Украинцы увидели спасение в России

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12 августа, пятница  |  Последнее обновление — 20:17  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
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Как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле

Эти простые аппараты на наших глазах производят революцию в военном деле Moritz Wolf/Global Look Press
Прямо сейчас в военном деле происходит настоящая революция, и происходит это благодаря беспилотникам – об этом заявил бывший глава Генштаба ВС России Юрий Балуевский. Почему эта революция стала возможной именно сегодня, за счет чего беспилотники меняют положение на поле боя – и как благодаря им будет выглядеть война уже ближайшего будущего? Подробности...
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Европе придется поставить Польшу на место

Ярослав Качиньский переполнен эмоциями в отношении руководства ЕС Beata Zawrzel/Reuters
«У Качиньского и его соратников началась истерика». Такими словами политологи объясняют эмоциональную риторику Варшавы последнего времени. А все потому, что у Евросоюза появляется новый враг. И это не Россия, и даже не Китай – против ЕС угрожает воевать один из его членов, а именно Польша.  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как России не заразиться «оспой обезьян»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей. Подробности...

Подтирать Еревану сопли больше никто не будет

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен. Подробности...
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Как найти ключ к решению проблемы Тайваня

Саид Гафуров
Саид Гафуров, востоковед, доцент Московского государственного лингвистического университета
Воссоединение родины – двух Китаев – вполне может быть целью войны, а просто преподать урок старой ведьме – нет. Подробности...
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Кто из мировых лидеров достиг дна

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
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    Мужчины бегут с Украины на освобожденные территории
    		   12 августа 2022, 19:20
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    В тылу ВСУ возле города Гуляйполе начались перестрелки между заградотрядами националистов и бойцами теробороны, не желающими воевать за Украину. Кроме того, многие мужчины бегут на подконтрольную России часть Запорожья, чтобы не попасть на службу в украинскую армию. Киев сейчас спешно пытается перекрыть эти лазейки для желающих убежать от войны мужчин.

    Между жителями подконтрольной Киеву части Запорожья, которых насильно загнали в ряды территориальной обороны, и заградотрядами националистов начались столкновения. Об этом сообщил в пятницу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    «Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», – сообщил он. По этой причине, полагает Рогов, тероборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области «будут списывать». «Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского», – подчеркнул он.

    «Достоверно известно о четырех случаях, когда запорожцы, согнанные в территориальную оборону, отказывались выполнять приказы командования. При этом они действовали грамотно: прекрасно зная, что их могут расстрелять, запорожцы объединялись в группы и вели, по сути, полноценные боевые действия с теми, кто должен их принуждать убивать и умирать», – рассказал Рогов газете ВЗГЛЯД. По его словам, случаи боестолкновений произошли недалеко от линии соприкосновения – в районе городов Орехово и Гуляйполя, а также в ДНР – под Бахмутом.

    Как известно, город Гуляйполе вошел в историю Гражданской войны 1917-1922 годов как центр повстанческого движения махновцев. Здесь родился и вырос Нестор Махно, главнокомандующий Революционной повстанческой армией Украины.

    «Киев боится, что тероборона повернет штыки в другую сторону, станет нашим союзником и пойдет против режима Зеленского,

    – полагает Рогов. – Вообще запорожцам Киев и до этого никогда не доверял из-за пророссийских настроений в регионе. Неслучайно все руководство СБУ, МВД и ВСУ здесь было из Галиции – из Тернополя и Ивано-Франковска».

    Именно здесь пролегает один из главных путей вывоза призывников на подконтрольную РФ территорию, уверен Рогов. «Помогают им сбежать, конечно, не забесплатно, но таких каналов в регионе очень много, и количество только растет. Поэтому в срочном порядке СБУ начала «кошмарить» тех, кого удалось поймать, чтобы запугать других призывников и организаторов вывоза», – указал собеседник. По его словам, количество призывников в Запорожской области, перешедших от ВСУ на подконтрольные РФ территории, превысило семь тысяч. «Это все те запорожцы, кто успел сбежать, откупиться – сейчас они или в другой части своего региона, или в России. А тероборона – это те, кто не успел последовать за ними, но у кого те же планы», – пояснил Рогов.

    Действительно, СБУ в пятницу объявила о том, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области она разоблачила группу лиц, помогавших мужчинам бежать от призыва. При этом «прайс» за услуги колебался от 5 тыс. до 10 тыс. гривен (от 135 до 270 долларов).

    Как сообщает РИА «Новости», организатором «схемы» оказался житель освобожденного Мелитополя, который перевозил своих знакомых из подконтрольных Киеву городов в свой город, предварительно подготовив для каждого «легенду» о проживающих на подконтрольных РФ территориях родственниках или ведении волонтерской деятельности. Мужчина обеспечивал призывников жильем и помогал затем перебраться в Крым, заявляют в администрации. При этом мужчине вменяется в вину статья о незаконном переправлении людей через государственную границу Украины.

    СБУ ликвидировала деятельность еще нескольких аналогичных каналов в других регионах, пишет ТАСС. Так, в Харьковской области призывников переправляли в одно из приграничных сел Богодуховского района, после чего они должны были перейти границу с РФ вне пропускных пунктов. Из Черниговской области потенциальных призывников за 100 тысяч гривен (2700 долларов) уводили в Белоруссию. При этом в Киеве в группу, организовавшую «зеленый коридор» для мужчин призывного возраста, входили работники одного из комиссариатов, адвокаты и врачи, сообщили в СБУ.

    Возможно, именно итогами операции СБУ вызвано решение киевских властей навести порядок с выездом «на оккупированные территории» Запорожской области, принятое в пятницу. Как сообщает издание «Страна.уа», подавать заявки на выезд можно только заранее – в электронном виде, а не явочным порядком, как было раньше. Вносить изменения в уже поданную заявку больше нельзя. Выезд на территорию, которую контролируют российские войска, разрешен только через один блокпост в селе Каменское. Там военные, представители правоохранительных органов получают право проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.

    Донецкий политолог Владимир Корнилов убежден, что покинуть ряды теробороны не только в Запорожье, но и в целом по Украине готова «большая доля» бойцов. «Многие бойцы записывались в эти отряды, чтобы избежать отправки на фронт. Но когда Зеленский издал указ о том, что тероборона может быть брошена как пушечное мясо на передовую, то мы узнали про массу случаев отказа бойцов служить в этих отрядах. При этом публично на Украине запрещено про это рассказывать», – пояснил эксперт.

    «Возник бешеный поток из мужчин, желающих перебраться на подконтрольные России территории или в Европу. Схем вывоза призывников существует множество. В некоторых случаях с человека берут от 5 до 20 тысяч долларов за побег с Украины», – рассказал Корнилов.

    Уроженец Одессы, депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает вполне правдоподобными данные о перестрелках между дезертирами и заградотрядами в Запорожье. «Такая реакция запорожцев совершенно естественна. От этих людей не ожидают ведения полноценных боевых действий. По сути, их хотят превратить в живой щит. Естественно, мало кто хочет оказаться в такой роли. Вот почему они отстреливаются от заградотрядов, пытаясь сбежать с места службы», – говорит Вассерман.

    Собеседник согласен, что киевскому командованию, скорее всего, придется разоружить те части теробороны, в лояльности которых возникли сомнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины, включая так называемые нацбатальоны, все больше похожи не на военную, а на чисто террористическую организацию. Примером тому стало поведение заградотрядов, которые уничтожают желающих сдаться в плен.

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