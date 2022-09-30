Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей

Глава российского государства Владимир Путин подписал указы о признании Запорожской и Херсонской областей независимыми территориями. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле.

«Постановляю: признать суверенитет и независимость Херсонской области», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В аналогичном указе говорится о признании суверенитета и независимости Запорожской области, передает РИА «Новости».

Сообщается, что суверенитет и независимость этих территорий признается в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, с учетом принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе ООН, а также волеизъявления народа Запорожской и Херсонской областей.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу «в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий», будет «объемное выступление президента Путина на этом мероприятии».

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