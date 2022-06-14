Ответ России на террор всегда одинаковый и неотвратимый

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Продовольственный кризис делает Россию островом благополучия

Цены на продукты питания растут даже в самых богатых странах Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Во всем мире, от стран самых богатых до самых бедных, бушует невиданная за много десятилетий продовольственная инфляция. В Великобритании предупреждают, что «эпоха дешевой еды закончилась», и ряд государств вводят ограничения на экспорт продуктов питания. На этом фоне положение России выглядит исключительным – наша страна готовится собрать рекордный урожай, а цены на продовольствие идут вниз. Подробности...
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У британских наемников в ДНР хороший шанс выжить

Все трое осужденных не ожидали столь сурового приговора и уже подали апелляцию Владимир Гердо/ТАСС
Смертный приговор для британских наемников в ДНР стал шоком для Лондона, где пока не могут определиться с тактикой. Одни чиновники заверяют, что для переговоров будут использованы «все каналы», другие называют процесс «цирком». В любом случае шансы на спасение своих граждан у британского правительства хорошие, и вот почему. Подробности...
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Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

Западные кураторы уже наладили поставку на Украину американских гаубиц M777 Global Look Press/Keystone Press Agency
Украинское руководство в Киеве и в прифронтовых районах жалуется западным кураторам на недостаток дальнобойной артиллерии как едва ли не главную причину поражений ВСУ. Здесь есть элемент лукавства – передача крупнокалиберных орудий и муштра персонала идут полным ходом. Но Украина просит уже не меньше тысячи гаубиц. Если она их получит, станут ли они серьезной помехой для спецоперации? Подробности...
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Зеленский невольно признал успех российской спецоперации

Зеленский разрешил отправлять боевиков теробороны на передовую Sven Simon/ТАСС
Владимир Зеленский узаконил отправку боевиков теробороны в места боевых действий. При этом ранее именно участники теробороны чаще всего жаловались на незаконные передислокации, недостаток боевой подготовки, вооружений, еды и медицинской помощи. Почему президент Украины пошел на такой шаг и как он отразится на ходе российской спецоперации?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Ответ России на террор всегда одинаковый и неотвратимый

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Есть ли у нацистов шанс методом террора получить какие-то уступки, преференции, усилить позицию на переговорах? Чтобы так думать, нужно совсем не понимать менталитет русских. Подробности...

Отказ от бытовых радостей работает на врага

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Они – там, чтобы мы тут – жили мирной счастливой жизнью. То, что мы продолжаем жить этой «пустой» жизнью – это в чем-то смысл для них там. Ребята работают и сейчас с оружием в руках защищают в том числе и наше право на пикники, и наши дачные посиделки. Подробности...
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Танк был и останется королем на поле боя

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Те, кто старательно хоронили танки, называли их «устаревшим оружием» и вещали, что время танков безнадежно ушло, выставили себя полными дураками. Подробности...
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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  • Не планирую покупать автомобиль
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    Дмитрий Грунюшкин

    Ответ России на террор всегда одинаковый и неотвратимый

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		14 июня 2022, 09:06

    Принято считать, что террор и терроризм – удел малочисленных, но гиперактивных политических организаций, у которых недостаточно ресурсов, чтобы навязывать свою волю иным путем. У них недостаточно денег, они силой отстранены от возможности влиять на что-то в правовом поле, у них нет представителей в органах власти. Но они свято уверены, что их дело правое и нужно только подтолкнуть общество в нужном направлении, чтобы история пошла верным путем. И поскольку пряника у них нет в принципе, остается только метод кнута.

    Но это верно лишь отчасти. Государства тоже иногда применяют тактику террора. Например, гитлеровцы во время войны на территории Советского Союза с воздуха и артиллерией били в основном по военным и инфраструктурным объектам СССР, и при всей жестокости это нельзя было назвать террором. Но вот на оккупированных территориях эта методика применялась ими в полный рост в контрпартизанской борьбе. Сжечь деревню, уличенную в связях с партизанами, причем вместе с жителями, чтобы остальные боялись и не помогали партизанам ни информацией, ни продовольствием, – это было для них нормой. Правда, и в этом случае щепетильные немцы старались перепоручить грязное дело добровольным помощникам из числа полицаев и бандеровцев. Хатынь сожгли вовсе не немцы, хотя и под их присмотром. Та же методика, только в других масштабах, применялась при блокаде Ленинграда. Чтобы сломить дух города, немцы и их союзники целенаправленно утюжили из всех калибров жилые кварталы. Не помогло.

    Удары с целью устрашения, а не уничтожения военной инфраструктуры, являлись обычным делом и для англосаксов. Среди ярких случаев можно вспомнить тот же Дрезден, полностью уничтоженный союзной авиацией в ходе бомбардировок 13–15 февраля 1945-го. На полумиллионном городе, да еще наводненном сотнями тысяч беженцев, союзники опробовали технологию «огненного смерча». Для этого на город кроме фугасных бомб было сброшено более полумиллиона «зажигалок». Возникшие пожары быстро соединялись в один титанический костер, раскаленный воздух стремительно поднимался вверх, засасывая внутрь пылающей преисподней воздух с округи. В образовавшийся торнадо людей буквально втягивало невероятной силой. Никакой военной необходимости в уничтожении Дрездена не было.

    О необходимости нанесения ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки спорят до сих пор. Возможно, они действительно оказали влияние на императора, заставив его подписать капитуляцию, и тем самым помогли сберечь тысячи жизней американских солдат, которые погибли бы, если бы пришлось совершать высадку на японские острова. Но в любом случае это был именно акт устрашения. То есть террор.

    Почему мы об этом говорим? Да потому что нацисты и ВСУ (хотя я не понимаю, зачем их официально разделяют, если они занимаются одним и тем же) взяли на вооружение именно этот метод. Метод, который им насадили британские и американские учителя. Бить по жилым кварталам, объектам городской – то есть гражданской – инфраструктуры, по школам, больницам, целенаправленно и прицельно стрелять по мирным жителям, пытающимся эвакуироваться, – это классический терроризм. Он не имеет военного значения, его единственная цель – деморализовать население.

    Фото: Александр Гармаев/ТАСС

    Можно, конечно, употреблять термины вроде «в бессильной злобе нацисты мстят» и т. п. Но это не так. Это не бессильная злоба. Это осознанная методика. Обратите внимание: они занимались этим задолго до начала специальной военной операции. И они убивали мирных в Мариуполе еще тогда, когда «донецкие» только подходили к городу, все было вилами на воде писано и ни о какой обреченности еще речи не шло.

    Самое смешное – если, конечно, уместно применять этот термин в данной ситуации, – что этот метод не работает. Никогда.

    Случаи, когда общество или правительство пасует перед террористами, убивающими мирных граждан, чрезвычайно редки. Для этого в самом обществе уже должен иметься трагический раскол, а власть должна быть глупой и беззубой. В большинстве же случаев власти стран априори декларируют отказ от любых переговоров с террористами и выполнения любых их требований. Власти иногда даже идут на заведомые жертвы среди заложников. Просто потому, что переговоры и тем более уступки однозначно провоцируют на подобные действия.

    Более того, теракты часто приводят к результатам, прямо противоположным тем, которые планировали террористы. Вторжение бандитов Басаева и Хаттаба в Дагестан привело к ответному удару, Второй чеченской кампании, в итоге – к полному поражению боевиков и восстановлению в Чечне конституционного порядка. А атака на башни-близнецы в Нью-Йорке спровоцировала нападение США на Ирак и вторжение в Афганистан, после чего на Ближнем Востоке разразился кровавый хаос, не прекращающийся до сих пор. Вряд ли авторы атаки закладывали такую цель. Если, конечно, вы не поклонник теории заговора, согласно которой это все придумали в ЦРУ.

    Есть ли у нацистов шанс методом террора получить какие-то уступки, преференции, усилить позицию на переговорах? Чтобы так думать, нужно совсем не понимать менталитет русских. Единственный раз российская власть пошла на уступки террористам в Буденновске. Помните это постыдное черномырдинское «Шамиль Басаев, говорите громче»? Во всех остальных – без исключения – случаях ответ России был не всегда молниеносным, но всегда неотвратимым и предельно действенным. С чего бы ему в этот раз быть другим?

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