширены полномочия обеих палат парламента, показывает, что в России есть тренд на усиление института парламентаризма», – добавил собеседник.

В субботу отмечается День российского парламентаризма. Эта новая памятная дата была установлена летом 2012 года и исторически привязана к началу работы в 1906 году Государственной Думы.

Накануне президент Владимир Путин заявил на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ, что время и события, через которые проходит Россия, доказывают, как важно укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему. Президент призвал обеспечивать стабильность политической системы, создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и четком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства.