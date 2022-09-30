Политолог Кислицына: Путин сформулировал принципы новой идеологии России

Путин обрисовал цивилизационный контекст, в котором началось присоединение к нашей стране новых территорий. Принципы, на которых держался прежний однополярный мир, подверглись пересмотру – и Россия играет в этом процессе смыслообразующую роль. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя речь президента на церемонии заключения договоров о вхождении в состав РФ новых территорий.

«В своей речи президент сформулировал контуры, принципы нашей новой идеологии – это, прежде всего, суверенитет, свобода и справедливость. Путин сделал акцент на необходимости консолидации всего общества вокруг этих принципов», – указала руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

Эксперт также отметила процитированные президентом слова философа Ивана Ильина – в приложении к нынешней политической практике их можно трактовать однозначно как призыв сделать выбор: либо ты со страной, либо нет. «Нужно сделать экзистенциональный, мировоззренческий выбор. Либо мы объединяемся и строим совместное будущее, о котором говорил президент, либо бежим из страны, то есть отменяем в себе русского человека», – считает Кислицына.

В своей речи Путин сделал подробный экскурс в историю развития России, обозначил истоки нынешних событий, добавила эксперт.

«В его речи показана эпоха становления сильного цивилизованного государства. Да, мы пережили в 1990-е годы распад страны, однако главные ожидания Запада по этому поводу не оправдались. Россия устояла и окрепла. Что касается нынешних событий, то столкновение, в которое мы вступили, – это не война с Украиной, а поединок двух идей миропорядка. Это попытка НАТО отменить нас как культуру, как страну, чему мы все вместе будем противостоять», – считает Кислицына.

При этом президент все равно упомянул о готовности к переговорам с Украиной по мирному урегулированию, отметила собеседница. «Но принципиальная позиция заключается в том, что мы не предадим тот выбор, который сделали жители Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Соответственно, теперь Россия начнет обеспечивать безопасность своих новых территорий», – подчеркнула политолог.

В пятницу президент Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Выступая на церемонии, которая состоялась в Кремле, он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.

Глава государства напомнил о том, что Запад сделал ставку на развал России в 1990-х годах. «Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», – отметил по этому поводу президент.

В конце своего выступления Владимир Путин процитировал русского философа Ивана Ильина, высланного большевиками из страны на «философском пароходе» сто лет назад. «Если я считаю моей родиной Россию, то это означает, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верую в духовные силы русского народа и принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своею волею. Его дух – мой дух, его судьба – моя судьба, его страдания – мое горе, его расцвет – моя радость», – цитировал Путин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 23–27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о вступлении в состав РФ. Участники голосования подавляющим числом голосов высказались за вхождение в состав России.

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