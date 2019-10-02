Минобороны опровергло испытания С-500 в Сирии

Необходимости в испытаниях и использовании зенитных ракетных комплексов С-500 на территории Сирии не было и нет, заявили в Минобороны.

Как рассказали в военном ведомстве, «к сожалению, у некоторых псевдоэкспертов, действия опередили мысли».

«С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях. Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет», – сообщили в Минобороны «Известиям».

В ведомстве добавили, что в созданной эшелонированной системе ПВО, выстроенной для надежного прикрытия с воздуха российских военных объектов Тартус и Хмеймим, задействованы новейшие российские комплексы С-400, «Панцирь-С», «ТОР-М2» и истребители Су-35С во всем диапазоне высот и скоростей.

«Что касается испытаний ЗРС С-500 в сложных климатических условиях, то, по данным Минобороны, на российском полигоне «Ашулук» условия эксплуатации для любых комплексов ПВО нисколько не легче», – добавили в Минобороны.

Там отметили, что опыт использования различных российских средств ПВО в Сирии безусловно учитывается при разработке перспективных систем вооружения, а также отдельных узлов и подсистем. При необходимости отдельные элементы создаваемых систем могут испытываться в реальных боевых условиях.

Ранее СМИ сообщили, что в Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей». При тестировании был выявлен ряд недостатков в работе техники, но их быстро устранили.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возможностях ЗРК С-500 («Прометей»), а также объясняла, за что американские СМИ так хвалят новейшую российскую разработку.