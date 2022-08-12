Украинцы увидели спасение в России

В тылу ВСУ возле города Гуляйполе начались перестрелки между заградотрядами националистов и бойцами теробороны, не желающими воевать за Украину. Кроме того, многие мужчины бегут на подконтрольную России часть Запорожья, чтобы не попасть на службу в украинскую армию. Киев сейчас спешно пытается перекрыть эти лазейки для желающих убежать от войны мужчин.

Между жителями подконтрольной Киеву части Запорожья, которых насильно загнали в ряды территориальной обороны, и заградотрядами националистов начались столкновения. Об этом сообщил в пятницу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», – сообщил он. По этой причине, полагает Рогов, тероборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области «будут списывать». «Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского», – подчеркнул он.

«Достоверно известно о четырех случаях, когда запорожцы, согнанные в территориальную оборону, отказывались выполнять приказы командования. При этом они действовали грамотно: прекрасно зная, что их могут расстрелять, запорожцы объединялись в группы и вели, по сути, полноценные боевые действия с теми, кто должен их принуждать убивать и умирать», – рассказал Рогов газете ВЗГЛЯД. По его словам, случаи боестолкновений произошли недалеко от линии соприкосновения – в районе городов Орехово и Гуляйполя, а также в ДНР – под Бахмутом.

Как известно, город Гуляйполе вошел в историю Гражданской войны 1917-1922 годов как центр повстанческого движения махновцев. Здесь родился и вырос Нестор Махно, главнокомандующий Революционной повстанческой армией Украины.

«Киев боится, что тероборона повернет штыки в другую сторону, станет нашим союзником и пойдет против режима Зеленского,

– полагает Рогов. – Вообще запорожцам Киев и до этого никогда не доверял из-за пророссийских настроений в регионе. Неслучайно все руководство СБУ, МВД и ВСУ здесь было из Галиции – из Тернополя и Ивано-Франковска».

Именно здесь пролегает один из главных путей вывоза призывников на подконтрольную РФ территорию, уверен Рогов. «Помогают им сбежать, конечно, не забесплатно, но таких каналов в регионе очень много, и количество только растет. Поэтому в срочном порядке СБУ начала «кошмарить» тех, кого удалось поймать, чтобы запугать других призывников и организаторов вывоза», – указал собеседник. По его словам, количество призывников в Запорожской области, перешедших от ВСУ на подконтрольные РФ территории, превысило семь тысяч. «Это все те запорожцы, кто успел сбежать, откупиться – сейчас они или в другой части своего региона, или в России. А тероборона – это те, кто не успел последовать за ними, но у кого те же планы», – пояснил Рогов.

Действительно, СБУ в пятницу объявила о том, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области она разоблачила группу лиц, помогавших мужчинам бежать от призыва. При этом «прайс» за услуги колебался от 5 тыс. до 10 тыс. гривен (от 135 до 270 долларов).

Как сообщает РИА «Новости», организатором «схемы» оказался житель освобожденного Мелитополя, который перевозил своих знакомых из подконтрольных Киеву городов в свой город, предварительно подготовив для каждого «легенду» о проживающих на подконтрольных РФ территориях родственниках или ведении волонтерской деятельности. Мужчина обеспечивал призывников жильем и помогал затем перебраться в Крым, заявляют в администрации. При этом мужчине вменяется в вину статья о незаконном переправлении людей через государственную границу Украины.

СБУ ликвидировала деятельность еще нескольких аналогичных каналов в других регионах, пишет ТАСС. Так, в Харьковской области призывников переправляли в одно из приграничных сел Богодуховского района, после чего они должны были перейти границу с РФ вне пропускных пунктов. Из Черниговской области потенциальных призывников за 100 тысяч гривен (2700 долларов) уводили в Белоруссию. При этом в Киеве в группу, организовавшую «зеленый коридор» для мужчин призывного возраста, входили работники одного из комиссариатов, адвокаты и врачи, сообщили в СБУ.

Возможно, именно итогами операции СБУ вызвано решение киевских властей навести порядок с выездом «на оккупированные территории» Запорожской области, принятое в пятницу. Как сообщает издание «Страна.уа», подавать заявки на выезд можно только заранее – в электронном виде, а не явочным порядком, как было раньше. Вносить изменения в уже поданную заявку больше нельзя. Выезд на территорию, которую контролируют российские войска, разрешен только через один блокпост в селе Каменское. Там военные, представители правоохранительных органов получают право проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.

Донецкий политолог Владимир Корнилов убежден, что покинуть ряды теробороны не только в Запорожье, но и в целом по Украине готова «большая доля» бойцов. «Многие бойцы записывались в эти отряды, чтобы избежать отправки на фронт. Но когда Зеленский издал указ о том, что тероборона может быть брошена как пушечное мясо на передовую, то мы узнали про массу случаев отказа бойцов служить в этих отрядах. При этом публично на Украине запрещено про это рассказывать», – пояснил эксперт.

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«Возник бешеный поток из мужчин, желающих перебраться на подконтрольные России территории или в Европу. Схем вывоза призывников существует множество. В некоторых случаях с человека берут от 5 до 20 тысяч долларов за побег с Украины», – рассказал Корнилов.

Уроженец Одессы, депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает вполне правдоподобными данные о перестрелках между дезертирами и заградотрядами в Запорожье. «Такая реакция запорожцев совершенно естественна. От этих людей не ожидают ведения полноценных боевых действий. По сути, их хотят превратить в живой щит. Естественно, мало кто хочет оказаться в такой роли. Вот почему они отстреливаются от заградотрядов, пытаясь сбежать с места службы», – говорит Вассерман.

Собеседник согласен, что киевскому командованию, скорее всего, придется разоружить те части теробороны, в лояльности которых возникли сомнения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины, включая так называемые нацбатальоны, все больше похожи не на военную, а на чисто террористическую организацию. Примером тому стало поведение заградотрядов, которые уничтожают желающих сдаться в плен.

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