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Ударом «Калибрами» уничтожены хранилища боеприпасов ВСУ для американских РСЗО HIMARS и гаубиц М777
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Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе Радушного Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более трехсот националистов.
В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Противник несет значительные потери на всех направлениях.
Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших», – заявил Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пункт управления 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск ДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 10 районах, в том числе националистического формирования «Айдар» в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более двухсот тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, а также живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожено: три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Комсомольское и Партизанское Николаевской области, а также зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» в районе населенного пункта Северск.
Истребителем Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – перечислил представитель Минобороны.
«Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Изюм Харьковской области, Новодачное, Юбилейное, Славяносербск Луганской народной республики, Новая Каховка Херсонской области и города Херсон.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4020 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3132 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4149 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
На прошлой неделе Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 375 украинских военнослужащих в Николаеве и Очакове.
Зеленский приказал ВСУ силой вернуть юг Украины
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Украинские войска получили приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно 1 миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times.
«Мы понимаем, что политически это крайне необходимо для нашей страны. Президент [Украины Владимир Зеленский] отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать план. После этого свою работу должны выполнить в генштабе и сказать, что нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться цели», – приводит ТАСС слова Резникова о намерении ВСУ отвоевать юг Украины.
Как подчеркнул Резников, численность ВСУ достигает «примерно 700 тыс. человек», а в общей сложности к участию в боевых действиях Киев может привлечь около «1 млн человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками». Он считает, что в выполнении стоящих перед ВСУ задач должны помочь западные вооружения и призвал страны НАТО нарастить их поставки. Он также рассказал, что подготовку на территории Великобритании сейчас проходят две бригады украинских военных.
Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая «деоккупация», которую собираются проводить Вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы». В тот же день российская ПВО сбила над Мелитополем ударный беспилотник ВСУ.
Тем временем зампредседателя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о большом числе желающих получить гражданство России.
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Эксперт: Возвращение турбины Газпрому не спасет Европу от энергокризиса
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«Решение вернуть турбину для «Северного потока» принимала не Канада, а весь Запад, в том числе США», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Станислав Митрахович. Ранее сообщалось, что Киев негативно воспринял решение Оттавы вернуть Берлину турбину для «Северного потока».
«Если говорить о том, почему Канада отреагировала на запрос Берлина вернуть турбину, а не на возмущение Киева, то ответ очевиден: роль Германии выше роли Украины в мире», – заявил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По словам эксперта, несколько последних недель происходил торг внутри коллективного Запада по поводу того, что делать с этими турбинами. «Некоторые придерживались точки зрения, что Россия испугается давления, пойдет на уступки, можно будет не возвращать турбины или передоговориться на других условиях. Но Москва не поддалась на такие «приемчики», указав: либо вы решаете вопрос с турбинами сейчас, либо «Северный поток» не будет работать на полную мощность, и ФРГ не сможет получать весь требуемый газ», – отметил он.
Запад пытался решить все кулуарно, но затем выяснилось, что нужна публичная просьба Берлина. «То есть нельзя сказать, что Канада подумала и решила изменить часть санкционной политики: это был ответ на запрос ФРГ. Причем решение о поставке турбины Германии было решением коллективного Запада. И, думаю, без США тут тоже не обошлось. Но вообще-то по этой процедуре должно пройти несколько турбин и другое оборудование. Поэтому это не конец истории», – спрогнозировал он.
Кроме того, напомнил аналитик, по газопроводу «Ямал» газ не идет с востока на запад, по территории Украины поставки ограничены, Литва и Финляндия от России напрямую газ тоже не получают.
«Общий объем поставок в Европе по сравнению с июнем прошлого года меньше примерно в три раза. Это стало результатом собственной европейской политики в отношении России. И сейчас мяч на стороне Запада: либо он тормозит санкционное давление, в том числе и по турбинам для «Северного потока», и по другим трекам, либо существенно сокращает энергопотребление. Впрочем, европейским странам в любом случае придется вводить нормирование потребления энергоресурсов, а химическим заводам – уменьшать объемы выработки», – подчеркнул Митрахович.
Ранее глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину Газпрому для «Северного потока». «Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», – написал Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть).
По его мнению, «даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит», в частности через Польшу и Украину. сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток», которая находилась на ремонте в Монреале, об этом ранее сообщал министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта.
Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен. Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
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Министр обороны Украины признал множество потерь украинских войск
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Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинские войска столкнулись с множеством потерь.
Киев добивается от партнеров ракет еще большей дальности. Как отмечает Резников, Украине нужны РСЗО с радиусом действия 150 километров, передает РИА «Новости».
«Нам нужно снабдить припасами наши взводы, сменить их и произвести замены еще и потому, что у нас много потерь», – отметил он в интервью газете Wall Street Journal.
По словам Резникова, Украине требуется больше оружия, в частности, беспилотников. У дронов, которые отправляли США, нет ПО, которое бы предотвратило «глушение», подчеркнул он.
Согласно министру, противотанковые комплексы NLAW и Javelin все еще необходимы, но «уже не в приоритете» из-за изменений в характере боевых действий.
Напомним, Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело к катастрофическим потерям у ВСУ, заявил эксперт Александр Кочетков.
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Минобороны заявило об уничтожении обстреливавших Донецк американских гаубиц М777
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Российские ВКС за прошедшие сутки уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк, сообщили в Минобороны России.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены: 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42 районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
В ведомстве также отметили, что ВКС России за сутки уничтожили три пункта управления в районах Соледара, Миньковки и Бахмута Донецкой народной республики, живую силу и военную технику в 16 районах, в том числе националистического формирования «Кракен» в районе Харькова.
Там уточнили, что для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Ранее в Минобороны заявили, что украинская сторона использует учебные заведения в Сумской области и ДНР для размещения опорных пунктов и складов оружия.
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Киев негативно воспринял решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
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Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину Газпрому для «Северного потока».
«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», – написал Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), сообщает РИА «Новости».
По его мнению, «даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит», в частности через Польшу и Украину.
Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
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Еще один житель Новой Каховки рассказал, как передавал СБУ координаты ВС России
Еще один задержанный житель Новой Каховки сообщил в показаниях о том, как передавал СБУ координаты расположения российских войск для нанесения ударов по городу, в результате которых пострадали в том числе и мирные граждане.
Пользователь одного из ботов Telegram-канала для помощи украинским войскам Вячеслав Ткаченко рассказал в ходе допроса, что после его комментариев в сети на него вышли сотрудники СБУ с предложением о передаче локаций и с расспросами об обстановке в городе, сообщает РИА «Новости».
«Ткаченко Вячеслав Александрович... скидывал (координаты) лесопосадки. Там находилась техника, КамАЗы, «Уралы» и личный состав... Это я скинул, он (сотрудник СБУ) сказал очистить переписку, и на следующий день или через день туда прилет был, если не ошибаюсь», – сказал Ткаченко.
Он признал свою вину и сказал, что сделал это по глупости.
«Я понимаю (что мои действия привели к гибели мирных людей), виноват был, по тупости все сделал», – сказал Ткаченко.
Он рассказал, что задержан был из-за того, что пьяный пел песню, а в телефоне позднее обнаружилась его переписка с СБУ.
Ранее сообщалось, что СБУ использовало администратора городского канала в соцсетях для наводки ракетных ударов по Новой Каховке.
Хакер оценил потери украинской армии в 50-70 тыс. убитыми
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Потери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми, сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
«Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики… Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тыс. безвозвратных потерь у них действительно есть», – приводит слова хакера РИА «Новости».
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинские войска столкнулись с множеством потерь. Ранее на Украине объяснили большое число потерь ВСУ.
На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.
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NYT: Зеленский уволил посла Украины после разозлившего Германию заявления
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Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла в Берлине Андрея Мельника, разозлившего Германию хвалебными речами о пособнике Третьего рейха Степане Бандере, пишет New York Times.
Как отмечается в статье, в одном из интервью 29 июня дипломат лестно отзывался о лидере ОУН*, члены которой после оккупации Украины вермахтом принимали участие в массовых убийствах евреев и поляков на территории республики, передает РИА «Новости».
Современная Германия осуждает преступления нацистов и чтит память жертв Холокоста, поэтому попытки представителя Украины обелить коллаборанта Бандеру стали красной линией для немецкого правительства, говорится в публикации.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что изгнали главного скандалиста украинской внешней политики.
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Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ударов по России
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Американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям, заявил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
«Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, это тоже мы видим», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, чтобы «наносить такие удары, надо иметь точную информацию, местоположение целей, по которым они наносятся».
Напомним, украинский обстрел Белгорода ракетами «Точка-У» унес жизни пяти мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей России со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но произошедшая 3 июля атака на Белгород превзошла предыдущие.
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Союзные войска освободили от ВСУ Владимировку и Триполье в ДНР
Силы Донецкой и Луганской народных республик и России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком», – сообщается в Telegram-канале народной милиции.
В начале июля союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное Знамя Победы.
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В России оценили желание Зеленского отвоевать юг Украины
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«Поставляемых с Запада объемов вооружений будет недостаточно для того, чтобы ВСУ смогли отвоевать юг Украины. Реализация такого плана будет напрямую связана с огромными жертвами со стороны ВСУ», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Владимир Зеленский приказал силой вернуть юг страны.
«Желание Зеленского отвоевать юг будет сопряжено с большими жертвами со стороны украинских войск. Сейчас у них есть достаточно большое количество вооружения, но даже с учетом этого они не смогут решить подобную задачу», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков
«Чтобы выполнить такую задачу, Украине придется просить Запад наращивать поставки вооружений. Им может понадобиться порядка 500-600 танков, около 1500 орудий, 200-300 зенитных ракетных систем», – отметил эксперт.
«На сегодняшний день это все поставляется в единичных экземплярах, в лучшем случае десятками штук. То есть объемы поставок нужно увеличивать в 20-100 раз. Это очень большие цифры. И сейчас такое едва ли возможно», – полагает собеседник.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times сообщил, что украинские войска получили приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно одним миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования.
Как подчеркнул Резников, численность ВСУ достигает «примерно 700 тыс. человек», а в общей сложности к участию в боевых действиях Киев может привлечь около «одного миллиона человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками».
Он считает, что в выполнении стоящих перед ВСУ задач должны помочь западные вооружения, и призвал страны НАТО нарастить их поставки. Он также рассказал, что подготовку на территории Великобритании сейчас проходят две бригады украинских военных.
В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая деоккупация, которую собираются проводить вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы». В тот же день российская ПВО сбила над Мелитополем ударный беспилотник ВСУ.
Вместе с тем в начале июля посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Reuters заявил, что Россия нанесет поражение Вооруженным силам Украины в Донбассе и останется на юге страны. «Мы собираемся освободить весь Донбасс», – сообщил дипломат. В случае отвода войск, на юге Украины начнутся провокации и расстрелы, поэтому «трудно предсказать» уход России с занятых территорий, добавил Келин.
Тем временем зампредседателя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о большом числе желающих получить гражданство России.
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Хакеры раздобыли секретные документы украинской армии
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Российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте, сообщил участник группы RaHDIt на условиях анонимности.
«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой «Берегини», очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», – сообщил источник РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что такие данные российские хакеры продолжают получать при помощи «Берегинь» в режиме реального времени.
«Такие данные есть, данные идут в режиме реального времени практически, нам группа «Берегини» очень сильно помогает, в том числе благодаря тому, что им помогают их друзья, которые остались еще на службе в вооруженных силах Украины», – сказал российский хакер.
Напомним, на прошлой неделе хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.
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СМИ: СБУ использовало администратора соцсетей ГЭС для сбора координат скопления людей
СБУ использовало администратора городского канала в соцсетях для наводки ракетных ударов по Новой Каховке, сообщил задержанный в показаниях.
Задержанный администратор соцсетей Новой Каховки Сергей Федоренко рассказал, что на него вышли сотрудники СБУ, показания имеются в распоряжении РИА «Новости».
«(Они сказали) Армии нужна помощь, нужно помогать определять координаты тех или иных событий... В день защиты детей обратились, где, в какой локации люди будут праздновать. Также были запросы показать координаты, где находится больница, дамба ГЭС... 6 июля они обратились выяснить, в какой точке будет отмечаться праздник «День семьи любви и верности». Это попахивало чем-то... Я координаты не передавал, я обратился в нашу полицию», – сказал задержанный.
Он добавил, что в день праздника был прилет ракеты и были погибшие среди мирного населения.
В пятницу ракетный удар был нанесен украинскими войсками по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие
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Верховный муфтий России призвал довести до конца спецоперацию на Украине
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События на Украине инспирированы США и странами НАТО и стали следствием традиционно завистливого отношения Запада к России, заявил Верховный муфтий России Талгат Таджуддин на праздничной проповеди в уфимской соборной мечети Ляля-Тюльпан по случаю Курбан-байрама.
«Мы молим Всемилостивейшего обо всех наших воинах, надежных защитниках нашего единого Отечества, в особенности о тех, кто исполняет священный долг во время специальной военной операции на Украине для устранения угрозы возрождения нацизма в этом многострадальном крае», – приводит его слова Telegram-канал «Ходжа Таджуддин».
Духовный лидер российских мусульман добавил, что необходимо довести до конца специальную военную операцию на Украине, «чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит».
По его словам, когда у соседа какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов, которые на протяжении целых восьми лет (а это в два раз дольше, чем длилась Великая Отечественная война) ведут планомерное братоубийственное кровопролитие и геноцид на многострадальной земле Донбасса, нам спокойно жить невозможно, безразличие недопустимо.
«Мы все прекрасно понимаем, что это происходит при прямом руководстве и участии США и потворстве стран Запада – дошло до расширения присутствия военной машины Североатлантического блока НАТО вплотную к западным границам нашей Родины. Эта вероломная завистливая традиция Запада в отношении нашей Великой единой Державы повторяется почти каждое столетие», – сказал Верховный муфтий России.
Верховный муфтий России отметил, что на днях в Донбасс отправился батальон добровольцев из Башкортостана. Второй батальон будет отправлен после праздника Курбан-Байрам, в его составе будут представители духовенства – имам и батюшка.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что современные военные совершают свой подвиг, как это делали святые подвижники.
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Боррель: Антироссийская политика Запада оказалась в меньшинстве среди стран G20
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что точка зрения государств Евросоюза и G7 не возобладала среди стран Группы двадцати (G20).
«На мартовском голосовании в Генассамблее ООН российскую агрессию осудили 140 государств, и ни один член G20, кроме напавшего, не выступил против этой резолюции. А вот о том, как двигаться дальше, и о последствиях войны мнения резко расходятся. «Большая семерка» и страны-единомышленницы едины в осуждении, и санкциях против России, и в попытках привлечь к ответственности режим. Но другие страны, и мы можем говорить здесь о большинстве «Глобального Юга», часто придерживаются иной точки зрения», – заявил дипломат. «Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше», – приводит слова Борреля ТАСС.
Совещание глав дипведомств стран Группы двадцати проходило 7-8 июля на Бали. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в нем участие. На полях СМИД G20 глава российского дипведомства провел ряд двусторонних встреч.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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