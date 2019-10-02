Чем С-500 будет отличаться от С-400?

Если обобщать все вероятные новшества, то в целом их можно выразить тремя словами: быстрее, выше, сильнее. Однако на самом деле противопоставлять две системы не совсем правильно, поскольку их цели и задачи будут несколько отличаться. Вернее сказать, что они будут дополнять друг друга.

Характеристики

Давайте сначала пройдемся по основным технико-тактическим характеристикам. Правда, в случае с С-500 верить придется данным из открытых источников, поскольку официальной информации пока довольно мало.

Итак, у С-500 «Прометей»:

Дальность поражения аэродинамических целей – до 600 км (до 400 км у С-400). Высота поражения целей – до 200 км (до 30 км у С-400). Скорость поражаемых целей – до 7 км/сек (20 Маха) (до 4,8 км/с (14 Маха) у С-400). Число одновременно обстреливаемых целей одной батареей – до 10 (до 6 у С-400). Срок службы одной ЗРС – до 25 лет (до 20 лет у С-400)

Второй и третий параметры объясняют главное – как отличаются цели двух систем. С-500 будет более глобальной: она закроет собой абсолютно все высоты – от сверхнизких, на которых действуют крылатые ракеты вроде «Томагавка», до орбитальных – «Прометей» будет способен бороться даже с космическими средствами поражения, если таковые будут. Между этими полюсами – гиперзвуковые крылатые ракеты, истребители пятого поколения, в том числе F-22 и F-35, межконтинентальные баллистические ракеты с дальностью свыше 3,5 тыс. км, беспилотники – как гиперзвуковые, так и обычные.

И хотя ЗРС сможет закрывать практически любые цели, необходимости в этом быть не должно – вероятнее всего, «Прометею» дадут сосредоточиться на более глобальных задачах, а вот мелкие возьмут на себя С-400 и другие системы.

«С-500 не станет заменой комплексам С-300 и С-400, у нее совершенно иная, взаимодополняющая роль. «Прометей» не предназначен для поражения низкоуровневых целей: самолетов, вертолетов, крылатых и тактических баллистических ракет – для этого есть, например, С-400, он может нейтрализовать 80 таких объектов одновременно. Специализация С-500 – цели, движущиеся на экстремальных скоростях и высотах, недоступных другим зенитным системам», – цитировала в июне вице-премьера по обороне Юрия Борисова «Российская газета».

Ожидается, что у «Прометея» также будет более совершенная по сравнению с предшественниками радиолокационная система. То есть вместо одного универсального радара, как было раньше, в структуре С-500 будет сразу несколько разных, настроенных на определенный тип целей. Один, например, на баллистические ракеты, другой – на самолеты радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), третий – на истребители, четвертый – на низколетящие крылатые ракеты. И так далее. Конечно, это должно существенно повысить качество поисков.

А вкупе с увеличившейся дальностью поражения это заставит противников как минимум пересмотреть свои методы – как атаки, так и разведки. Так, обозреватели американского журнала National Interest уверены, что США придется более осторожно использовать свои F-22 и F-35, ну а более крупным самолетам AWACS вроде Boeing E-3 Sentry и радиоэлектронной борьбы (например, Boeing EA-18G Growler) и вовсе придется «отодвинуться» подальше от российских ЗРС, поскольку находиться в радиусе обнаружения С-500 для них теперь будет опасно.

Ракеты

Самая пока таинственная часть разработки касается ракет. Известно, что С-500 будет поддерживать сразу несколько классов снарядов, как и С-400. Только вот характеристики большей их части будут значительно отличаться. Ожидается, что у «Прометея» будет ракета 40Н6М с дальностью поражения аэродинамических целей вроде дронов, самолетов, ракет и вертолетов до 600 км. Это двухступенчатая твердотопливная ракета с несущим корпусом, которая предназначена для поражения целей, находящихся за пределами видимости наземных локаторов. Кроме того, 40Н6М оснащена активной головкой самонаведения, что позволяет ей самостоятельно находить цель. Но здесь есть сложность – столь высокая дальнобойность подразумевает, что для точного попадания ракете потребуется дополнительный локатор – например, от самолета ДРЛО вроде А-50. Но 40Н6М – это по большому счету модификация – ее предшественницу 40Н6 с прошлого года начали применять в С-400. А вот абсолютных новинок у С-500, вероятно, будет две.

«У С-500 расширен типаж целей. Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление», – сказал РИА «Новости» Сергей Друзин, заместитель генерального директора концерна «Алмаз – Антей», производящего «Прометей».

Что это за загадочные ракеты – никто пока официально не говорит. Однако СМИ усиленно сообщают, что называться новинки будут 77Н6-Н и 77Н6-Н1. У них не будет боеголовки, это ракеты так называемого кинетического действия, то есть поражать цель они будут просто своим столкновением с ней. Именно они будут выполнять «орбитальную» функцию, то есть работать на высотах от 100 км и выше. Как раз там и расположены военные спутники, которые отвечают за разведку, связь, навигацию и наведение. Там же достигают своего пика траектории межконтинентальных баллистических ракет. Скорость новинок, как ожидается, должна составить до 7 км/с, так что гиперзвуковые беспилотники, а также маневренные истребители-невидимки тоже будут входить в спектр целей этих ракет.

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Есть неподтвержденные данные о том, что как минимум один из этих снарядов может быть близок к противоракете 53Т6М, которая сейчас используется в системе ПРО Москвы. Скорость у нее ниже 7 км/ч, но высота поражения уже сейчас составляет около 100 км. Так что если учитывать, что у новинок характеристики будут явно более серьезными, оправдаться могут самые смелые прогнозы.

«Мы сделали прогноз развития средств воздушно-космического нападения на ближайшие 25 лет. Наша система должна уметь бороться с теми целями, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться. Речь идет о перехвате в неплотных слоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы в сотне километров от земли», – заявил РИА «Новости» Павел Созинов, генеральный конструктор «Алмаз – Антей».

С-500 – если резюмировать все вышесказанное – система, способная как минимум существенно дополнить, а как максимум – даже возглавить весь комплекс средств ПВО, стоящих на вооружении в России. «Прометей» сможет находить и поражать любые цели, но сосредоточится на самых быстрых, самых мощных и самых дальнобойных – это и будет его главной задачей.

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