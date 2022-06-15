ВСУ превзошли в жестокости сталинские заградотряды

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15 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку»

Газовое сотрудничество Германии и России оказалось под угрозой Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Поставки газа из России в Европу до сих пор не подпадали под санкции – это слишком чувствительно для обеих сторон. Неожиданный удар был нанесен Канадой: ее санкции сделали невозможным ремонт оборудования для «Северного потока – 1». Появились реальные риски, что газопровод могут полностью остановить уже в ближайшее время. Парадоксально, но такой сценарий может дать шанс заработать «Северному потоку – 2». Подробности...
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У британских наемников в ДНР хороший шанс выжить

Все трое осужденных не ожидали столь сурового приговора и уже подали апелляцию Владимир Гердо/ТАСС
Смертный приговор для британских наемников в ДНР стал шоком для Лондона, где пока не могут определиться с тактикой. Одни чиновники заверяют, что для переговоров будут использованы «все каналы», другие называют процесс «цирком». В любом случае шансы на спасение своих граждан у британского правительства хорошие, и вот почему. Подробности...
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Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

Западные кураторы уже наладили поставку на Украину американских гаубиц M777 Global Look Press/Keystone Press Agency
Украинское руководство в Киеве и в прифронтовых районах жалуется западным кураторам на недостаток дальнобойной артиллерии как едва ли не главную причину поражений ВСУ. Здесь есть элемент лукавства – передача крупнокалиберных орудий и муштра персонала идут полным ходом. Но Украина просит уже не меньше тысячи гаубиц. Если она их получит, станут ли они серьезной помехой для спецоперации? Подробности...
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ВСУ превзошли в жестокости сталинские заградотряды

Режим Зеленского превзошел в жестокости те самые сталинские методы, которые он публично так проклинает Andriy Andriyenko/Reuters
Вооруженные силы Украины, включая так называемые нацбатальоны, все больше похожи не на военную, а на чисто террористическую организацию. Примером тому стало применение Украиной заградотрядов, которые уничтожают желающих сдаться в плен. Чудовищность происходящего превосходит даже то, как действовали советские заградотряды во время Великой Отечественной. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Киев списал людей со счетов

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Каждый день из Донецка мы видим и слышим все то, чего не хотели бы видеть и слышать никогда в жизни. Рынок. Роддом. Центр города. Телецентр. Но дело не только в Донецке. Мы видим, что к своим солдатам власти Украины относятся так же. Подробности...

Растление не должно быть выгодным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
За ЛГБТ-идеологией стоят огромные деньги и политическое влияние. Если им ничего не противопоставить, то мы достаточно скоро столкнемся с тем, с чем уже столкнулись консерваторы в западных странах — их страны уходят у них из-под ног, и уже поздно с этим что-то делать. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Запад сделал из Украины террористическое государство

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
И никто из сторонников принципа невмешательства во внутренние дела Украины не задался вопросом: а кому нужна такая Украина, преступившая все человеческие законы? Может, без такой Украины мир был бы лучше? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    ВСУ превзошли в жестокости сталинские заградотряды

    Режим Зеленского превзошел в жестокости те самые сталинские методы, которые он публично так проклинает
    		   15 июня 2022, 12:02
    Фото: Andriy Andriyenko/Reuters
    Текст: Николай Стороженко

    Вооруженные силы Украины, включая так называемые нацбатальоны, все больше похожи не на военную, а на чисто террористическую организацию. Примером тому стало применение Украиной заградотрядов, которые уничтожают желающих сдаться в плен. Чудовищность происходящего превосходит даже то, как действовали советские заградотряды во время Великой Отечественной.

    Попавшие в плен украинские военные нередко рассказывают о том, как националистические подразделения открывают огонь по тем, кто собирается сдаться. О последнем таком случае рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков: жертвами подобной практики стали более 30 военнослужащих 54-й бригады ВСУ. По данным Минобороны, «…прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину».

    Мифические и реальные заградотряды

    Само понятие «заградотряд» в массовом сознании сильно мифологизировано и демонизировано. Миф обычно звучит так: «заградотряды придумал Сталин; заградотряды гнали солдат в атаку огнем пулеметов; всех, кто не шел в атаку – убивали». Визуализировали этот набор штампов создатели сериала «Штрафбат». Поэтому прежде чем приступить к «заградотрядам украинских националистов», кратко пройдемся по основным штампам – главным образом с параллелями с Великой Отечественной войной.

    Во-первых, конечно, заградотряды придумал не Сталин. И едва ли мы когда-то узнаем создателя первого такого отряда. Зато известно, что уже в войске Кира Великого существовали подразделения из более опытных воинов, задачей которых было «...ободрять тех, кто выполняет свой долг, сдерживать угрозами малодушных и карать смертью всех, кто вознамерится повернуть в тыл». Ободряли и сдерживали не только у Кира Великого. Примерно все то же самое можно найти у Чингисхана, Фридриха II, Наполеона и далее везде, вплоть до Великой Отечественной, конечно же.

    Во-вторых, «гнать в атаку», если уж совсем грубо, это задача не заградотрядов, а офицеров и сержантов. Заградотряды имели массу задач помимо наиболее растиражированной (пресечение паники и бегства с позиций). К примеру, прикрытие тыла передовых частей от фланговых прорывов и десанта.

    Наконец, тех, кто не шел в атаку… нет, не расстреливали. По крайней мере, не сразу и не всегда. Во время Великой Отечественной их разворачивали и снова отправляли в атаку. По статистике от 90% до 95% задержанных заградотрядами возвращались на позиции даже без дисциплинарных взысканий.

    Однако при этом с 22 июня по 10 октября 1941 года 10 201 человек (из 657 тысяч задержанных заградотрядами) был расстрелян. Из них 3321 – перед строем. Немало. Но тут нужно уточнить, что все они были расстреляны по постановлениям особых отделов и (в основном) по приговорам военных трибуналов.

    Сами заградотряды в полевой обстановке оружие тоже применяли. Бывало, что стреляли поверх голов. Бывало, что и не поверх. Однако и в том, и в другом случае это было не системой, не повседневной практикой. Не говоря уж о массовых бессудных расстрелах.

    Сколько из этих постановлений, приговоров и единичных случаев расстрелов без суда были обоснованы, а скольких расстреляли в горячке первых дней Великой Отечественной – неизвестно. Да и расстрелянному как-то не легче от того, по приговору его расстреливают или без приговора. Но мы эту разницу знать и чувствовать обязаны. Неправый приговор может быть признан ошибочным, либо расстрел заменен иной мерой. Бессудный расстрел нельзя обжаловать.

    Таким образом, мы подходим к важному моменту. Заградотряды в РККА существовали и действовали на основании норм и положений, руководствовались четкими инструкциями. А главное, их задачей было наведение порядка.

    То, что в Минобороны РФ назвали «заградотрядами украинских националистов», больше напоминает воинов Кира Великого, задачей которых как раз и было «…карать смертью всех, кто вознамерится повернуть в тыл, вселять в трусов больше страха, чем враги». Их задача – террор и запугивание подразделений ВСУ.

    Не говоря уж о том, что право убивать своих же сослуживцев в украинской армии институционально и процедурно не оформлено вообще никак. Нет особых подразделений, на которых распоряжениями министра обороны или верховного главнокомандующего возложены соответствующие функции (и оговорены хоть какие-то рамки: как, когда, кого, за что и т.п.), нет постановлений особых отделов и трибуналов. В общем, никакой бюрократии. Просто приезжает расстрельная команда ближайшего нацбата, валит три десятка человек, говорит друг другу «Слава Украине» и уезжает. Кстати, ровно так, как это показано в уже упомянутом сериале «Штрафбат» — хоть бери и новый сезон снимай.

    Иначе говоря, между заградотрядами РККА и «заградотрядами украинских националистов» лежит пропасть. Причем таких масштабов, которые ставят под вопрос применимости даже самого термина «заградотряд» к формам и методам борьбы с дезертирством, практикуемым в ВСУ. Режим Зеленского, ВСУ и нацбаты превзошли в жестокости те самые сталинские времена и сталинские методы, которые они публично так проклинают и от которых так стремятся отречься.

    Наука побеждать

    Как мы уже говорили, подобные случаи на Украине не единичны, а жертвами становятся не только решившие сдаться солдаты ВСУ, но и мирные жители. В конце мая постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя озвучивал такие факты: «Имеются многочисленные признания пленных солдат ВСУ в том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям... Этому есть масса свидетельств. Мы не устаем удивляться отношению украинских военных к своим собственным соотечественникам».

    Но до признаний пленных солдат ВСУ были свидетельства жителей того же Мариуполя: огонь по выбирающимся из города гражданским, оборудование огневых точек в квартирах (хозяев предварительно «выселяли» под угрозой смерти), размещение военной техники под прикрытием жилых кварталов и гуманитарной инфраструктуры (детсады, школы, больницы).

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем интервью изданию New York Times предельно цинично рассказал, зачем ВСУ это делают: «Русские плохо воюют в городах. В городах можно и маневрировать, и находить укрытия, и минимизировать потери. Вы сможете сопротивляться дольше и нанести русским значительные потери».

    Под «воевать в городах» Подоляк, очевидно, подразумевает прикрываться мирным населением этих городов. Потери мирных жителей от такого «умения» даже страшно себе представить, а фраза о минимизации потерь звучит и вовсе издевательски. Да, у ВСУ потери при боях в городах снижаются. Но мирные жители (которых эти ВСУ вроде как и защищают) начинают гибнуть просто сотнями.  Но если «русские не умеют воевать городах», то ВСУ неплохо воюют не только в городах, но и с городами — подтверждением чему являются регулярные обстрелы того же Донецка.

    Можно спорить, в чем глубинный смысл этих обстрелов. То ли это банальная месть, то ли попытки таким образом отвлечь части ВС РФ, ослабив продвижение российской армии на других участках.  Однако сути это не меняет. Украинская армия ведет войну предельно бесчеловечными методами.

    Причем не только в отношении противника (это еще хоть как-то можно было бы понять), но и в отношении кого угодно: своих же солдат, гражданского населения городов, которые украинская власть тоже пафосно величает своими. Инфраструктуре этих городов — их придется отстраивать заново. Даже операция НАТО в Югославии в этом смысле начинает выглядеть образцом гуманизма и точечного применения силы.

    * * *

    Для всего описанного есть простое и короткое слово: террор. Националисты терроризируют ВСУ, ВСУ терроризирует гражданских, стоящее на верхушке этой пирамиды руководство Украины терроризирует всех, включая даже жителей приграничных областей РФ, до которых может дотянуться. Поэтому для описания происходящего  можно было бы подобрать другой термин, не «заградотряды». «Террор-отряды украинских националистов» — так было бы куда точнее.
     
     
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