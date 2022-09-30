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Путин: Англосаксам мало санкций, они перешли к диверсиям
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Президент России Владимир Путин на церемонии принятия новых регионов в состав России заявил, что Западу мало санкционного давления на Москву, он перешел к диверсиям.
«Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее в пятницу директор СВР Сергей Нарышкин заявил о наличии данных о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках».
Как сообщил «Коммерсант», на встрече НАТО вечером в среду датские официальные лица заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
По данным Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе аварий в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией. Комментируя эту информацию, Пентагон заявил, что ведомство не станет спекулировать относительно причин аварий.
В среду вечером ФСБ, опираясь на материалы Генпрокуратуры, начала предварительное расследование взрывов на газопроводах. В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК (акт международного терроризма), возбуждено уголовное дело.
Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
Путин рассказал о процессе формирования справедливого мироустройства
Однополярная гегемония неумолимо рушится, идет формирование более справедливого мироустройства, но Запад не хочет мириться с этим, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.
«На наших глазах идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Это сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все, из этого вытекающее, мы видим», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин заявил, что попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран.
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
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Глава российского государства Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России этих областей, а также Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики ожидается в пятницу в Кремле.
«Постановляю: признать суверенитет и независимость Херсонской области», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В аналогичном указе говорится о признании суверенитета и независимости Запорожской области.
Сообщается, что суверенитет и независимость этих территорий признается в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, с учетом принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе ООН, а также волеизъявления народа Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости».
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу «в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий», будет «объемное выступление президента Путина на этом мероприятии».
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Путин заявил о планах Запада по разжиганию конфликтов в СНГ
Западные страны рассматривают сценарии новых конфликтов в СНГ, а существующие являются результатом развала СССР, заявил президент России Владимир Путин по видеосвязи на встрече с главами разведслужб стран СНГ.
«Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной – это, очевидно, результат развала Советского Союза.
«Но риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», – заключил российский лидер.
Также в ходе встречи Путин назвал внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность важнейшими условиями развития государств СНГ.
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Путин заявил об однозначных результатах референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях
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Избиратели на референдумах в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях произвели однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин.
«Люди на референдумах сделали однозначный выбор, будут подписаны договоры о принятии четырех новых территорий в состав Российской Федерации», – приводит слова Путина ТАСС.
«Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов РФ, потому что это воля миллионов людей», – сказал президент.
«И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию», – заявил глава государства.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин указал Эрдогану на законность референдумов в Донбассе и двух областях
Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли прозрачно и в полном соответствии с Уставом ООН.
Путин подчеркнул, что референдумы 23–27 сентября о вхождении в состав Российской Федерации прошли в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства.
«Жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам беседы Путина и Эрдогана.
Также Путин выразил Реджепу Эрдогану признательность за вклад Турции в заключение зерновой сделки, но обратил внимание и на необходимость снятия ограничений с российского экспорта продовольствия и удобрений.
В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган призвал Владимира Путина предоставить еще один шанс переговорам с Украиной и сообщил, что готов к посреднической роли в этом процессе.
Также отмечается, что для обеспечения «более позитивных событий необходимы меры по снижению напряженности». Эрдоган заявил, что ожидает соответствующие шаги, способствующие этому процессу, в частности в вопросе вхождения в состав России ряда районов Украины.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей.
Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона.
Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Владимир Путин подпишет договор с главами новых территорий 30 сентября в 15:00 в Кремле.
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Путин: Запад готов поставить под удар любую страну
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Запад, проводя политику диктата во всех сферах, создает новые проблемы и кризисы, готов поставить под удар любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и кровавую бойню, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.
Путин подчеркнул, что Запад, проводя политику диктата во всех сферах – от международных отношений и экономики до культуры и спорта – не гнушается любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития, передает ТАСС.
«Все это мы уже не раз видели», – подчеркнул глава государства.
Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с главами делегаций XVIII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников Содружества независимых государств.
Ранее Путин потребовал от Европы уважительного отношения к России.
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Путин подписал договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ДНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
В составе Российской Федерации появились новые субъекты, соответствующий документ подписали Путин, Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо.
После подписания прозвучал гимн России. Церемония прошла в пятницу в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Напомним, в пятницу Путин участвует в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Путин призвал страны СНГ поставить прочный заслон существующим и потенциальным вызовам
Президент России Владимир Путин назвал внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность важнейшими условиями развития государств СНГ.
«В нынешней сложной и напряженной международной обстановке внешняя безопасность и внутренняя стабильность – это важнейшие условия поступательного экономического и социального развития наших государств», – сказал он на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ, сообщает ТАСС.
Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, продолжил Путин, государства Содружества должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку. По словам Путина, «только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям».
В прошлую среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», – подчеркнул российский лидер. «Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», – обратил внимание глава государства.
В тот же день министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что все виды и рода Вооруженных сил РФ, в том числе ядерная триада, выполняют свои задачи, которые соответствуют Конституции России и указаниям верховного главнокомандующего.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины. Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Украина де-факто прекратила существование.
Песков анонсировал участие глав четырех территорий в подписании договоров о принятии в России
Главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей примут участие в подписании четырех договоров о принятии в состав России новых субъектов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в пятницу состоится объемное выступление Владимира Путина, а после него – церемония подписания документов, в которой примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что они станут неотъемлемой частью и суверенной территорией России.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам
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Западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все, заявил президент России Владимир Путин.
«Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать – по сути, грабить – мир за счет власти доллара и технологического диктата. Собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия», – заявил российский лидер, передает ТАСС.
Страны Запада рассчитывали на развал России в 90-х годах, и им до сих пор покоя не дает существование Россия.
«Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», – приводит слова президента РИА «Новости».
Западные страны готовы разрушать целые государства, которые не соглашаются сдать свой суверенитет в его пользу. Западу не нужна Россия, она нужна нам, сказал Путин.
Напомним, в пятницу Путин участвует в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
На полях церемонии в Кремле запланирована встреча Путина с главами новых территорий
В пятницу глава российского государства Владимир Путин выступит с объемной речью, после чего пройдет церемония подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На полях церемонии Путин встретится с главами этих регионов.
Аналогичная церемония уже проходила в стенах Георгиевского зала Кремля, когда с Россией воссоединился Крым. Официальная церемония начнется в 15.00 мск. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что не следует путать предстоящую речь Путина с посланием Федеральному собранию, которое будет организовано позже, передает ТАСС.
После речи главы государства пройдет сама церемония подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На полях церемонии Путин встретится с главами республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, на торжественную церемонию в Кремль приглашены сенаторы, депутаты Государственной думы, главы других российских регионов.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев рассказал, что после подписания договоров президент должен обратиться в Конституционный Суд с запросом о проверке соответствия Конституции России соответствующих документов. В случае положительного решения суда международные договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совфеде, передает РИА «Новости».
Одновременно в Госдуму вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Россию новых субъектов, который также подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Этот закон вступает в силу не ранее вступления в силу самих международных договоров.
Пленарные заседания Госдумы пройдут в понедельник и вторник, 3 и 4 октября, график скорректирован из-за необходимости депутатам принимать законодательные решения по итогам референдумов. Совет Федерации может рассмотреть необходимые законы на заседании 4 октября.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
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Фонд президентских грантов начинает поддержку семей участников СВО
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НКО, которые заботятся о семьях участников спецоперации, смогут претендовать на президентские гранты. Об этом объявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он также обнародовал итоги специального конкурса среди НКО, помогающих жителям освобожденных территорий. Среди победителей оказались волонтеры, которые опекают роддом Мелитополя и обустраивают детские спортплощадки в селах ДНР.
В четверг в Москве состоялось заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента, предназначенных для развития гражданского общества. Вел заседание первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а среди участников был Андрей Клепач, глава объединенного экспертного совета конкурсов, и Илья Чукалин, генеральный директор Фонда президентских грантов.
На заседании были подведены итоги специального конкурса проектов, связанных с оказанием помощи жителям освобожденных территорий, беженцам и раненым. Этот внеплановый конкурс стал уже третьим в текущем году. Кириенко напомнил, что президент Владимир Путин специально выделил Фонду на эти цели дополнительно 2 млрд рублей. Теперь решено, что гранты на эту сумму распределят среди полутысячи (точнее 493) некоммерческих организаций, – их проекты получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Всего на гранты претендовала 2 тыс. 141 инициатива. Победители получат деньги и смогут запустить свои проекты уже 1 октября. С учетом софинансирования на поддержку проектов направят 3,3 млрд рублей (2 млрд рублей из средств фонда, 1,3 млрд рублей – привлеченные средства).
Что касается конкурса 2023 года, то в его рамках решено открыть совершенно новое направление. «Мы сегодня приняли решение создать еще одно направление Фонда президентских грантов – это поддержка тех некоммерческих организаций, которые будут оказывать помощь семьям участников специальной военной операции», – сказал Кириенко. «У каждого человека, каждой общественной организации сегодня есть возможность принять свое участие и внести свой вклад в поддержку людей. В общем, если хотите, вклад в победу», – добавил он. В этой связи прием заявок на конкурс решено продлить до 31 октября. Итоги, как и планировалось, подведут в январе.
Кириенко подчеркнул, что решено сохранить и направление специального конкурса этого года – о помощи жителям освобожденных территорий и беженцам. Речь идет как о инициативах самих жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, так и о российских некоммерческих организациях.
Среди регионов, наиболее активных в рамках данного спецконкурса, Кириенко назвал Ростовскую, Белгородскую и Воронежскую области. «Это как раз приграничные территории, на которых у нас сегодня самое большое количество гуманитарных центров. И органы власти там огромную помощь оказывают, сюда еще Крым надо добавить с Севастополем. И некоммерческие организации здесь очень большую активность проявляют, помощь оказывают людям», – подчеркнул первый замглавы кремлевской администрации.
Среди названных им НКО, которые получат грант, общественная организация защиты детства и материнства «Севастопольские мамы», которая реализует проект «Здравствуй, малыш», рассчитанный на жителей Мелитопольского района Запорожья, а также беженцев. Она раздает гуманитарную помощь и наборы для новорожденных. Кроме того, планируется обеспечивать родильные отделения специальным питанием для недоношенных детей и расходными материалами для медицинского оборудования. Размер гранта – 8 млн рублей.
Грант в 9,6 млн рублей, по словам Кириенко, получит благотворительный фонд помощи нуждающимся «Гуманитарный конвой «Быть добру» из хутора Васильевка Ростовской области.
«Жителям Донбасса наш фонд помогает с 2014 года. Мы, а это целая команда людей, живем этим уже несколько лет, – рассказала после заседания газете ВЗГЛЯД руководитель фонда Оксана Симоненко. – За счет гранта, о котором я сегодня узнала, мы планируем помочь жителям 16 отдаленных сел Донбасса. Это наш проект «Под крылом доброты». Поможем восстановить жизненно необходимую инфраструктуру, чтобы люди смогли пережить предстоящую зиму».
Прежде всего, деньги гранта пойдут на то, чтобы в разрушенных после боев селах пробурить и ввести в эксплуатацию водяные скважины, уточнила Симоненко. «Ведь бойцы ВСУ, уходя с ныне освобожденных территорий, отравляли колодцы, в итоге люди остались без воды. Кроме того, будут закуплены энергогенераторы и хлебопечки, так как пока жители там не могут даже испечь себе хлеб. Хотя мука у них есть, ее привозят. Скважины, генераторы и печки – все это мы сделаем и привезем до зимних холодов», – пообещала глава фонда.
Как надеется Симоненко, грант поможет восстановить и уничтоженные на территории Донбасса культурные объекты. «В сельских библиотеках разбиты окна, выбиты двери. Сейчас идут дожди, и чтобы спасти оставшийся библиотечный фонд, мы закупим укрывную пленку, стройматериалы и инструменты – все, чтобы была возможность восстановить библиотеки. А ведь сейчас дети пошли в школу, им постоянно нужны книги», – добавила собеседница. По ее словам, ранее фонд уже передал на территорию Луганщины 300 тысяч экземпляров научной, учебной и художественной литературы.
Для детей сел Донбасса также будут закуплены и спортивные площадки. «Сейчас села находятся в руинах. И чтобы дети не бегали по так называемым «заброшкам», где могут находиться взрывоопасные предметы, мы установим спортплощадки. Ведь дети должны радоваться своему детству», – сообщила глава фонда «Гуманитарный конвой «Быть добру».
Ранее ее команда уже реализовывала проекты за счет Фонда президентских грантов, напомнила Симоненко. «С 2017 года мы за счет средств благотворителей вывозили детей Донбасса на кратковременный отдых. Изначально – только в Ростовскую область. Президентский грант позволил нам в прошлом году познакомить детей Донбасса и со всей Россией, показать им всю доброту и широту российской души. Мы побывали с детьми в Ульяновске, Ижевске и других городах. Ходили по музеям, участвовали в различных мероприятиях. По сути, тот наш проект был направлен на то, чтобы научить детей быть отзывчивыми и добрыми», – подытожила Симоненко.
Путин: Россия всегда будет помнить героев «Русской весны»
Россия всегда будет помнить героев «Русской весны», кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру и веру, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых регионов.
По словам президента, Россия всегда будет помнить героев «Русской весны». Это воины Донбасса, мученики одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом, это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине, тех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру. Он отметил также, что жители Донбасса пронесли любовь к России через поколения, и это чувство никто не может уничтожить.
В память о погибших он объявил минуту молчания, передает ТАСС.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин: РФ отстроит все разрушенные города и поселки Донбасса, Запорожья и Херсонской области
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Москва будет поступать так, чтобы жители Донбасса и других освобожденных территорий почувствовали поддержку всей России, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых регионов.
Президент заявил, что Россия будет защищать свою землю всеми средствами, отстроит все разрушенные города и поселки, будет развивать предприятия, инфраструктуру, системы здравоохранения, передает ТАСС.
Он также отметил, что Украина должна с уважением относиться к выбору людей в Донбассе и на освобожденных территориях, только таким может быть путь к миру. Также Путин отметил, что Запад «сбросил маски» в ситуации на Украине, проявив свое истинное нутро.
В Кремле началась церемония принятия в состав России четырех новых территорий – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области.
Ранее Путин заявил об однозначных результатах референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы опубликованы на сайте Кремля.
Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав России.
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Путин поздравил Абхазию с Днем победы и независимости
Глава российского государства Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию и народ республики с Днем победы и независимости, который в Абхазии отмечается 30 сентября, сообщила пресс-служба Бжании.
Путин направил Абхазии «самые теплые поздравления», подчеркнув, что отношения двух стран развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Путин выразил уверенность, что России и Абхазии удастся обеспечить дальнейшее наращивание конструктивных двусторонних связей, которые будут способствовать региональной стабильности. Он пожелал Бжании крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии – мира и благополучия.
30 сентября в Абхазии отмечают 29-ю годовщину окончания грузино-абхазской войны, считающейся в республике Отечественной войной народа Абхазии 1992–1993 годов, передает ТАСС.
Напомним, накануне Абхазию посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. МИД Грузии назвал его визит «грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права».