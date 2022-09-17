ВМФ России получил большую помощь из космоса

Впервые за долгие годы ВМФ России получил реальный инструмент для того, чтобы наводить свои дальнобойные ракеты на корабли противника. По ряду сообщений, военный спутник «Пион-НКС» встал наконец-то на боевое дежурство. Как получилось, что данный аппарат создавался так долго и почему его работа критически важна для безопасности всей России?

СССР, не имевший возможности строить многочисленный, соразмерный американскому океанский флот, искал асимметричные варианты ответа США. С конца 1950-х главным средством борьбы советского флота с ВМС США стали противокорабельные крылатые ракеты большой дальности (ПКР). Их носителями были самолеты, надводные корабли и подводные лодки.

Большие, тяжелые и быстрые ПКР этих машин, с мощной боевой частью, которые также могли нести и ядерную боевую часть, решали задачи оперативного уровня. Для ВМС США это составляло большую проблему. Залп противокорабельных ракет с высокой вероятностью пробивал ПВО корабельного соединения ВМС США. Большая дальность ракет позволяла атаковать цель с большого расстояния.

Но была проблема. И имя ей было – целеуказание.

Целеуказание и воздушная разведка

Если подойти к вопросу очень упрощенно, то он в следующем. При пуске на большое расстояние ракета должна попасть в итоге в ту точку, из которой ее головка самонаведения (ГСН) сможет обнаружить корабль самостоятельно.

Корабль, который может подвергнуться атаке, идет обычно с высокой скоростью. Например, при 28 узлах за 15 минут боевой корабль уйдет из той точки, где он находился, на 12 километров. Много ли 15 минут? Это примерно столько, сколько нужно для удара ПКР П-35 с борта ракетного крейсера проекта 58 с дальности в 300 километров. К этому добавлялись ошибки определения координат цели (что тогда значительно ограничивало возможности выдачи целеуказания от самолетов). То есть был риск, что при большой ошибке в выработке данных по цели ракета просто промажет. Ее ГСН не «захватит» цель.

Как отправить ракету точно по назначению? Нужно максимально точное (с минимальными ошибками) целеуказание, чтобы отправить ракету в так называемое упрежденное место цели. Именно в таких условиях советским командирам пришлось бы решать боевые задачи в 1960-х.

Как быть?

Сначала на помощь советским командирам пришла морская система разведки и целеуказания «Успех». В состав системы входили средства, способные получить точные данные о цели на большом удалении – самолет разведчик-целеуказатель Ту-95РЦ и вертолет аналогичного назначения Ка-25Ц.

Оба этих летательных аппарата, оснащенные мощными радиолокационными станциями, могли обнаруживать корабельные группировки противника, определять их параметры движения (курс, скорость) и в автоматическом режиме передавать данные на берег или на борт носителя ракетного оружия. Это была гибкая система. Вместе со следующими поколениями советских ракет, имевших более высокую скорость и возможность программирования разных высотных профилей полета, она позволяла решать самые трудные задачи.

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Проблемой, однако, было то, что Ту-95РЦ надо было долго лететь до некоторых потенциальных океанских районов, причем в некоторых случаях через опасные зоны. Корабли в Северной Атлантике или Средиземном море должны были бы ждать данных о цели долгие часы с риском не дождаться их никогда. Увеличение дальности применения ПКР требовало других средств ЦУ. Поэтому еще до принятия МРСЦ «Успех» на вооружение, в 1960 году, было принято решение вынести средства разведки морских целей в космос. Так появилась система «Легенда».

«Легенда» на орбите

В отличие от МРСЦ «Успех», быстро разработанной и принятой на вооружение (с 1959 по 1965), «Легенду» создавали долго. С момента принятия решения о создании и до начала работы прошло 18 лет. С 1978 года система заработала.

В ее составе были как спутники пассивной радиотехнической разведки (УС-П), обнаруживающие излучение радиоэлектронного вооружения (РЭВ) кораблей, и самое интересное – спутники радиолокационной разведки УС-А. Последние были уникальными изделиями, в качестве источника энергии для радиолокационной станции на борту использовались ядерные реакторы. Только ядерный реактор обеспечивал достаточное количество энергии для радара этого аппарата. Спутники УС-А находились в работоспособном состоянии очень короткое время после запуска (десятки дней). Но даже таком состоянии они зачастую предоставляли командованию ВМФ СССР всю нужную информацию об иностранных военно-морских группировках.

«Легенда» закончила свое существование в задуманном виде еще до краха СССР. Это было по-настоящему дорогое удовольствие – 39 почти одноразовых (срок службы от 8 до 130 суток) спутников с ядерными реакторами, один из которых упал на Канаду, загрязнив радиацией большую территорию. Да и Запад давил, требуя прекратить опасные запуски. После 1988 года новых спутников с радиолокационными станциями не запускали, а наземная инфраструктура «Легенды» использовалась со спутниками радиотехнической разведки и для других целей.

Крах СССР принес ВМФ колоссальные проблемы. Не стало космической разведки, были сняты с вооружения Ту-95РЦ, Ка-25Ц давно уже не было. Мощнейшие советские ПКР остались без целеуказания. По сути, они были теперь полностью бесполезны.

В 1993 году началось создание системы «Лиана», преемницы старой «Легенды». Система задумывалась более рациональной, нежели ее предшественница, ее спутники должны были иметь срок службы, измеряемый годами, а не месяцами. Предполагалось, что космическая группировка системы будет состоять из пяти спутников радиотехнической разведки, обнаруживающих работающие корабельные радиолокационные станции, и два спутника радиолокационной разведки, у которых у самих будут РЛС для обнаружения кораблей. Создание последних очень сильно затянулось.

Но 25 июня 2021 года на орбиту успешно был выведен первый за много лет спутник радиолокационной разведки, «Пион-НКС», часть новой системы «Лиана». Больше года ушло на его испытания. И вот, наконец, 10 сентября 2022 года спутник встал на опытно-боевое дежурство и начал применяться для выполнения реальных задач. Один из двух спутников на орбите, а значит, что ограниченные возможности по обнаружению из космоса кораблей противника у России есть.

«Пион-НКС» и система «Лиана»

Искусственный спутник Земли 14Ф139 «Пион-НКС» – это большой и тяжелый, массой в 6,5 тонн аппарат с двумя большими антеннами РЛС и солнечными батареями. Его разработка началась еще в 1993 году, это один из самых главных космических долгостроев нашей страны. Постройка уже разработанного спутника тоже заняла много лет. Это был по-настоящему трудный проект.

В отличие от старых УС-А, орбита «Пиона» выше 195-466 километров, и он должен прослужить минимум четыре года с момента вывода на орбиту. Период обращения 90 минут и наклонение 67,15 градусов говорит о том, что критически важные районы в Северной Атлантике и омывающих Россию северных морях со спутника просматриваются с достаточной частотой. Охват надо сказать, недостаточен, почему и предусматривалось, что «Пионов» будет два, но и это уже огромный шаг вперед.

Что дает спутник? Во-первых, попавшая в полосу обзора корабельная группа противника будет оперативно обнаружена ВМФ РФ. Если все специально спланировать, то можно, имея готовые носители ракетного оружия, сразу по данным спутника, снятым им в момента пролета, нанести удар.

С другой стороны, если известно, что противник в принципе где-то в интересующем районе находится, а спутник, пролетевший над ним, его не обнаружил, то в любом случае информация со спутника становится отправной точкой для разведывательной операции. Мы точно знаем места, в которых противника нет, значит, знаем и места, где он может все-таки быть, и знаем где искать. Без «Пиона» такое было невозможно, пришлось бы «пропалывать» куда более обширные пространства.

Еще больше дает то, что та система, частью которой является «Пион-НКС», частично функционирует именно как система – вместе с «Пионом-НКС» на орбите уже находятся четыре спутника серии «Лотос», входящие в состав «Лианы», из пяти предусмотренных. Там, где радиолокаторы «Пиона» что-то не увидят, «Лотосы», возможно, обнаружат излучение с кораблей противника.

Минусом для реальных военных действий является неполный состав группировки спутников, и если на получение еще одного «Лотоса» в течение нескольких лет вполне можно надеяться, то второй «Пион-НКС» под вопросом. Эти спутники очень сложные, и первый из них собирали очень долго. Когда будет второй спутник – неизвестно, а он нужен для получения достаточного покрытия.

Самое главное

При всех гигантских возможностях, которые дает система «Лиана» флоту, стоит принимать в расчет то, что она реально может дать. И система «Лиана», и отдельно взятый «Пион-НКС» могут обеспечить флот целеуказанием для атаки «здесь и сейчас». А могут и не обеспечить. Нужны интенсивные тренировки по совместному применению кораблей, авиации и спутниковой группировки, в том числе в имитационных ударах по корабельным группам НАТО, которые сначала надо обнаружить. Все с учетом воздушной и подводной угрозы, как в жизни.

И вот тогда окажется, что флот не просто имеет новый, очень полезный и нужный спутник, но еще и может этим воспользоваться. А от государства требуется обеспечить быструю постройку второго «Пиона-НКС». Отношения России и Запада обостряются каждый день, и никто не знает, когда все вышеперечисленное может понадобиться.