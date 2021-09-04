Территории не просто важны, а очень важны

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Экспортная монополия Газпрома может быть разрушена

Если пустить газ Роснефти в «Северный поток – 2», то газопровод станет соответствовать Газовой директиве ЕС Jens Büttner Кредит/DPA/Picture alliance/ТАСС
Впервые единоличное право Газпрома на экспорт трубопроводного газа пошатнулось. Реальные шансы стать еще одним поставщиком российского голубого топлива в Европу появились у Роснефти. Почему российские власти десятилетиями сохраняли монополию Газпрома на экспорт и какой существенный аргумент Игоря Сечина может убедить власти разрушить монополию теперь? Подробности...
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Малые партии могут успеть пройти в Госдуму

Заметная часть избирателей, уже твердо решивших идти голосовать, пока определилась со своими предпочтениями Артем Геодакян/ТАСС
Возможность преодолеть пятипроцентный рубеж и попасть в новую Госдуму есть не только у четверки лидеров во главе с «Единой Россией», но и y некоторых малых партий – «Новых людей», Партии пенсионеров и «Яблока». Об этом заявили социологи и политологи, оценив результаты социологических опросов. Кто может помочь пройти новичкам? Подробности...
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Какой была бы Россия с населением в полмиллиарда человек

Россия с большим количеством населения, бесспорно, была и лучше, мощнее и богаче Михаил Джапаридзе/ТАСС
Если бы не события 1917 и 1991 годов, у нас была бы другая страна, а ее население достигало бы 500 млн человек, заявил Владимир Путин на марафоне общества «Знание». По мнению экспертов, сегодня страна действительно испытывает дефицит населения в том числе и из-за утраченного в ХХ веке человеческого потенциала. Подробности...
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Байден сделал Зеленскому большой подарок

США устраивает отказ Украины от Минских соглашений president.gov.ua
«Украина снялась с «крючка» Минских соглашений, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации Зеленского и Байдена», – заявляют в Киеве. Более того, тема выполнения Минских соглашений даже не обсуждалась на встрече лидеров двух стран. Почему Вашингтон пошел на уступки Киеву в этом вопросе и как на это отреагирует Россия?  Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Территории не просто важны, а очень важны

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
А кто не хочет, чтобы его обманули, тот должен помнить, что, когда говорят: то-то и то-то, дескать, устарело, надо выбросить старый хлам на помойку и всем бежать в сторону светлого будущего! – всегда хотят обобрать, и что вы легкомысленно выбросили, то они подберут и используют. Подробности...

США держат Украину «на всякий случай»

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
После позорного исхода из Афганистана американская администрация своими действиями демонстрирует, что не даст Украине пропасть. Подробности...
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Выйдет ли Венгрия из Евросоюза

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодня на Орбана многие в Европе смотрят как на последнюю надежду. И если его не оставит решимость, за ним могут последовать многие. В этом случае скорый, бесславный конец Евросоюза, даст Бог, не обернется сокрушительной катастрофой. Подробности...
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Каких животных потеряла Россия

Провал Зеленского в Вашингтоне

США отказываются от войн

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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Дмитрий Ольшанский

    Территории не просто важны, а очень важны

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		4 сентября 2021, 17:16

    Есть такой популярнейший аргумент в прогрессивной пропаганде: в современном мире территории неважны.

    Выходит к народу какой-нибудь профессор ВШЭ, тиранозавр контемпорари арт или лектор «Ельцин-центра», да и говорит с некоторой высокомерной ленцой: отсталые вы люди, как вы не понимаете, что в двадцать первом веке все определяет развитие экономики, высокие технологии, и только Россия все цепляется за какую-то землю, как в позапрошлом столетии, ну что с ней такой делать, а?

    И народ растерянно задумывается. А надо бы ответить: поздравляю вас гражданин, соврамши.

    Вот Япония. Страна, у которой с высокими технологиями полный порядок. Не последняя в мире страна. И все-таки она уже три четверти века упорно твердит о том, что Курильские острова – японские, и хочет их вернуть. Вот наивная Япония!

    А Китай? Экономика, мягко говоря, развивается. И если про японцев можно сказать, что им просто тесно, острова у них маленькие, японцы не помещаются, то Китай – большое государство, и вовсе не везде одинаково плотно заселенное. И – сюрприз! – китайцы уже три четверти века настаивают на том, что Тайвань, какой-то мизерный по их меркам Тайвань – должен принадлежать им. Не хотят понимать эти странные китайцы, что территории не имеют значения, да и все тут.

    Фото: Илья Тимин/ТАСС

    Идем дальше. Израиль. Значительная часть мира не признает итоги войны 1967 года, и не признает его столицей Иерусалим. И что же израильтяне? – может быть, они вздохнули и сказали: надо уважать мировое сообщество! Зачем нам столица в каком-то Иерусалиме, когда у нас лучшая в мире медицина, много всяких достижений, что же мы, будем цепляться за какие-то средневековые представления о своей земле? Открою вам тайну: они так не сказали и никогда не скажут.

    Турция. Хочет ли Турция отдать Кипр местным грекам, раз уж территории неважны? Смешно и обсуждать.

    Англия! Может быть, Англия примет решение отказаться от результатов своей войны сорокалетней давности, да и отдаст Аргентине Фолклендские острова, чтобы они стали Мальвинскими? Где находится Англия, а где те острова? Ох, далеко. Почему же тогда англичане не хотят слушать про бессмысленность отстаивания своей земли, хоть даже и Бог знает где?

    А Испания? Когда Каталония вздумала отделиться, разве испанцы, пригорюнившись, сказали: что ж, так тому и быть. Какая разница. Ну, провинцию потеряли. Зато высокие технологии-то как у нас от этого процветут! Нет, они старомодно разогнали сепаратистов.

    Но это еще что. Американцы с 1903 года арендуют на Кубе часть Кубы под известную военную базу. Ну как арендуют? – договор бессрочный, плата копеечная, отказаться Куба не может, хотя с середины прошлого века пытается.

    Википедия пишет об этом так: «В 2008 году Верховный суд США при рассмотрении дела Бумедьена вынес определение: «с практической точки зрения Гуантанамо — это не заграница». Фактически США осуществляют свой государственный суверенитет на данной территории безусловно и в полном объёме, а юрисдикция Кубы носит чисто формальный характер».

    И вот, казалось бы, Америка - уж точно знамя всех на свете «технологий», всех Масков и Эпплов, – ну уж откажись от несчастного клочка земли, который ты удерживаешь с колониальных времен вопреки желанию законного владельца. Ведь говорят тебе профессора ВШЭ и лекторы «Ельцин-центра», говорит тебе вся московская интеллигенция, что территория – это фу, территории устарели, и только интеллект все решает.

    Но Америка упрямо держится за этот кусочек берега – с заборами, колючей проволокой, автоматчиками, пулеметчиками, ракетами или что там еще у нее есть. И никакие гиперлупы с квантовыми компьютерами этот кабальный договор 1903 года почему-то не отменяют.

    Это ты, Россия, отказывайся от всего, что у тебя было в 1903, 1984, да хоть бы и 2021 году, освобождай место, сдавайся и слушай лекции про новое мышление, а мы, пожалуй, не будем.

    И они правы. Кто верит модной пропаганде, тот, несомненно, заслуживает того, чтобы его обманули.

    А кто не хочет, чтобы его обманули, тот должен помнить, что, когда говорят: то-то и то-то, дескать, устарело, надо выбросить старый хлам на помойку и всем бежать в сторону светлого будущего! – всегда хотят обобрать, и что вы легкомысленно выбросили, то они подберут и используют.

    Территория не просто важна. Она очень важна. А кто этого не способен почувствовать даже не умом, а, что называется, в кончиках пальцев, тот сядет на воображаемый гиперлуп и поедет на нем в никуда.  Как и положено глупому модному человеку.

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    Источник: блог Дмитрия Ольшанского


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