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Японцы предложили правительству «терпеть унижения» из-за Курил или объявить России войну
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Японии либо придется «терпеть унижения» в связи ситуации с Курилами, либо объявить России войну, считают читатели интернет-портала Yahoo News Japan в разделе, посвященном заявлению главы МИД Сергея Лаврова о совместной хозяйственной деятельности двух стран на островах.
Япония сможет вернуть «северные территории» только военным методом, иначе же стране придется «терпеть унижение», цитирует юзера под ником Yuu РИА «Новости».
При этом часть читателей признали, что Россия никогда не откажется от островов, потому попытки Токио угодить Москве бессмысленны.
«Япония должна перестроить свою дипломатию исходя из того, что Курилы не будут возвращены или, по крайней мере, что Россия не намерена этого делать», – отметил один из комментаторов.
Пользователь под ником Ksa предположил, что Японии нужно переосмыслить ситуацию, по его мнению, японская дипломатия терпит поражение.
«Японии надо просто молча отступить. Не надо больше предпринимать никаких действий», – написал пользователь Kak.
Часть читателей считает экс-премьера страны Синдзо Абэ виновным в заискиваниях с Москвой.
«<...> Россия укрепила свои позиции и теперь смотрит на нас свысока», – написал Сегемудзе.
Пользователь Tsu заявил, что Японии следует ввести санкции против России и «начать действовать безжалостно».
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против японской инициативы по Курилам, отметив, что она предполагает работу по отличной от российской юридической системе, что, в свою очередь, запрещено Конституцией.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что отсутствие мирного договора с Японией – это нонсенс, Россия никогда не отказывалась от диалога.
Газета ВЗГЛЯД писала, что японскому бизнесу на Курилах мешают националисты.
МИД объяснил отказ продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной
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Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили в пресс-службе МИД России, объясняя прекращение деятельности данной группы.
«Развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта. Тем не менее украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что Москва признательна сотрудникам и руководству группы, профессионально выполнявшим свои обязанности, а также готова оказать им всестороннее содействие в завершении работы на российской территории и возвращении на родину.
При этом МИД напомнил, что за семь лет деятельности группа ОБСЕ не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники.
«Украинские власти и их западные покровители … стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких «обязательств» России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский Комплекс мер. Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа», – подчеркнули в ведомстве.
В связи с этим Москве стало очевидным, что деятельность группы ОБСЕ «не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования и ее продолжение нецелесообразно».
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит.
Талибы взяли под контроль провинцию Панджшер
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Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.
«Панджшер перешел под контроль «Исламского эмирата» (самоназвание политической системы талибов. – Прим. ВЗГЛЯД)», – написал Карими в Twitter, передает РИА «Новости».
«Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Амрулла Салех (вице-президент. – Прим. ВЗГЛЯД) и Ахмад Масуд (лидер сил. – Прим. ВЗГЛЯД) бежали», – сообщил источник в полиции в Кабуле.
Между тем источник агентства во «Фронте сопротивления Панджшера» опроверг эту информацию.
Ранее стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана в Таджикистан.
В пятницу Салех заявил, что талибы закрыли доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и используют мирных жителей для обезвреживания мин.
Единственной неподконтрольной боевикам провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибли более 300 боевиков движения «Талибан».
Захарова отреагировала на мысли Киева об отказе от Минских соглашений
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Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина якобы «снялась с крючка» Минских соглашений.
«Украина снялась с «крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе», – процитировала Захарова в своем Telegram-канале советника делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.
«Этого «крючка» больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и [президента Украины Владимира] Зеленского больше нет на крючке… Господин [Сергей] Лавров (глава МИД России – прим. ВЗГЛЯД), я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений... Это огромное наше достижение, прорывное», – процитировала официальный представитель МИД России Арестовича.
«Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», – подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще – вас люблю ушами», – прокомментировала Захарова слова спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича.
Ранее в ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». При этом он подчеркнул: «...Безальтернативность Минских договоренностей для урегулирования кризиса в Донбассе, она провозглашается всеми без исключения». «Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны», – ответил Лавров на вопрос студентов МГИМО, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны России в рамках Минских соглашений. Он добавил, что соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, «тем самым став частью международного права».
Днем ранее Арестович допустил возможность перехода вооруженных сил Украины в наступление в Донбассе, если сложатся «экстраординарные условия».
Напомним, в прошлую пятницу разведчики ЛНР обнаружили вооружение и технику ВСУ рядом с линией соприкосновения в Донбассе. В прошлую среду в ДНР констатировали ухудшение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
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На Украине предложили переименовать украинский язык в «руський»
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать украинский язык в «руський» вслед за переименованием государства в Русь-Украину.
«У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием: «руський» или «украинский». Не «российский», а «руський», – сказал Арестович, передает РИА «Новости».
По его словам, он также делает все возможное для переименования страны.
«Конечно, это все надо устанавливать на научной основе. И если всерьез этим заниматься, нужно собирать научно-практическую конференцию, а может быть, и не одну, тем более что дело-то большое. Это дело конституционного большинства (в парламенте), изменений конституции, это дело, возможно, референдума всенародного, но все равно туда идти нужно», – добавил он.
Ранее Арестович заявил, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь.
В Раде предрекли энергетическую катастрофу на Украине
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Украину через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа, заявил экс-министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Наш».
«На бирже на Украине сегодняшняя цена на газ – 20 гривен (54 рубля) за кубометр. У нас с вами (населения), пока что, семь-восемь гривен (около 20 рублей). Нам «Нафтогаз» держит (цену), все равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах», – приводит слова Кучеренко РИА «Новости».
По мнению парламентария, две трети от потребностей в газе Украина, как бы власти этого не хотели, будет вынуждена покупать по рыночной стоимости.
При этом экс-министр по вопросам ЖКХ отметил, что ему непонятна идея президента Украины Владимира Зеленского о проведении регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина-Германия-США без участия России по вопросам сохранения украинского транзита после запуска «Северного потока – 2». «Я только точно знаю, какая реальная энергетическая катастрофа будет буквально в два-три месяца», – подчеркнул Кучеренко.
Накануне глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – контракты с европейскими компаниями. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу.
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Путин выразил уверенность в полном восстановлении отношений с Украиной
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Ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, заявил президент Владимир Путин, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше».
«Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», – сказал он, передает РИА «Новости».
На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спустя годы в отношениях Украины и России вновь будут позитивные тенденции. «Я думаю, что с годами все поменяется. ... Считаю, что мы все равно – соседи, и будет позитивный результат», – сказал он в ходе общения с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в рамках визита в США. Президент отвечал на русском языке на вопрос русскоязычного слушателя, передает ТАСС.
Зеленский также высказался по вопросу мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Он сообщил, что Киев «с удовольствием» хотел бы завершить вооруженный конфликт в этом регионе. «Сейчас и вчера мы опять читали сигналы из РФ: мол, Украина не хочет закончить войну. Удивительно, войну не мы начали, мы-то с удовольствием хотим (войну) закончить», – сказал глава государства.
Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне. При этом Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского.
Лавров сказал, чего боится
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Глава МИД Сергей Лавров признался, что боится высоты, а также заметил, что в последнее время его никто не пугал.
«Вчера», – передает РИА «Новости» ответ Лаврова на марафоне российского общества «Знание» на вопрос, когда он в последний раз испытывал страх.
«Я был в Екатеринбурге, и встречу с общественностью, встречу с бизнесом, с бизнесменами, наши хозяева организовали в здании Русской медной компании, построенном британским архитектором. Одно из лучших вообще по архитектуре, высотное и ... я боюсь высоты, а меня подняли на двадцать какой-то этаж, причем в лифте, который имеет стеклянную стену и вынесен на улицу. Вот этого я действительно боюсь, мне неприятно», – рассказал министр.
Он добавил, «честно об этом говорю, но вот так ... по крайней мере больше никто меня не пугал».
В здании штаб-квартиры РМК, спроектированной Норманом Фостером в Екатеринбурге, 15 этажей. Его необычный фасад напоминает структуру кристаллической решетки меди и повторяет ее цвет.
Ранее Лавров не исключил кражу США российских спортсменов под предлогом допинга.
Погребинский: США устраивает отказ Украины от Минских соглашений
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«Зеленский хотел большего, то есть не только отсутствия упоминания Минских соглашений, но и продвижения Украины в НАТО. Однако Вашингтон не стал дразнить Кремль столь острой темой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее офис президента Украины заявил о том, что вопрос выполнения Минских соглашений не поднимался на встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена.
«Хорошо владеющие ситуацией американцы сознательно не поднимают тему Минских соглашений. Их устраивает нынешний отказ Украины от выполнения Минских соглашений», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом «Киев понимает, что не может рассчитывать на одобрение публичного отказа от Минских соглашений со стороны США». «Это связано с позицией руководства Соединенных Штатов, которое неоднократно заявляло, что Минские соглашения – единственный документ, позволяющий двигаться по пути урегулирования кризиса», – пояснил политолог.
По его словам, Владимир Зеленский хотел бы большего, то есть не только отсутствия упоминания Минских соглашений в переговорах, но и, например, какого-то продвижения Украины в НАТО. «Однако Белый дом рассчитывает на успех переговорного процесса с Россией по целому ряду вопросов. Поэтому Вашингтон не стал дразнить Кремль такой острой темой, как вступление Украины в НАТО», – подытожил Погребинский.
Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с властями США вопрос о замене или отказе от минского формата урегулирования ситуации в Донбассе не поднимался.
Ермак отметил, что для участия США в урегулировании в Донбассе требуется согласие всех сторон, но Вашингтон готов оказывать Киеву поддержку. По его словам, США подтвердили готовность «принимать участие и сделать все возможное от них, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действенную систему стойкой безопасности».
Кроме того, «рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности Украины». Ермак подчеркнул, что частью проблемы «национальной безопасности» Киев считает и «Северный поток – 2», не рассматривая его «как коммерческий проект».
Депутат парламента ДНР Владислав Бриг в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Вашингтон не будет способствовать миру в регионе, потому что у него нет такой цели».
Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
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Столтенберг призвал Россию раскрыть детали учений «Запад-2021»
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Россия должна предоставить данные о военных учениях «Запад-2021» из-за возросшей обеспокоенности стран Балтии, Польши и Украины.
Генсек считает, что Россия «должна вести себя предсказуемым образом». «Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения», – утверждает он, передает ТАСС.
Совместные стратегические учения «Запад-2021» пройдут 10–16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, из которых 13 тыс. человек, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы на территории Белоруссии. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства.
Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было.
Космонавт поймал улетевшую в открытый космос деталь модуля «Наука»
Космонавт Петр Дубров смог поймать крышку разъема кабеля электропитания на модуле «Наука», которая улетела в открытый космос во время проведения работ за пределами МКС.
«Так, одна крышка улетела», – сказал Дубров при попытке убрать деталь в специальный бокс во время переговоров, которые транслируются на сайте Роскосмоса. Чуть позже космонавт доложил, что поймал улетевшую крышку и убрал ее в бокс, передает ТАСС.
Напомним, в 17.41 мск пятницы российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос для интеграции модуля «Наука» с МКС. Как ожидается, выход в открытый космос продлится 7 часов 5 минут. На вопрос специалиста Главной оперативной группы управления о самочувствии, российские космонавты ответили, что у них «все замечательно».
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС) 29 июля. Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщало о нескольких проблемах в модуле «Наука» при полете к МКС, которые были успешно устранены. О нештатных ситуациях сообщал и член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.
В ЛНР назвали бесполезным пребывание миссии ОБСЕ на российской границе
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«Нужно отдать должное терпению России – механизм, который был проигнорирован Украиной и не оценивался со стороны ОБСЕ, просуществовал так долго», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. Так он оценил решение России не продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе России и территорий под фактическим контролем ЛНР и ДНР.
«Решение о допуске наблюдателей от ОБСЕ на российские автомобильные пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» было принято семь лет назад, еще до подписания Минских соглашений. Решение было связано с демонстрацией открытости процесса пересечения границы и доставки грузов в Донбасс», – отметил Родион Мирошник, представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
«Украинской стороне в свое время было предложено направить туда же своих представителей, которые просматривали бы «белые КамАЗы» – конвои, которые доставляли гуманитарные грузы в Донбасс. Украина откровенно игнорировала эти предложения, – отметил Мирошник. – Вместе с тем Киев игнорировал тот факт, что за все семь лет работы миссии ОБСЕ – а это очень продолжительный период – международные наблюдатели практически не зафиксировали никаких нарушений».
Но поскольку данные мониторинговой группы не учитывались украинской стороной ни при каких условиях, пребывание этой группы на границе выглядит бесполезным, полагает Мирошник. По его мнению, Россия гораздо раньше могла бы прекратить работу представителей миссии ОБСЕ на своих пунктах погранперехода. «Нужно отдать должное терпению России – механизм, который был проигнорирован Украиной и не оценивался со стороны ОБСЕ, просуществовал так долго», – добавил представитель ЛНР.
Мирошник полагает: Киев в любом случае и далее продолжил бы игнорировать данные от миссии ОБСЕ, особенно в свете поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. «Украинская сторона пытается представить дело так, будто Соединенные Штаты позволили Киеву не исполнять Минские соглашения – но так полагает лишь сама Украина, точнее, не самые умные ее представители», – указал собеседник.
В четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что Москва не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей ОБСЕ на российских МАПП (многосторонних автомобильных пунктах пропуска) «Гуково» и «Донецк» после его истечения 30 сентября. Поясним – эти МАПП, названные по именам городов Гуково и Донецк Ростовской области, расположены на границе России с территориями, которые находятся под контролем провозглашенных ЛНР и ДНР.
За семь лет деятельности группа ОБСЕ не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, подчеркнула в пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она также объяснила отказ Москвы продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на этих пропускных пунктах.
Запад и Украина не относились с должным уважением к данной инициативе России, констатировала Захарова. «Развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Но, отметила Захарова, украинские власти и их западные покровители стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких «обязательств» России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский комплекс мер. «Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа», – подчеркнули в МИД.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в офисе Владимира Зеленского истолковали то, что на переговорах президентов США и Украины не обсуждалась тема Минских соглашений.
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Директор школы в Хабаровске решила уволиться после исполнения учительницей танца живота
Директор хабаровской школы Татьяна Строкова подала заявление об уходе после сообщений о проверке учреждений из-за танца живота от преподавателя на школьной линейке, пишут СМИ.
«Служебная проверка в отношении руководства учреждения продолжается. По состоянию на 2 сентября ею представлена объяснительная, а также написано заявление об увольнении по собственному желанию с 3 сентября, которое не удовлетворено», – цитирует сообщение управления образования Хабаровска портал DVHAB.ru.
Там добавили, что решение об увольнении примут после встречи с коллективом школы и родителями, а также после завершения проверки. В самой школе комментировать ситуацию не стали.
Ранее в Сети появилась видеозапись фрагмента с торжественной линейки, посвященной Дню знаний, которая проходила в одной из школ Хабаровска. На нем девушка в откровенном наряде исполнила перед учениками танец живота. Пользователи оказались шокированы выступлением.
Оказалось, что перед учениками станцевала педагог дополнительного образования Юлия Марченко. Она объяснила свой поступок.
В Ростовской области учителя физкультуры обвинили в смерти школьника на уроке
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении учителя физкультуры одной из школ в Ростовской области после того, как 12-летний мальчик умер на его уроке, сообщил представитель СУСК России по региону.
«По данным следствия, 11 февраля 2021 года 12 летний мальчик, находясь на уроке физкультуры в спортивном зале одной из школ, расположенных в Верхнедонском районе, выполняя указание учителя принести гимнастический мат, зацепился за капроновый шнур волейбольной сетки, натянутой поперек зала, в результате чего упал и ударился головой о напольное покрытие. В связи с ухудшением самочувствия в этот же день вечером он был госпитализирован в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пресс-службе уточнили, что трагедия произошла из-за небрежности учителя, который не обеспечил безопасные условия пребывания детей на уроке, не подготовил спортзал перед его началом, а также не провел инструктаж по технике безопасности.
Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
«В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавили в ведомстве.
В феврале в карельской школе учителя отстранили от работы за жестокое обращение с детьми.
YouTube закрыл канал создателя «языковых рейдов» в Казахстане
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Канал организатора «языковых рейдов» в Казахстане Куата Ахметова заблокировали на YouTube, сообщил видеохостинг.
«Аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении оскорблений, издевательств и угроз», – сообщил YouTube, передает РИА «Новости».
Напомним, Ахметов публиковал на YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на государственном языке.
В описаниях к видео в адрес запечатленных на них лиц автор использует термины «фашисты», «гастарбайтеры» и другие.
В конце августа правоохранительные органы Казахстана начали расследование уголовного дела о возбуждении национальной розни из-за размещения в Сети ролика о так называемых языковых рейдах.
МВД России запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет. МВД Казахстана сообщило, что проверяет видеозаписи, чтобы дать им процессуальную оценку.
Ранее жительница Казахстана рассказала о травле со стороны «языковых патрулей».
Знакомые Ахметова сообщали в социальных сетях, что тот сейчас уехал из Казахстана и находится в Грузии.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что сначала власти страны не замечали подобных инцидентов или считали их чисто бытовыми, однако со временем им пришлось отреагировать на действия русофобов.
Сборная России установила рекорд по числу медалей на Паралимпийских играх
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Сборная России завоевала 33 золотые, 28 серебряных и 43 бронзовые медали на Играх в Токио, что является лучшим результатом команды в истории выступлений на Паралимпиадах.
В пятницу пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров на спине, принеся сборной России сто третью награду, передает ТАСС. Его результат составил 40,99 секунды, что стало новым мировым рекордом. Он обновил собственное достижение, установленное в сентябре 2019 года (41,50). Второе место занял чех Арност Петрачек (41,26), третье – мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес (43,25).
Спортсмены представляли категорию S4, в которой представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году, россиянин является заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.
На Паралимпийских играх в Токио Жданов завоевал золотые медали на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом), а также бронзовые медали в плавании на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем.
Позднее бронзу российской команде принес пловец Роман Макаров на дистанции 100 метров баттерфляем. Он проплыл дистанцию за 58,65 секунды. Чемпионом стал представитель Азербайджана Роман Салей (57,81), серебряная награда досталась британцу Стивену Клеггу (57,87).
Спортсмены представляли категорию S12, в которой представлены слабовидящие атлеты.
Макарову 37 лет, он родился в Могилеве и до 2010 года представлял Белоруссию, после чего сменил гражданство на российское. Эта Паралимпиада стала для него пятой, пловец является шестикратным паралимпийским чемпионом. Ему принадлежит паралимпийский рекорд, установленный на Играх 2008 года в Пекине (56,90). Помимо этого он является восьмикратным чемпионом мира и трижды бронзовым призером чемпионатов Европы.
Ранее лучшим результатом сборной России было 102 медали (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых) на Паралимпийских играх в Лондоне. Россияне не выступали на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году из-за допингового скандала.
Сборная России занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (82-49-44), второй идет команда Великобритании (37-31-38). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
Напомним, в четверг Жданова назначили знаменосцем на церемонии закрытия Паралимпиады.
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