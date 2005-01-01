Комплекс С-500 «внушил страх» американской прессе

Американская пресса оценила новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-500.

National Interest пишет, что «оружие нового поколения» С-500 «внушает страх». Оно должно «дополнить и без того мощную систему С-400» и «заменить противоракетную систему А-135», пишет издание.

Отмечается, что С-500 может поражать высотные цели «на исключительно большой дальности», возможности комплекса названы «беспрецедентными», передает ТАСС.

Кроме того, пишет NI, СМИ сообщали о способности С-500 «бороться с самолетами, созданными по технологии «стелс». Ряд экспертов считает, что российский комплекс «теоретически» может быть использован против новейших американских самолетов F-22 и F-35, пишет издание.

По его мнению, хотя западным странам были продемонстрированы «не все возможности С-500», не стоит «сомневаться в возможностях российской системы ПВО».

NI напоминает о недавних испытаниях, когда были поражены цели «на такой дальности, которая ранее казалась невозможной».

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему американские СМИ так хвалят С-500.