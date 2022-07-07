|
|
Минобороны объявило о полном уничтожении 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ: ее потери превысили 80% численного состава, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск на Соледарском направлении,общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают уже около 2,5 тыс. человек, что составляет 60% ее численного состава», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В районе города Артемовска Донецкой народной республики ВКС России поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. На уничтоженных объектах находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин. На этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы. Руководством вооруженных сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий», – заявил Конашенков.
«Острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах качестве заградотрядов. Так, 226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы «Соледар». Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что российский Су-35 в воздушном бою сбил два Ми-24 и один Су-25 ВВС Украины.
На Лубянке обнаружили кафе, которое собирало помощь для связанного с ВСУ фонда
|
|
В самом центре Москвы, в Лубянском проезде располагается кафе, занимающееся сбором средств для украинского фонда, который поставляет амуницию и оборудование в ВСУ, сообщил военный корреспондент Аким Апачев.
«Сегодняшний номинант на звание главного русофоба – кафе La Virgen Taqueria, которое располагается в самом центре Москвы (Лубянский пр., 5, стр. 1)», – написал Апачев в своем Telegram-канале. – «Собирают средства для украинских волонтеров. Все бы ничего, если бы эти волонтеры помогали украинским гражданским. Они же активно снабжают украинских боевиков, о чем рапортуют в своем Instagram*».
Апачев сопроводил свою публикацию фотографией интернет-афиши из того самого кафе. В самой афише говорится: «Завтра в нашем баре стартует благотворительный маркет виниловых пластинок. [...] Вся выручка с них будет отправлена @kyivangels». Организаторы называют эту акцию «попыткой как-то помочь нуждающимся», но на какие именно цели пойдут собранные деньги, не уточняется. Судя по афише, акция проходила в период с 27 июня по 3 июля.
Так называемые «Киевские ангелы», кому заведение общепита обещает перечислить собранные деньги, – это украинские волонтеры, которые не скрывают, что одним из направлений их деятельности является сбор средств и поставка в украинские войска различного оборудования.
В понедельник Управление ФСБ России по городу Москве и Московской области предупредило гражданина России, что осуществление денежных переводов благотворительному фонду, который помогает украинским силовикам, расценивается как государственная измена. Напомним, 14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене.
Шольц заявил о готовности Германии дать Киеву гарантии безопасности
Германия готова предоставить Киеву гарантии безопасности, порядок обсуждается в G7, заявил, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Вопрос о том, как это может быть организовано, обсуждается между государствами в G7, а также теми, кто готов дать такие гарантии. Германия – одна из этих стран, которая относится к ним», – передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что вопрос также обсуждается с Киевом, «это еще далеко не оконченный процесс».
Ранее на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила канцлера, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь, а после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Украинцы продали российской армии поставленные Францией гаубицы Caesar
Российские войска не захватывали французские 155-мм самоходные гаубицы Caesar. По данным болгарского издания Bulgarian Military, украинцы их попросту продали.
Как утверждает издание, украинские военные власти распродают поступающее с Запада оружие. Bulgarian Military со ссылкой на источники в командовании ВС Франции и Интерполе сообщает, что группа украинских военнослужащих продала две САУ Caesar по 120 тыс. долларов в то время, как реальная стоимость вооружений составляет около 7 млн долларов.
По данным издания, действовала группа через некоего «военного дилера». Подробности сделки не раскрываются, однако в итоге САУ оказались в руках ВС России.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто именно и какое вооружение поставил или обещал передать Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Министр обороны Польши оскорбил посла Украины в Германии
|
|
Посол Украины в Германии стал «полезным идиотом Кремля», заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире «Польского радио», комментируя высказывания Мельника о Бандере.
«Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», – передает слова польского министра РИА «Новости».
Блащак отметил, что такие высказывания вбивают клин в отношения Польши с Украиной.
Ранее Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, начал прославлять Бандеру как «борца за свободу». По словам посла, у Бандеры якобы не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств». По его мнению, «поляки хотят политизировать эту историю».
В МИД Украины сообщили, что заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о пособнике немецких нацистов Степане Бандере является его личным мнением, не отражающим позицию МИД страны.
Позже газета Bild сообщила, что Мельник, возможно, покинет свою должность, вернется в Киев и, вероятно, станет замминистра иностранных дел.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ликвидацию американских РСЗО HIMARS в ДНР показали на видео
|
|
Уничтожение двух американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике попало на видео, его обнародовало Минобороны.
«В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Также российская авиация ликвидировала пункт временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в Харькове.
«Уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники», – подчеркнули в министерстве.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что РСЗО HIMARS были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования. Также были уничтожены два склада боеприпасов к ним.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Янукович призвал Киев перестать врать о победах
|
|
Украинскому руководству следует перестать врать о постоянных «победах», и начать прислушиваться к гражданам, заявил бывший президент страны Виктор Янукович.
«Всем известно, что нынешняя украинская власть неопытна и авантюристична. И, конечно, ни о каком безоговорочном доверии к ней, даже в отсутствие альтернативных источников информации, речи быть не может. Но постоянная ложь со стороны власти только ускоряет ее падение, усугубляет ситуацию и приводит к ненужным страданиям и жертвам среди украинских военных и мирного населения и создает угрозы будущему Украины», – заявил Янукович, передает РИА «Новости».
По словам политика, попытка поиска виновных в ухудшении жизни в стране с 2014 года будет сводиться к тому, что «виноват кто угодно, только не власть».
«Этот ответ не устроит общество и приведет к дальнейшему падению доверия к власти и, в конечном счете, к катастрофе. Так может быть стоит изменить этот тупиковый подход к информационной политике? Может, хватит врать о постоянных «победах», в то время как ситуация в стране свидетельствует совершенно о другом?» – заявил Янукович.
Он призвал Киев адекватно оценивать ситуацию и уважать мнение жителей Украины, а сами граждане должны сделать выбор – «воевать до последнего украинца» или «пытаться сохранить то, что еще осталось».
«Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», – пояснил Янукович.
По его мнению, подавление инакомыслия и непринятие других точек зрения привели к конфликту на Украине, и действующему руководству страны нужно прекратить делить жителей страны «на правильных и неправильных».
«Сейчас пришло время объединиться не ради войны, на которой ежедневно гибнут сотни украинцев, а вокруг совместного поиска решений», – добавил бывший президент.
Янукович отметил, что киевские власти «продолжили традицию вранья и вывели ее на новый уровень».
«В 2019 году наша страна ждала мира, но в 2022 году, в том числе из-за непомерных амбиций, «пещерной дипломатии» и бездарного «политического цирка», получила войну», – заключил политик.
Ранее Янукович предполагал, что Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, и тогда украинской государственности грозит полное уничтожение. По словам политика, Варшава помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда «в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой».
Женщины Закарпатья выступили против мобилизации в армию
|
|
Женщины Закарпатья выступили против попытки принудительной мобилизации в ряды вооруженных сил Украины, следует из появившегося в Сети видео.
Судя по видеозаписи, в Закарпатье сотрудники военкомата предприняли попытку мобилизовать в ряды вооруженных сил Украины женщин, однако украинки дружно выступили против попытки принудительной мобилизации. На помощь сотрудникам военкомата попытались прийти полицейские.
Ранее спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье», и большую часть женщин.
Во вторник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналогом военкоматов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинцев насильно гонят «воевать с Россией».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США допустили возможность исчезновения Украины с карты мира
|
|
Украина может исчезнуть с карты мира, если Запад продолжит снабжать Киев оружием, заявил экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор в эфире Sky News Australia.
Эксперт раскритиковал западные страны и, в частности, Австралию за военную помощь Киеву и подчеркнул, что им следовало бы способствовать мирному разрешению ситуации, иначе Украину ждут разрушения и гибель людей, передает РИА «Новости».
«Это уже в принципе несостоявшееся государство, оно может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет. Но от людей в Берлине, Париже и Лондоне я слышу о растущей поддержке просто одной этой идеи – прекращения огня – и прихода к какому-то соглашению. Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца», – пояснил Макгрегор.
Напомним, в начале мая зампредседателя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина как государство в нынешних границах уже не сохранится. По его словам, юго-восточная часть Украины в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации будет освобождена, а западные регионы отойдут в состав Польши.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США объяснили продажу Украиной поставляемого оружия на черном рынке
|
|
Перепродажа Киевом поставляемых странами Запада вооружений на черном рынке была предсказуема, поскольку украинские силовики во многом не подготовлены должным образом к его использованию и оказались неспособны интегрировать это оружие в стратегию ведения боевых действий, заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.
Как отметила Квятковски, такое развитие событий на Украине является предсказуемым в случае с любым вооруженным конфликтом. Более того, по ее словам, случаи реэкспорта Украиной западных вооружений были хорошо задокументированы в 2015 и 2016 годах, а также на протяжении других этапов боевых действий в Донбассе.
«Многие разновидности оружия и техники, поставленные Украине США и их союзниками, попросту не могли быть эффективно использованы украинскими вооруженными силами. Возможности Украины использовать эти «дары» ограничены в связи с недостаточной подготовленностью (военнослужащих), проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии», – передает РИА «Новости» слова Квятковски.
Бывший аналитик Пентагона выразила мнение, что ряд наименований вооружений и военной техники были отправлены Киеву в таких объемах, что их попросту оказалось невозможно интегрировать в сжатые сроки в тактику и стратегию ведения боевых действий украинской армии. Теперь же, с учетом доступности этого оружия, заинтересованные в его продаже лица или преступные группы могут запросто воспользоваться ситуацией и извлечь для себя прибыль.
«Страны, которые поставляют эти вооружения, удовлетворяют две насущные потребности развитых государств: обновление запасов (и оправдание роста финансирования) и демонстрация намерения поддерживать якобы мирную, демократичную и абсолютно невинную Украину. Хотя некоторые виды этих вооружений и могут продлить войну, в долгосрочной перспективе ни одно из них не поможет восстановить или отвоевать территорию, которая сейчас принадлежит России, или вернуть себе независимые республики (ДНР и ЛНР)», – подчеркнула Квятковски.
Ранее российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит в том числе танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR.
Напомним, по данным болгарского издания Bulgarian Military, российские войска не захватывали французские 155-мм самоходные гаубицы Caesar, украинцы их попросту продали.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто именно и какое вооружение поставил или обещал передать Украине.
Минобороны показало кадры с брошенной украинской техникой
Минобороны опубликовало видео из Лисичанска, на котором видна брошенная украинская военная техника.
На записи можно увидеть выстроенные на дорогах баррикады из подбитой техники, в том числе бронеавтомобили «Козак», грузовики, БТР и «Газели». Вдоль улиц выкопаны траншеи.
Отмечается, что из этого можно сделать вывод о том, что ВСУ планировали вести затяжные уличные бои, но в итоге отступили, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска. В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
ЕК начала подготовку передачи российских активов на восстановление Украины
Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.
«Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», – приводит ее слова РИА «Новости».
Фон дер Ляйен добавила, что страны Евросоюза не будут ждать завершения конфликта на Украине, а ЕС совместно со странами G7 проведет экспертную конференцию по судьбе российских активов.
Напомним, замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что ведомство хочет «добраться» до активов российских предпринимателей, изъять их и направить Украине. Западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине погибла ставшая снайпером ВСУ бразильская модель
В результате ракетного удара в районе Харькова погибла бывшая бразильская модель Талита ду Валле, которая прибыла на Украину как снайпер для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Три недели назад бывшая модель присоединилась к ВСУ как волонтер, затем решила взять в руки оружие, а 2 июля в результате возгорания бункера, где она укрывалась, погибла.
Брат девушки Тео Родриго Виейра рассказал, что она отделилась от своего подразделения и осталась в укрытии. После возгорания снайпер не смогла выйти оттуда. Смерть наступила от удушья, сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что ранее бразильянка участвовала в спецоперации против «Исламского государства* Ирака и Леванта» (ИГИЛ*, ИГ, запрещено в РФ – прим. ВЗГЛЯД).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В офисе Зеленского ожидают катастрофическое падение экономики Украины по итогам года
Советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что ожидает падение экономики Украины на уровне 40%.
«Я бы оценивал экономический спад в этом году на уровне как минимум 35%, но вообще склоняюсь к мысли, что он будет на уровне 40%», – сказал Устенко в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости».
По его словам, «это глобальное катастрофическое падение».
Ранее Устенко заявил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35–40%.
Зеленский признался, что не рассчитывает получить самолеты от Запада
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже не рассчитывает получить авиацию от западных стран, но еще ожидает мощных систем противовоздушной обороны.
«Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны», – сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьером Британии Михолом Мартином, передает РИА «Новости».
В среду ирландский политик прибыл на Украину, где посетил населенный пункт Бородянка в Киевской области.
Ранее Минобороны России опубликовало видео из Лисичанска, на котором видна брошенная украинская военная техника.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о проблемах Украины с поставками ЗРК Patriot
Запад не станет поставлять Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, чтобы не провоцировать Россию, сообщила испанская газета «Вангуардиа».
По ее версии, западные страны полны решимости помогать украинской стороне, однако не до такой степени, чтобы предстать в глазах Москвы в качестве участника конфликта и спровоцировать эскалацию ситуации, передает ТАСС. Как пишет издание, есть оружие, которое члены НАТО и партнеры альянса никогда не смогут передать Киеву.
В частности, отмечает газета, Patriot никогда не будут размещены на Украине. Одна причина заключается в том, что ЗРК требуют высококвалифицированных специалистов, а в нынешних обстоятельствах это привело бы к развертыванию американского персонала на территории Украины, что является нереализуемым. Кроме того, гипотетическое размещение там Patriot было бы воспринято Москвой как прямое участие США в конфликте.
Как указывает издание, президент Украины Владимир Зеленский также безуспешно просил Израиль предоставить Киеву систему ПРО. Израильская позиция на данный момент состоит в том, чтобы увеличить гуманитарную помощь Украине, но не вмешиваться в конфликт. Газета считает, что Запад вынужден постоянно искать баланс между необходимостью помогать Киеву и не слишком сердить Россию.
«Вангуардиа» полагает, что Украине будет трудно заполучить современные истребители. Киев также не станет обладателем американских беспилотных летательных аппаратов Predator и Global Hawk.
Напомним, представитель Пентагона высокого ранга сообщил, что обсуждения размещения ЗРК Patriot на Украине не ведется. В военном ведомстве заявили, что размещение ЗРК Patriot потребовало бы присутствия в стране американских военных, а США «ясно дали понять, что американские силы воевать на Украине не будут».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД