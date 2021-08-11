Комплексы С-500 получат особенные ракеты

Перспективные зенитно-ракетные комплексы С-500 (они же – «Прометей») еще не приняты на вооружение, но выпуск ракет для них, если верить источникам, уже начался. Почему производство этих ракет началось так срочно, в чем уникальность этого вида оружия и какие регионы России ЗРК С-500 будут прикрывать в первую очередь?

Как сообщил в среду источник в оборонно-промышленном комплексе, концерн «Алмаз–Антей» начал серийное изготовление ракет для зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей». По словам собеседника ТАСС, уже в 2022 году ракеты «поступят в Воздушно-космические силы (ВКС)» – в соответствии с заключенным в конце прошлого года контрактом с Минобороны.

Правда, другой источник агентства привел другие данные: еще «продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России» – и предположил, что они завершатся лишь в конце этого года. Иначе говоря, в войска данные комплексы еще не поступают.

Официальных сообщений о запуске производства нет, зато 20 июля само Минобороны открыто сообщило, что «Прометей» выполнил испытательные стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Отмечалось, что испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность техники.

Чуть позже, 29 июля, источник в ОПК сообщил, что Минобороны и концерн воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз–Антей» заключили сделку о запуске серийного производства. По данным источника, ВКС по контракту получат «более 10 систем». Речь шла о наземном варианте, который, однако, при необходимости «может стать корабельным».

Серийный запуск ракет не противоречит тому факту, что сам комплекс С-500 еще не приняли на вооружение, заметил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. «Чтобы комплекс считался находящимся в боеготовности, необходимо предварительно создать запас боекомплекта, – пояснил Мураховский газете ВЗГЛЯД. – Это относится к ракетам на огневых установках, на транспортно-заряжающих машинах, в арсеналах самого зенитно-ракетного дивизиона». Есть еще так называемый запас центра – неприкосновенный запас, со специальными режимами по температуре и влажности для безопасного длительного хранения, добавил Мураховский.

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Секретность, в обстановке которой создаются и уже, не исключено, что производятся ракеты для С-500, объясняется их уникальностью, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший замкомандующего войсками ПВО, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан. «Эти ракеты представляют собой особенное вооружение – они предназначены для заатмосферного перехвата высотных целей. Поэтому у них будет не аэродинамическое, а газодинамическое управление вектором тяги», – пояснил он.

Сам же С-500 уникален тем, что имеет несколько типов ракет, работающих по совершенно разным целям, добавил Лузан. «К примеру, против беспилотника будет применяться ракета попроще, а не та, которая предназначена для работы по баллистическим целям. Таким образом, С-500 получается еще и экономней других ЗРК», – пояснил эксперт.

С-500 способен решать задачи и радиолокационной разведки, и огневого поражения аэродинамических средств воздушного нападения. При этом каждый тип цели определяется автоматически, добавил Мураховский.

Отдельно эксперты отметили, что комплексы С-500 станут дополнением к уже стоящим на вооружении С-400, а не их заменой. «У этих комплексов разные задачи. По сути дела, в свое время комплексы С-300ПС были заменены на С-400, в чьи задачи входит объектовая территориальная противовоздушная и частично противоракетная оборона. А С-500 – это комплекс, который будет осуществлять задачи ПВО и ПРО в масштабах театра военных действий. Он будет прикрывать критически важные объекты инфраструктуры в системе государственно-военного управления», – пояснил Мураховский.

Срочность в серийном производстве ракет для С-500 объясняется еще и необходимостью скорейшего улучшения обороны России на фоне усиления ракетных возможностей НАТО, объяснил Лузан. «Думаю, что С-500 в первую очередь будут размещены в европейской части России, потому что Североатлантический альянс обладает мощными средствами воздушно-космического нападения», – пояснил аналитик. Новые комплексы практически наверняка поступят в распоряжение 1-й армии ПВО и ПРО особого назначения, дислоцированной в Балашихе, чтобы прикрыть Московский промышленный район, соглашается Мураховский.

На Дальнем Востоке же, по словам Лузана, располагать С-500 смысла немного, поскольку Япония не имеет настолько серьезных средств для атак по российской территории.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о возможностях системы С-500 «Прометей», которая, по мнению американских экспертов, станет угрозой даже для спутников. Также были названы его отличия от «Триумфа» (С-400).

Американские эксперты еще в 2016 году признавали: перспективная российская ЗРК С-500 может угрожать американским истребителям, стратегическим бомбардировщикам, самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления, крылатым ракетам и даже спутникам на орбите. Российские генералы тогда рассчитывали, что «Прометей» появится в войсках уже к 2020 году.

В «Прометее» будет реализована концепция так называемого кинетического перехвата, когда для поражения цели используется только кинетическая энергия аппаратного блока, писал пять лет назад американский журнал National Interest. При этом скорость полета противоракет российского комплекса 77Н6-Н и 77Н6-Н1 варьируется от пяти до семи километров в секунду, что позволяет им перехватывать баллистические ракеты противника.

Как считается, у С-500 нет и в ближайшее время не появится аналогов в мире. Система предназначена для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей. Подготовка специалистов для работы на этой системе ведется с 2017 года.