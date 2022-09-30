Путин завершил «георгиевскую речь» словами «За нами правда, за нами Россия!»

Президент России Владимир Путин завершил свое выступление на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий словами «За нами правда, за нами Россия!»

Путин отметил, что граждане Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали выбор быть со своим народом и со своей Родиной.

«За нами правда, за нами Россия!» – заявил президент.

Также Путин отметил, что сегодня необходима консолидация всего общества, в основе которой должны быть суверенитет, созидание, справедливость и свобода, а также человеколюбие, милосердие и сострадание, и процитировал философа и писателя Ивана Ильина: «Если я считаю моей Родиной – Россию, то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю, что я верю в духовные силы русского народа. Его дух – мой дух; его судьба – моя судьба; его страдания – мое горе; его расцвет – моя радость».

За этими словами – великий духовный выбор, которому более чем за тысячу лет российской государственности следовали многие поколения наших предков, отметил президент.

Ранее Путин назвал расизмом распространяемую в мире русофобию.

Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.

Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ДНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

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