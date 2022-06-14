Минобороны сообщило о расстреле украинскими карателями 32 военнослужащих 54-й бригады ВСУ в спину

В ходе специальной военной операции украинская армия продолжает нести значительные потери. Особо отмечу, что в последние недели в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«После проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться», – сообщил Конашенков.

«Занимавшие опорный пункт в районе Зверофермы украинские военнослужащие обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций.

В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

«В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих», – отметили в российском оборонном ведомстве.

«Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов.

Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего», – подытожили в Минобороны.

Ранее стало известно, что солдат ВСУ бросили в Херсоне без довольствия и возможности отступить.

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