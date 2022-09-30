Директор СВР Нарышкин заявил о наличии данных о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках»

Взрывы на «Северных потоках» – это международный теракт, у России есть данные о том, что за этим преступлением стоит Запад, хотя тот и пытается скрыть истинных организаторов и исполнителей, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина Запад делает все, чтобы скрыть истинных организаторов и исполнителей этого международного террористического акта, передает РИА «Новости»

Он отметил, что есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта.

В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».

До этого британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.

В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».

Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».