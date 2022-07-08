Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 375 украинских военнослужащих в Николаеве и Очакове

В результате огневого поражения позиций 188-го батальона 123-й бригады теробороны в районе Очакова Николаевской области уничтожено до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе города Николаев ВКС России поражен пункт временной дислокации 241-й бригады территориальной обороны. В результате удара ликвидировано до 85 человек личного состава и 15 единиц вооружения и военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon.

В результате высокоточного удара ВКС России в городе Краматорск уничтожены: две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 националистов.

В населенном пункте Маяки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов.

В рамках контрбатарейной борьбы за сутки подавлены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи в районах населенных пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема ДНР», – заявил Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 156-ти районах, а также хранилище топлива для украинской бронетехники в населенном пункте Анновка Днепропетровской области.

Самолетами Су-35с ВКС России сбиты в воздухе: самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Голубовка ДНР, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое, Болдырево, Ковалевка, Петровка, Долгенькое, Капитоловка Харьковской области и Куйбышево Херсонской области», – перечислил представитель Минобороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 237 самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3964 танков и других боевых бронированных машин, 730 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3112 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4076 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.

Накануне Минобороны объявило о полном уничтожении 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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