Ударом «Калибрами» уничтожены хранилища боеприпасов ВСУ для американских РСЗО HIMARS и гаубиц М777

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе Радушного Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более трехсот националистов.

В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Противник несет значительные потери на всех направлениях.

Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших», – заявил Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пункт управления 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск ДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 10 районах, в том числе националистического формирования «Айдар» в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более двухсот тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, а также живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожено: три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Комсомольское и Партизанское Николаевской области, а также зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» в районе населенного пункта Северск.

Истребителем Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – перечислил представитель Минобороны.

«Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Изюм Харьковской области, Новодачное, Юбилейное, Славяносербск Луганской народной республики, Новая Каховка Херсонской области и города Херсон.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4020 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3132 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4149 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.

На прошлой неделе Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 375 украинских военнослужащих в Николаеве и Очакове.