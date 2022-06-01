Террористическое государство на Украине должно быть ликвидировано

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Прибалтика стала главной жертвой антироссийских санкций

Магазины стран ЕС вынуждены регулярно менять ценники Omar Marques/
Zumapress/
Global Look Press
Весь Евросоюз страдает от резкого роста цен, особенно на продукты – но более всего, как выяснилось, его самые восточные страны. Лидером этого незавидного «антирейтинга» стала Литва. Почему же и без того небогатые государства ЕС оказались самыми беззащитными перед инфляцией? Ответ на этот вопрос местным торговцам очень не нравится. Подробности...
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Кто и как саботировал шестой пакет санкций против России

Жемчужиной шестого пакета должно было стать нефтяное эмбарго Егор Алеев/ТАСС
С огромными усилиями Евросоюз все-таки выдавил из себя шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Но в итоге разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет напоминает решето и больше вредит самому ЕС, чем России. О каких уступках идет речь и кто эти «счастливчики»?  Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Чем грозят России греко-иранские танкерные войны

Греция и Иран обменялись захватом танкеров Global Look Press
США и Германия осудили захват Тегераном греческих танкеров в Персидском заливе, сочтя это тяжелым нарушением «международных правил». При этом ранее Афины арестовали российский танкер с иранским топливом. Аналогичные шаги предпринимал и Вашингтон два года назад. Чем может обернуться танкерный конфликт между Грецией и Ираном, и какую опасность он таит для России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Террористическое государство на Украине должно быть ликвидировано

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему они снова и снова стреляют в мирные города и села, точно зная, что там нет никаких военных целей? Потому что они террористы. Потому что для них это не война, а террористическая деятельность. Классика терроризма. Подробности...

Иноагенты бывают не только за деньги

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если на каждой значимой должности окажется человек, искренне стоящий на стороне России, никакой иностранный агент просто не в состоянии будет нам навредить. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

На фронтах Донбасса создается новый образ России

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Сторонний наблюдатель, который одним глазом видит собрание «хороших русских» в Вильнюсе, а другим – красные флаги победы над Мариуполем, не очень понимает, про какую страну говорят те и другие. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Омбудсмена Украины изгнали из гестапо за жестокость

В США голодают дети

Провал ВСУ под Херсоном и предательство США

Обсуждение: 10 комментариев
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

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Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
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    Герман Садулаев

    Террористическое государство на Украине должно быть ликвидировано

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		1 июня 2022, 09:14

    Называть киевский режим «государством» можно только условно. Так же, как «государством» называла себя террористическая организация ИГИЛ*, запрещенная в России: «Исламское государство* Ирака и Леванта». По аналогии с ИГИЛ сегодняшнюю Украину часто называют УГИЛ: «Украинское государство Ивано-Франковска и Львова».

    Надо заметить, что на пути международного терроризма Киев прогрессирует семимильными шагами. Еще недавно киевский режим можно было считать всего лишь государством, поддерживающим террористов, таких как запрещенные в России нацистские террористические организации «Правый сектор*», «Азов», «Айдар» и другие. Но сегодня это определение уже неактуально, потому что украинское «государство» само стало террористической организацией.

    Еще вчера можно было проводить различие между нацистскими полками и батальонами, по сути, незаконными бандитскими вооруженными формированиями, и кадровыми частями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мы даже предлагали командованию ВСУ перейти на нашу сторону, чтобы вместе денацифицировать Украину. Но сегодня нацбаты и ВСУ срослись до малоразличимости. Конечно, нацисты стоят как заградотряды и не дают резервистам из территориальной обороны и ВСУ отступать и сдаваться, но и сами ВСУ спокойно обстреливают мирные города и села и прикрываются собственным населением, как настоящие террористы.

    Вполне оправданно информационные источники из ЛНР и ДНР в обозначении противника применяют единую аббревиатуру ВФУ – вооруженные формирования Украины. А кто из них там «добровольческие» нацистские батальоны, кто «кадровые» военные, кто мобилизованные, кто тероборонцы – бес их разберет. Как говорится, дьявол в аду распределит их по соответствующим котлам. Наша задача устроить их скорейшую отправку на распределение. Это на самом деле очень печально. Но вся Украина становится террористической организацией. Вся территория, еще контролируемая Киевом. И всё население, подвластное террористам, так или иначе, участвует в терроре. А в информационном поле Украины террористические акты преподносятся как должное, как героизм и победы.

    В Мелитополе, освобожденном союзными войсками России и ДНР, произошел направленный взрыв самодельного взрывного устройства, начиненного шариками из подшипников – типичное оружие террористов. Ранены трое мирных жителей. Всё еще граждан Украины. Обыкновенных горожан. А могло быть и больше: взрывное устройство было заложено в центре города, где ходят простые люди, женщины, дети. Украинские СМИ подают этот террористический акт как «успешное нападение на коллаборантов». Таких жутких вещей принято стыдиться. И только террористы берут на себя ответственность за подобные преступления.

    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

    Все помнят, что когда ВФУ нанесли авиаудар по Луганску, украинские комментаторы цинично заявляли, что у луганчан «взорвался кондиционер». Теперь, когда мы получаем сообщения об успешных атаках ВКС России по объектам военной инфраструктуры противника, то нет-нет, да кто-нибудь и пошутит мрачно: кондиционеры взорвались.

    Но сейчас украинские нацисты даже не скрывают, а хвастаются тем, что совершают террористические акты. Вот какие классные украинские диверсанты в Мелитополе, подорвали водителя и двух женщин, одна из которых, возможно, племянница главы работающей администрации, но это не точно. Всё равно – перемога! В разгар боевых действий ВФУ продолжают регулярно обстреливать школы, больницы, жилые дома в ЛНР и ДНР, объекты, в которых нет никаких военных. Причем зачастую обстрелам подвергаются населенные пункты, находящиеся на территории, которая еще подконтрольна самому киевскому режиму! Зачем??

    Я только что был на Южном фронте, под Херсоном, и на Луганском фронте. Я думаю, что не открою никакой военной тайны, если скажу: союзные войска России, ЛНР и ДНР не размещаются в населенных пунктах, вблизи объектов мирной инфраструктуры, под прикрытием местного населения. Нет их там! Ни расположений, ни батарей, ни складов, ни ангаров техники, ни командных пунктов. Для наших это дело принципа – не подставлять население под удар. Абсолютно все освобожденные города и села немедленно демилитаризируются: в них нет ни войск, ни скоплений техники, ни военных коммуникаций. Чем более населенный пункт освобожден, тем более он мирный. На улицах люди в форме – большая редкость. Даже вблизи передовой, если это с нашей стороны. Только блокпосты на дорогах стоят, да какая-то малозаметная охрана территорий.

    Все наши войска на фронте. Они воюют. Они не прячутся за «мирняком».

    Всё это прекрасно известно и террористам из ВФУ. Ведь они постоянно ведут разведку с помощью своих ДРГ, майданутых агентов на территориях, беспилотников, да еще и получают полную разведывательную информацию от космических спутников НАТО. Почему же они снова и снова стреляют в мирные города и села, точно зная, что там нет никаких военных целей? Потому что они террористы. Потому что для них это не война, а террористическая деятельность. Потому что, не будучи способными победить на поле боя, они пытаются запугать людей бессмысленной и беспричинной жестокостью. Классика терроризма.

    Развиваясь по пути терроризма, ВФУ пытаются проводить свои террористические акты и на территории России. Обстреливают приграничные районы. Уже есть жертвы среди мирного населения. Опять же, в этом нет никакого военного смысла. Преступления на территории России никак не помогут киевскому режиму избежать оглушительного поражения в войне. Казалось бы, если у вас есть «лишние» солдаты и вооружения, направляйте их к местам боев, пусть там принимают участие в сражениях с военными силами другой стороны. Но ВФУ тратят драгоценные в их положении боеприпасы и другие ресурсы на террористические акты.

    Опять же, по собственному опыту и впечатлению: огневые средства ВФУ на фронтах уже в значительной степени подавлены. У врага ощущается «снарядный голод», ведь пути подвоза боеприпасов обстреливаются. Так что наши постоянно «бабахают» в ту сторону, а «ответка» прилетает всё реже и реже. Но когда нацисты собирают какую-то батарею и находят к ней какие-то боеприпасы, то стреляют зачастую не по нашим позициям, а по мирным жителям, причем совершенно рандомно.

    Может, потому что так безопаснее: по бессмысленным обстрелам их труднее быстро найти и подавить. Но и потому, что такова задача террористов. Они не могут победить, потому просто убивают тех, до кого могут дотянуться своим оружием. И если Америка дает им дальнобойное оружие, то это не помогает им переломить ход военной операции, но дает возможность обстреливать больше мирных жителей на более далеких расстояниях. Вот и всё. Таким образом, сейчас Украина – террористическая организация, а США – государство, спонсирующее терроризм.

    Всё это лишает так называемое политическое руководство Украины права на отношение к ним как к политикам и представителям суверенного государства. Они превращаются в главарей террористической организации, которые должны быть осуждены за свои преступления, а могут быть и ликвидированы, как ликвидируют террористов.

    Когда российские военные предупреждают, что в случае эскалации терроризма будут осуществлены удары по центрам принятия решений в Киеве, то, возможно, имеется в виду операция ликвидации главарей бандформирований, в которых превращаются все эти «президент» с его «советниками», «депутаты» и «министры» преступного киевского режима. 

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    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
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