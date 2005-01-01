Комплекс С-500 «внушил страх» американской прессе

Взгляд
12 июня, вторник  |  Последнее обновление — 01:37  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Ректор МАИ: Мы нацелены готовить людей, способных стать лидерами прорыва

«МАИ – не только инженерная школа, но и школа для людей, которые добиваются успеха», – подчеркивает Михаил Погосян Фото: Станислав Красильников/ТАСС
«Если человек нормально учился в МАИ, то средняя зарплата наших выпускников – 55–60 тысяч рублей», – заявил газете ВЗГЛЯД ректор МАИ, в недавнем прошлом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Он рассказал о том, как российское образование, и МАИ в частности, будет обеспечивать тот самый «технологический прорыв», добиться которого потребовал Путин. Подробности...
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«Советские» мифы привели к истреблению белых в ЮАР

Землю у белых в ЮАР решили отнять по советскому сценарию на основании советских мифовФото: Siphiwe Sibeko/Reuters
ЮАР, которую часто называют самым важным партнером России в черной Африке, стоит на пороге расовой войны и экономической катастрофы. Закон об изъятии «белых земель» воодушевил радикалов, и те направили свой гнев на белых фермеров. И надо понимать, что этот конфликт основан на чудовищной лжи, которую в СССР выдавали за правду. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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ЕГЭ как образовательно-бюрократическая спецоперация

Эдуард Биров, журналист
Обычно на строжайшие меры проведения ЕГЭ жалуются ученики. Между тем педагогические форумы забиты самыми нелепыми примерами, а один из самых популярных запросов – можно ли уклониться от участия в проведении ЕГЭ? Подробности...
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Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...
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G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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          Комплекс С-500 «внушил страх» американской прессе

             11 июня 2018, 23:47
          Фото: кадр телеканала «Звезда»
          Текст: Антон Антонов

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          Американская пресса оценила новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-500.

          National Interest пишет, что «оружие нового поколения» С-500 «внушает страх». Оно должно «дополнить и без того мощную систему С-400» и «заменить противоракетную систему А-135», пишет издание.

          Отмечается, что С-500 может поражать высотные цели «на исключительно большой дальности», возможности комплекса названы «беспрецедентными», передает ТАСС.

          Кроме того, пишет NI, СМИ сообщали о способности С-500 «бороться с самолетами, созданными по технологии «стелс». Ряд экспертов считает, что российский комплекс «теоретически» может быть использован против новейших американских самолетов F-22 и F-35, пишет издание.

          По его мнению, хотя западным странам были продемонстрированы «не все возможности С-500», не стоит «сомневаться в возможностях российской системы ПВО».

          NI напоминает о недавних испытаниях, когда были поражены цели «на такой дальности, которая ранее казалась невозможной».

          Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему американские СМИ так хвалят С-500.


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