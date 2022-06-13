Отказ от бытовых радостей работает на врага

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13 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 16:53  |  vz.ru
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Укрепление рубля зашло слишком далеко

От российской валюты ждут смену тренда Владимир Трефилов/РИА Новости
Россия добилась столь крепкого курса рубля, что власти спокойно могут отменять антикризисные меры. Уже снято требование к экспортерам продавать половину валютной выручки. Эта мера нужна была, чтобы остановить валютную панику, но она уже давно исчерпала себя. Параллельно Центробанк может символически вернуть ключевую ставку до 9,5%, которая была в феврале. Все это должно помочь рублю развернуться и начать слабеть. Подробности...
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Зачем в руководство Донбасса позвали «варягов» из России

Денис Пушилин и Леонид Пасечник рады появлению «варягов»-управленцев из соседней России РИА Новости
Знаменитая «школа губернаторов» оказалась кузницей кадров не только для России, но и для народных республик Донбасса. Выпускники «школы» Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов получили высокие посты в ДНР и ЛНР. Почему в Донбассе понадобился такой десант «варягов» из России и можно ли ожидать подобных назначений в Херсоне и Запорожье? Подробности...
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Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

На Украине Су-57 тестируют в режиме многозадачности Илья Питалев/РИА Новости
Российские Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями. Эти истребители связаны в единую информационную сеть, при помощи которой они могут обмениваться данными о радиолокационном поле, выявленных целях, координировать действия с другими участниками боевых действий. Чем ценно испытание боевых самолетов пятого поколения в реальных боевых условиях? Подробности...
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США боятся российской угрозы с южного направления

Будут ли российские военные маршировать у границ США? Ответа на этот вопрос пока нет, но в США такой перспективы весьма боятся Константин Михальчевский/РИА Новости
«Латинская Америка является для США таким же мягким подбрюшьем, как для нас Кавказ. Нам необходимо будет создавать для США проблемы на этом «дворе». Такими словами российские политологи реагируют на сообщения о том, что Никарагуа открыла российским войскам доступ на свою территорию. И хотя МИД РФ заявляет, что «сенсации в этом нет», в США уже начали нервно реагировать на происходящее. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Отказ от бытовых радостей работает на врага

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Они – там, чтобы мы тут – жили мирной счастливой жизнью. То, что мы продолжаем жить этой «пустой» жизнью – это в чем-то смысл для них там. Ребята работают и сейчас с оружием в руках защищают в том числе и наше право на пикники, и наши дачные посиделки. Подробности...

Танк был и останется королем на поле боя

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Те, кто старательно хоронили танки, называли их «устаревшим оружием» и вещали, что время танков безнадежно ушло, выставили себя полными дураками. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Геополитические игры привели к угрозе голода

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую «арабской весной», сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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    Отказ от бытовых радостей работает на врага

    Марина Хакимова-Гатцемайер
    журналист
    		13 июня 2022, 15:40

    «Прекратить увеселительные передачи! Вместо них показывать исторические, документальные фильмы!». «Как можно спокойно есть-пить, когда там гибнут наши?». «А у нас работают рестораны, бары, на «Поле чудес» по-прежнему угадывают буквы». «Сын в телефоне часами сидит, я сорвалась на него: «Такие, как ты, ребята сейчас на пулеметный огонь идут!». «Поругался с женой, трясется над своими шмотками, а люди в Донбассе восемь лет в подвалах жили, им каково было?». Такие реплики звучат в интернете все чаще.

    Многие, живущие в спокойном тылу, включились в спецоперацию. Кто-то после работы идет волонтерить, кто-то собирает деньги на помощь беженцам, кто-то постит в соцсетях патриотические песни, сводки с фронта, фотографии погибших героев. Глядя на их портреты, трудно вернуться в доспецоперационную легкомысленную повседневность. Трудно. Но – надо.

    Жизнь каждого изменилась – сейчас она, хочешь ты того или нет, с оглядкой на спецоперацию, с ориентацией в Донбасс. Ему помогает наше сочувствие. Наша работа. Наши молитвы. А вот поможет ли наша печаль фронту?

    Мне недавно написала женщина. Ей за 40, живет в российском краю, где никогда не было войны. Но война прошлась по всей ее жизни, и поэтому она не разделяет – их, воюющих за нас, и нас – пирующих в миру. Вот это сообщение:

    «Мой муж был там в 14-м. Получил снайперское ранение в грудь, вынесли его ребята, бугая двухметрового, спасли... Он патриот до кончиков волос. Я спросила мужа про то, как теперь жить тем, кто далек от боев.

    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

    Говорила с ним, с нашими друзьями – десантниками, прошедшими обе чеченские. И все мне сказали: в том и есть сила русского воинства. Они – Там, чтобы мы Тут – жили мирной счастливой жизнью. То, что мы продолжаем жить этой «пустой» жизнью – это в чем-то смысл для них Там. Ребята работают. Это их работа. Тяжелая и смертельная. Но они работают не за траур в своем доме, а за жизнь. Не нужен нам траур. Погибшие будут в наших сердцах. Но во имя их мы должны жить, как всегда. Радоваться».

    Муж этой женщины никогда не напишет в блог о том, что ему пришлось пережить и что переживают его коллеги-военные сейчас в Донбассе. Но жена, которая привыкла ждать и молиться, транслирует мысли и чувства бойцов. Не бойтесь! Не страдайте! Сострадайте. Но и радуйтесь. Празднуйте! И ходите на шашлыки! Наш отказ от обыденности, наше погружение в трагедию – это помощь врагам. Наше счастливая мирная тыловая жизнь сейчас очень дорогая вещь, не каждая страна может себе ее позволить. И наши ребята сейчас с оружием в руках защищают в том числе и наши пикники, и наши дачные посиделки.

    В финале фильма «А зори здесь тихие» главный герой приходит на место, где погибли, сражаясь за Родину, девочки-солдаты. Встречает там молодых веселых туристов. И становится ясно, что девочки погибли не зря, а для того, чтобы их потомки радовались солнцу, молодости, ели мороженое. Без этого жертва девочек не имела бы смысла. А одна моя знакомая бабушка-фронтовичка, прошедшая всю войну медсестрой, жила до 92 лет и часто повторяла: «Надо жить на всю катушку! За себя и за тех, кто не вернулся!».

    Цель террористов, фашистов, нациков – поселить в наших домах и сердцах траур. Как раз против этого сейчас сражаются наши ребята. И жить сейчас нужно, как та бабушка-фронтовичка, «за себя и за того парня». Жизнь сейчас ценнее в разы, тыловой труд – бесценен, а простое человеческое, будничное счастье – это тоже наш вклад в победу. Письма о том, что дома все в порядке, все по-прежнему – это тоже помощь нашим бойцам.

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