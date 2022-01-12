США отжимают космический бизнес уроженцев СССР

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12 января, среда  |  Последнее обновление — 19:44  |  vz.ru
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Почему республики экс-СССР не платят Газпрому

Молдавия снова просит к себе особого отношения у России Вадим Денисов/ТАСС
Молдавия снова просит у Газпрома отсрочки оплаты газа. Новый газовый контракт действует всего три месяца, однако покупатель уже второй раз оказывается не в состоянии заплатить в срок. Но Газпром, скорее всего, вновь пойдет навстречу соседу. Подобную ситуацию сложно представить, например, с норвежским поставщиком газа Statoil. Почему Газпром просто не перекроет газ неплательщику? Подробности...
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«О русском языке в Казахстане не беспокойтесь»

Зачинщики погромов использовали казахскую молодежь как «пушечное мясо» PAVEL MIKHEYEV/REUTERS
«Ежегодно у нас сотни тысяч молодых людей уезжают из сел в города, где вместо успеха их ждет безнадега. Понятно, как возглавившим погромы террористам удалось использовать обозленную молодежь в качестве пушечного мяса», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Казахстана Азат Перуашев, комментируя программу реформ, анонсированную президентом Токаевым по итогам волнений в стране. Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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Зачем русофоба взяли в правительство Казахстана

«Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора», – говорил Умаров проживающим в Казахстане русским Владимир Смирнов/ТАСС
Новый кабинет министров Казахстана во многом напоминает старый, отправленный в отставку на пике массовых протестов. Но одно из новшеств в нем по-настоящему скандально: министром информации стал Аскар Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия остается лидером в гиперзвуковом оружии

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Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В декабре прошлого года почти одновременно Россия и США провели испытания своих гиперзвуковых ракет. «Циркон», по словам президента Путина, показал себя безупречно, а испытания американской AGM-183A снова провалились. Подробности...

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Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Россия вполне могла бы извлечь для себя пользу из кризиса НАТО. Турция на практике доказала интерес не только к системам ПВО, но и к другим перспективным видам российского вооружения, включая Су-57. Подробности...

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Тимур Шерзад, журналист
11 января 1919 года большевистское правительство ввело продразверстку – изъятие излишков сельхозпродукции у крестьян. С благой целью накормить начинающее голодать население городов. Но реализация замысла привела к еще большим проблемам. Подробности...
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    США отжимают космический бизнес уроженцев СССР

    Соединенные Штаты отказывают русским в космических перспективах
    		   12 января 2022, 19:30
    Фото: momentus.space
    Текст: Михаил Котов

    Американская политика вновь продемонстрировала свое лицемерие и двойные стандарты. На этот раз речь идет об отрасли, которую в последнее время сделал крайне популярной Илон Маск – о новых космических разработках. Считалось, что космические стартапы не зависят от границ и ограничений, но все оказалось куда сложнее. В том числе для выходцев из стран бывшего СССР.

    Последние пять лет в мировой космонавтике популярен термин New Space («Новый космос»). Этот термин зачастую определяют как новую философию космического развития. Суть этой философии в том, что раньше космос был исключительно прерогативой государственных институтов, но сейчас все устроено совершенно иначе. Современный космос – зона развития частных аэрокосмических компаний, работающих на коммерческой основе независимо от правительств. Итоговая цель New Space – дешевый и независимый доступ в космос для всех желающих.

    Предпосылки этого движения понятны. Государственные организации не успевают заниматься всем, чрезвычайно забюрократизированы, у них высокие административные расходы и низкая скорость реакции. В то же время изменения в технологиях, удешевление электроники и появление сегмента, который можно использовать при изготовлении космических аппаратов, закупая в магазине, а не на секретном заводе, сильно снизили порог вхождения в отрасль. Сюда же стоит добавить «истории успеха» SpaceX, Blue Origin и Virgin Orbit, не всегда прозрачные и понятные, но очень мотивирующие.

    Растет количество запускаемых космических аппаратов, увеличивается коммерческий рынок. На этом фоне растет количество аэрокосмических стартапов – новых, небольших, но очень энергичных компаний. И эти стартапы – не только в Соединенных Штатах, да и основываются не только американцами, но и выходцами из бывшего СССР.

    Однако последние тенденции в США показали, что не все так гладко на этом направлении. И американские контролирующие органы имеют собственное представление о том, что такое New Space.

    Момент Momentus

    Осенью 2020 года начались проблемы у американского стартапа Momentus Space, созданного выходцем из России Михаилом Кокоричем. В России он в 2012 году создал компанию Dauria Aerospace, занимавшуюся частными космическими разработками и создавшую несколько малых космических аппаратов. По ряду причин, среди которых неудачный выход спутников, Михаил Кокорич прекратил сотрудничество с Роскосмосом, а впоследствии продал свою долю.

    В 2017 году он вместе с россиянином Львом Хасисом уже в США основал новую компанию, Momentus Space. Сфера деятельности – космические буксиры для микроспутников. В 2020 году у компании появились первые клиенты, было привлечено более 100 миллионов долларов инвестиций. Однако в январе 2021 года Кокоричу предложили покинуть пост генерального директора. Более того, законодательство о национальной безопасности США запретило ему доступ к разработкам своей же компании, так как они являются технологиями двойного назначения – то есть могут быть применены как в гражданской, так и в военной сферах.

    Через несколько месяцев Кокорича заставили продать свою долю в компании и фактически вытеснили его из своего же бизнеса. Основная объявленная причина – на тот момент у Михаила Кокорича еще не было американского гражданства.

    В настоящее время Кокорич начал свою третью попытку создать высокотехнологический бизнес. Теперь он занимается развитием европейской компании Destinus, разрабатывающей сверскоростной воздушный транспорт.

    Ситуация с Кокоричем стала очень неприятным звоночком для всех российских предпринимателей в аэрокосмической отрасли США. Однако в тот момент большинство специалистов говорили, что дело исключительно в гражданстве.

    Как поймать светлячка

    И все же спустя несколько месяцев подобная ситуация произошла с еще одним аэрокосмическим стартапом – компанией Firefly Aerospace. Это компания с более длинной историей, она была создана в 2014 году под именем Firefly Space System. В 2017 году, когда компания обанкротилась ее активы выкупил предприниматель с украинским гражданством Максим Поляков. Он же перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace.

    С 2017 года компания начала активное развитие, открыла в украинском городе Днепр свой научно-исследовательский центр. Получила контракты от НАСА (попала в список компаний, отобранных для лунной программы США), а затем и от ВВС США.

    В сентябре 2021 года компания произвела испытательный запуск своей легкой ракеты Alpha (до 1000 килограммов на низкую опорную орбиту) с полезной нагрузкой. Запуск был неудачным, но это нормально для первого запуска, а Firefly Aerospace обещала внести необходимые изменения в кратчайшие сроки.

    Однако спустя два месяца Поляков получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS) с просьбой к его инвестиционной компании «Noosphere Venture Partners» продать долю в Firefly (почти 50%) по соображениям национальной безопасности. В итоге он оказался выдавлен из компании. Причем среди опасений комитета была вероятность, что «технологии компании могут попасть на Украину, в Россию или другие страны, которые занимаются разработкой ракетных программ».

    Судя по всему, это второй, еще более серьезный звоночек, что США не хотят видеть интересантов из других стран в своей космической отрасли. Даже если это страна-союзник, как Украина. То есть ракето- и спутникостроение строго для граждан США и только под пристальным контролем спецслужб.

    Понятно, что при такой политике никакой концепции New Space не выжить. В рынок, который декларировался как свободный и конкурентный, влезло государство, которое быстро показало, кому можно работать, а кому нет. Бизнес просто отжали, причем именно в тех компаниях, которые стояли на грани серьезного развития и больших денег. Пока нет достижений – копайся, работай, пробуй, тяни компанию изо всех сил, запретов нет. Как только пошли успехи и контракты – выходи, подвинься, тут бизнес только для своих.

    И нет смысла говорить о гражданстве, как о реальной причине проблем. В обоих случаях при необходимости США могли дождаться его получения или поставить как условие. Нет, просто отобрали бизнес, не скрывая политических причин. Мы вам не доверяем, вы люди другого сорта.

    Без особых перспектив

    Стоит сказать, что и в других странах ловить зарубежным стартаперам в ракетно-космической отрасли особо нечего. В Китае своя четкая политика, где много своих, образцово-показательных китайских стартапов, которые изначально контролируются государством. Громких попыток начать там космический бизнес представителями других государств пока нет.

    В России тоже хвастаться пока нечем. И инвесторов не так много. Свободного капитала, ищущего интересный стартап, в России на порядки меньше, чем в США. Отдельно стоит сказать и об отсутствии правовой базы в очень многих областях, касающихся бизнеса в космической и ракетостроительной сфере.

    В России в принципе все частные компании в этом секторе наперечет, и из успехов можно похвастаться лишь первым в истории экзитом (выход из стартапа, продажа крупному бизнесу). В августе 2021 г. Компания «Спутникс» (резидент Инновационного центра «Сколково») была приобретена SITRONICS Group (дочерняя структура АФК «Система»), реализующей цифровые проекты для государства и бизнеса.

    По мнению специалистов, в России единственный возможный путь для стартапа – сразу развиваться «под крылом» крупной государственной структуры, работая в ее пользу. Вырасти самостоятельно шансов очень мало. Остается Европа, впрочем, по крайней мере пока и ей не получится похвастаться громкими космическими успехами и серьезным вкладом в New Space.

    Вот и получается – движение есть, желание есть, а прогресса пока особого нет. Такой вот «Новый космос».


     
     
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