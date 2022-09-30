Путин: Сегодня нам нужна консолидация всего общества

Консолидация всего общества сейчас нужна России для сохранения национальной культуры, языка, истории, заявил президент Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.

«Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего общества», – приводит его слова ТАСС.

Глава государства добавил, что в основе такой сплоченности могут лежать только суверенитет, свобода, созидание и справедливость.

Путин также отметил, что за большую историческую Россию, за будущие поколения, за детей, внуков и правнуков, Россия должна защитить их от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и душу. «Наши ценности – это человеколюбие, милосердие и сострадание», – уточнил он.

Напомним, в пятницу Путин участвует в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.

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