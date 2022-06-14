Запад сделал из Украины террористическое государство

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14 июня, вторник  |  Последнее обновление — 17:24  |  vz.ru
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Продовольственный кризис делает Россию островом благополучия

Цены на продукты питания растут даже в самых богатых странах Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Во всем мире, от стран самых богатых до самых бедных, бушует невиданная за много десятилетий продовольственная инфляция. В Великобритании предупреждают, что «эпоха дешевой еды закончилась», и ряд государств вводят ограничения на экспорт продуктов питания. На этом фоне положение России выглядит исключительным – наша страна готовится собрать рекордный урожай, а цены на продовольствие идут вниз. Подробности...
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У британских наемников в ДНР хороший шанс выжить

Все трое осужденных не ожидали столь сурового приговора и уже подали апелляцию Владимир Гердо/ТАСС
Смертный приговор для британских наемников в ДНР стал шоком для Лондона, где пока не могут определиться с тактикой. Одни чиновники заверяют, что для переговоров будут использованы «все каналы», другие называют процесс «цирком». В любом случае шансы на спасение своих граждан у британского правительства хорошие, и вот почему. Подробности...
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Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

Западные кураторы уже наладили поставку на Украину американских гаубиц M777 Global Look Press/Keystone Press Agency
Украинское руководство в Киеве и в прифронтовых районах жалуется западным кураторам на недостаток дальнобойной артиллерии как едва ли не главную причину поражений ВСУ. Здесь есть элемент лукавства – передача крупнокалиберных орудий и муштра персонала идут полным ходом. Но Украина просит уже не меньше тысячи гаубиц. Если она их получит, станут ли они серьезной помехой для спецоперации? Подробности...
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Как прекратить артиллерийский терроризм ВСУ

ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы из-за артиллерийского беспредела со стороны ВСУ Сергей Аверин/РИА Новости
ДНР запросила у России дополнительную союзническую помощь. Это произошло на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. В Москве и Донецке обстрелы назвали варварскими, среди погибших есть женщины и дети. Также под ударом оказался донецкий роддом. Зачем украинские войска продолжают наносить удары по жилым кварталам Донецка и чем Россия может помочь? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Запад сделал из Украины террористическое государство

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
И никто из сторонников принципа невмешательства во внутренние дела Украины не задался вопросом: а кому нужна такая Украина, преступившая все человеческие законы? Может, без такой Украины мир был бы лучше? Подробности...

Нам есть о чем говорить с Меланшоном

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Успех Жан-Люка Меланшона на парламентских выборах – это интересно. Во Франции почему-то всегда сочувствуешь левым. Les liberales a la lanterne! – по-нашему это «Либералов на фонари!», видоизмененный лозунг Французской революции – тогда на фонарях болтались аристократы, но времена меняются. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Ответ России на террор всегда одинаковый и неотвратимый

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Есть ли у нацистов шанс методом террора получить какие-то уступки, преференции, усилить позицию на переговорах? Чтобы так думать, нужно совсем не понимать менталитет русских. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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  • Заменить казнь пожизненным заключением

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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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    оборудование Siemens


    Газпром заявил о проблеме с прокачкой газа по «Северному потоку»

    назад в СССР


    В Госдуме объяснили смысл отзыва признания независимости Литвы

    Видео

    «конец эпохи дешевой еды»


    Продовольственный кризис делает Россию островом благополучия

    крупнокалиберные орудия


    Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

    денацификация Украины


    Зеленский невольно признал успех российской спецоперации

    «газовая независимость»


    Отказ от российского угля и газа заставил Польшу собирать дрова

    химкомбинат-крепость


    У украинских боевиков с «Азота» осталось только два выхода

    послание миру


    Владимир Можегов: Россия будет строить новый мир

    кристальная ясность


    Игорь Караулов: Запад испугался величия русской культуры

    работа алгоритмов


    Никита Данюк: Почему в соцсетях правит конспирология

    на ваш взгляд


    Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
    Игорь Караулов

    Запад сделал из Украины террористическое государство

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		14 июня 2022, 17:00

    За последние восемь лет жители прифронтовой полосы Донбасса научились на слух определять виды боеприпасов, которыми их обстреливает киевский режим. Сегодня прежних навыков не хватает, на фронте появился новый снаряд калибра 155 мм, натовский подарок, он и звучит, и взрывается по-другому. Эта народная наука выживания всё более востребована в Донецке, обстрелы которого за последние дни резко усилились. Если раньше наблюдались десятки прилетов в день, то теперь – сотни. Летят и снаряды из гаубиц, и ракеты из «Градов» и «Ураганов». Страдают сугубо гражданские объекты: жилые кварталы, пожарная часть, родильный дом.

    Эти методичные, но беспорядочные обстрелы не решают никаких военных задач, что особенно удивительно в условиях, когда западные разведки и сами украинские военные рапортуют о снарядном голоде и о многократном превосходстве российской артиллерии на поле боя. Киев просит у Запада сотни и тысячи гаубиц и РСЗО, но то немногое, что удается выцыганить у натовцев, тут же оказывается на позициях в Авдеевке и других местах, из которых ведется огонь по Донецкой агломерации. Причем дефицитных снарядов на это не жалеют, оплачивая разгром мирного города ценой жизни собственных солдат на наиболее горячих участках фронта.

    Из этого можно сделать вывод, что режим Зеленского уже не надеется переломить ситуацию на поле боя, а вот террор считает для себя полезным. Вообще тактика террора – оружие слабых против сильных, и сегодня истощенная военными действиями Украина вполне логично превращается в государство-террориста. Этот террор развивается по трем основным направлениям: террор на освобожденных территориях, террор против приграничных областей России и террор против мирных людей Донбасса.

    Цели этой террористической деятельности предельно ясны. Во-первых, запугать население прифронтовых территорий, внушить ему неверие в возможности российской армии: смотрите, почти четыре месяца идет спецоперация, а ее главная цель – защита населения донбасских республик – так и не достигнута. Во-вторых, снизить уровень поддержки спецоперации в самой России, заразить наших граждан чувством бессилия и гнева. В-третьих, спровоцировать российское руководство на «симметричный ответ», на удары по Киеву и другим украинским городам. В то время как трагедию Донецка в мировых СМИ принципиально не замечают, любая гибель мирного населения в результате ответных ударов будет немедленно разрекламирована как «очередное преступление российской власти». Для Киева это означало бы возможность потребовать и получить от Запада больше поддержки, больше денег и больше орудий убийства, которые немедленно будут использованы для умножения жертв в Донбассе. Так мог бы образоваться замкнутый круг, очень выгодный для клики Зеленского, которой, разумеется, плевать на любые жертвы, хоть в Донецке, хоть в Киеве.

    Каким должен быть военный ответ России на этот террористический вызов, пусть обсуждают специалисты. Но есть очевидный аспект моральной ответственности за происходящее. Эту ответственность было бы несправедливо возлагать только на украинских артиллеристов, которых донецкие ребята настроены в плен больше не брать, на командование ВСУ, которое навсегда запятнало офицерскую честь, и на безумный наркопритон Зеленского. Ответственность за страдания мирного населения должны нести и западные спонсоры киевского режима, и их российские подпевалы, проукраинские либеральные «нетвойнисты». Кровь Донецка на их руках, горе Донецка на их совести. Они и до 24 февраля выступали под лозунгом «Украине можно всё», и, разумеется, не изменили этому принципу после начала российской спецоперации.

    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

    Этот принцип абсолютизации украинской государственности говорит нам о том, что Украина должна существовать любой ценой, причем именно в тех границах, в которых она в свое время вышла из состава СССР. Ничто не может быть чересчур ради достижения этой цели. Поэтому Украине можно убивать неугодных политиков и разгонять оппозиционные партии. Украине можно преследовать русский язык, запрещать русские книги и телеканалы. Украине можно плевать на заключенные ею соглашения. Украине можно обстреливать города, которые она считает своими, и убивать их жителей. Наверное, если бы у Украины вдруг обнаружилась атомная бомба, ее тоже можно было бы пустить в ход ради успехов национального строительства. И никто из сторонников этого принципа не задавался вопросом: а кому нужна такая Украина, преступившая все человеческие законы? Может, без такой Украины мир был бы лучше?

    Всякий разговор с российским либералом о Донбассе в последние восемь лет упирался в стену. «Украина – чужая страна, а меня интересует только моя страна». «Украина – суверенное государство, а потому может делать на своей территории и со своими гражданами что угодно». Всегда возникал вопрос: если вы такие приверженцы абсолютного государственного суверенитета, значит, вы не будете возражать, если и наше государство сделает с вами всё, что ему будет угодно?

    Но нет, как раз России не было позволено ничего. Было время, когда Россия боролась с сепаратистами и религиозными экстремистами в Чечне. На чьей стороне был Запад? На чьей стороне была либеральная интеллигенция? Весь «цивилизованный мир» и весь интеллигентский бомонд, включая нежного Окуджаву, превозносил террориста Басаева. Да и в целом Запад, от мирового гегемона США до ничтожной Литвы, не представлял себе никакого взаимодействия с Россией без систематического вмешательства в ее внутренние дела. Там просто не понимали, как и зачем такое возможно.

    Но так происходило не только с Россией. Не будем упоминать о хрестоматийном случае Косово, но ведь и относительно недавно, когда южные суданцы не захотели жить в одном государстве с северными, Запад настоял на их независимости. Получается, территориальная целостность Судана не была абсолютной ценностью?

    Популярная присказка либералов «я люблю страну, но не люблю государство» рассыпается в прах, когда речь идет об Украине. Их любовь именно к украинскому государству безмерна. Но разве государство-идол, требующее человеческих жертв – это не то, что мы называем тоталитарным государством? И этот тоталитаризм очень нравится всем тем, кто традиционно выступает за приоритет прав человека, включая право на жизнь – во всем, что не касается Украины.

    С учетом всего этого излишне спрашивать, почему Россия начала специальную военную операцию. Украина давно стала бы нормальной страной, если бы не систематическая поддержка Западом любых тоталитарных тенденций в украинской политике. Таран против России должен был стать безупречно античеловечным. Сегодня, оглядываясь назад, поражаешься, насколько мало требовалось от Запада, чтобы предотвратить боевые действия. Всего лишь пообещать, что Украина никогда не будет в НАТО. Всего лишь дать киевским марионеткам команду исполнить Минские соглашения, которые, по правде говоря, в России мало кого приводили в восторг. Но нет, принцип «Украине можно всё» тогда был свят. Сегодня, когда на Западе всё чаще говорят о компромиссе, в том числе территориальном, этот тоталитарный монолит, кажется, дает трещину. Но, видимо, требуются дополнительные аргументы для того, чтобы страны НАТО прекратили скармливать выращенному ими монстру новые гаубицы и снаряды. Надеюсь, российское руководство эти аргументы найдет.   

    У меня нет сомнений в том, что украинские террористы – те из них, кто выживет и не успеет сбежать – рано или поздно предстанут перед судом. Но нужен суд и над теми, кто все эти годы поддерживал и науськивал этих людей, пестовал идею украинской национальной исключительности и лицемерно отворачивался от бед Донбасса.   

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