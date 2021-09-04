Территории не просто важны, а очень важны

Есть такой популярнейший аргумент в прогрессивной пропаганде: в современном мире территории неважны.

Выходит к народу какой-нибудь профессор ВШЭ, тиранозавр контемпорари арт или лектор «Ельцин-центра», да и говорит с некоторой высокомерной ленцой: отсталые вы люди, как вы не понимаете, что в двадцать первом веке все определяет развитие экономики, высокие технологии, и только Россия все цепляется за какую-то землю, как в позапрошлом столетии, ну что с ней такой делать, а?

И народ растерянно задумывается. А надо бы ответить: поздравляю вас гражданин, соврамши.

Вот Япония. Страна, у которой с высокими технологиями полный порядок. Не последняя в мире страна. И все-таки она уже три четверти века упорно твердит о том, что Курильские острова – японские, и хочет их вернуть. Вот наивная Япония!

А Китай? Экономика, мягко говоря, развивается. И если про японцев можно сказать, что им просто тесно, острова у них маленькие, японцы не помещаются, то Китай – большое государство, и вовсе не везде одинаково плотно заселенное. И – сюрприз! – китайцы уже три четверти века настаивают на том, что Тайвань, какой-то мизерный по их меркам Тайвань – должен принадлежать им. Не хотят понимать эти странные китайцы, что территории не имеют значения, да и все тут.

Идем дальше. Израиль. Значительная часть мира не признает итоги войны 1967 года, и не признает его столицей Иерусалим. И что же израильтяне? – может быть, они вздохнули и сказали: надо уважать мировое сообщество! Зачем нам столица в каком-то Иерусалиме, когда у нас лучшая в мире медицина, много всяких достижений, что же мы, будем цепляться за какие-то средневековые представления о своей земле? Открою вам тайну: они так не сказали и никогда не скажут.

Турция. Хочет ли Турция отдать Кипр местным грекам, раз уж территории неважны? Смешно и обсуждать.

Англия! Может быть, Англия примет решение отказаться от результатов своей войны сорокалетней давности, да и отдаст Аргентине Фолклендские острова, чтобы они стали Мальвинскими? Где находится Англия, а где те острова? Ох, далеко. Почему же тогда англичане не хотят слушать про бессмысленность отстаивания своей земли, хоть даже и Бог знает где?

А Испания? Когда Каталония вздумала отделиться, разве испанцы, пригорюнившись, сказали: что ж, так тому и быть. Какая разница. Ну, провинцию потеряли. Зато высокие технологии-то как у нас от этого процветут! Нет, они старомодно разогнали сепаратистов.

Но это еще что. Американцы с 1903 года арендуют на Кубе часть Кубы под известную военную базу. Ну как арендуют? – договор бессрочный, плата копеечная, отказаться Куба не может, хотя с середины прошлого века пытается.

Википедия пишет об этом так: «В 2008 году Верховный суд США при рассмотрении дела Бумедьена вынес определение: «с практической точки зрения Гуантанамо — это не заграница». Фактически США осуществляют свой государственный суверенитет на данной территории безусловно и в полном объёме, а юрисдикция Кубы носит чисто формальный характер».

И вот, казалось бы, Америка - уж точно знамя всех на свете «технологий», всех Масков и Эпплов, – ну уж откажись от несчастного клочка земли, который ты удерживаешь с колониальных времен вопреки желанию законного владельца. Ведь говорят тебе профессора ВШЭ и лекторы «Ельцин-центра», говорит тебе вся московская интеллигенция, что территория – это фу, территории устарели, и только интеллект все решает.

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Но Америка упрямо держится за этот кусочек берега – с заборами, колючей проволокой, автоматчиками, пулеметчиками, ракетами или что там еще у нее есть. И никакие гиперлупы с квантовыми компьютерами этот кабальный договор 1903 года почему-то не отменяют.

Это ты, Россия, отказывайся от всего, что у тебя было в 1903, 1984, да хоть бы и 2021 году, освобождай место, сдавайся и слушай лекции про новое мышление, а мы, пожалуй, не будем.

И они правы. Кто верит модной пропаганде, тот, несомненно, заслуживает того, чтобы его обманули.

А кто не хочет, чтобы его обманули, тот должен помнить, что, когда говорят: то-то и то-то, дескать, устарело, надо выбросить старый хлам на помойку и всем бежать в сторону светлого будущего! – всегда хотят обобрать, и что вы легкомысленно выбросили, то они подберут и используют.

Территория не просто важна. Она очень важна. А кто этого не способен почувствовать даже не умом, а, что называется, в кончиках пальцев, тот сядет на воображаемый гиперлуп и поедет на нем в никуда. Как и положено глупому модному человеку.

Источник: блог Дмитрия Ольшанского