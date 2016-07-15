За что американские СМИ так хвалят российский зенитный комплекс С-500

Американские СМИ сообщают о рекордных показателях, достигнутых на испытаниях ракеты для новейшего российского зенитно-ракетного комплекса С-500. С одной стороны, это прекрасная новость, особенно с учетом многострадального пути этой ракеты. Однако некоторые специалисты полагают, что С-500 имеет ряд принципиальных недостатков, и будущее за совсем другими системами.

Российская зенитно-ракетная система нового поколения С-500 «Прометей» в ходе испытаний смогла поразить цель на рекордной для ПВО дистанции – около 481 км, сообщили порталу CNBC источники в американской разведке. Это на 80 км дальше, чем прежние рекордные показатели. Где и когда проходило испытание, не сообщается.

С-500 вообще активно нахваливается западными СМИ. Так, издание Military Watch Magazine во вторник отметило, что «С-500 будет бесценным активом». Запад делает повышенную ставку на разработку гиперзвуковых и межконтинентальных баллистических ракет, а эта система должна стать первой в мире платформой, способной отражать гиперзвуковые ракетные атаки, подчеркнул портал.

Получает похвалы С-500 «Прометей» не просто так. Это ЗРК нового, пятого, поколения, основными задачами которого является борьба с баллистическими ракетами средней дальности, уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолетов и БПЛА, низкоорбитальных спутников и космических средств поражения. Большинство характеристик С-500 засекречены. Однако известно, что «Прометей» способен одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых или гиперзвуковых целей.

National Interest назвал С-500 аналогом американского THAAD, способным объединить в общую систему ЗРК С-400, С-300ВМ и С-350 «Витязь». С NI согласны и разработчики С-500. Генконструктор концерна ПВО «Алмаз – Антей» Павел Созинов в интервью «Интерфакс-АВМ» рассказал, что ближайшим аналогом по части ПРО для новой системы может быть модернизированный мобильный американский комплекс THAAD, а в части ПВО ближайшим аналогом можно считать Patriot PAC-3, хотя по ряду характеристик американские комплексы существенно уступают нашим системам. «Прометей» принципиально отличается от «четырехсотки» в первую очередь по техническим и технологическим решениям, отметил Созинов.

Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ Центр) Сергей Денисенцев, основная идея нового комплекса в том, чтобы повысить основные параметры относительно предыдущего поколения – по дальности, по скорости и по количеству перехваченных целей. «Кроме того, акцент в «Прометее» сделан на возможности перехвата баллистических ракет», – добавил он.

Начальник зенитных ракетных войск ВВС РФ с 2000 по 2008 гг. генерал-лейтенант Александр Горьков и вовсе заявил газете ВЗГЛЯД, что сравнивать С-500 с С-400 сложно, потому что старый ЗРК имеет другие задачи. «Прометей» решает вопросы стратегической обороны, в то время как С-400 и С-300 мы завязывали на региональные, театральные системы противоракетной обороны», – добавил он.

Таким образом, подвижки в испытаниях такой продвинутой системы, а тем более рекорды – это отличная новость. Тем более если учесть непростой путь этого комплекса.

Дело в том, что о необходимости создания противоракеты большой дальности заговорили еще в 1990-х, но первоначально Россия на этом поприще терпела неудачи. В итоге даже С-400 в 2007 году заступил на вооружение без нее. Лишь в 2015 году на вооружение приняли ракету, способную поражать цели на расстоянии около 400 км. Ожидалось, что в 2015 году на вооружение уже поступит система С-500, но в соответствующую госпрограмму вооружений она не вошла. И только в 2017 году Минобороны заявило, что проводится финальная фаза испытаний. На вооружение же комплекс и вовсе должен поступить к 2020 году.

Еще более трудный путь у аналогичного ЗРК морского базирования – «Полимент-Редут», который также разрабатывается с 1990-х годов под ракету С-400. На стадии испытаний комплекс столкнулся с большими трудностями – недостижимостью необходимых технических характеристик. В итоге в 2016 году испытания были приостановлены. Отказываться от проекта не стали, однако сроки его реализации до сих пор не определены, хотя его ожидает целый ряд корветов проекта 20380, специально ориентированных под эту систему, а также фрегаты проекта 20350. При этом сейчас рассматривается еще и вариант не только с использованием ракеты от С-400, но и корабельной версии самой С-500.

Памятуя обо всех этих испытательных перипетиях, стоит обратить внимание, что источником нынешних позитивных сообщений стал телеканал CNBC. Дело в том, что не далее чем во вторник он же со ссылкой на неназванные источники в разведке сообщал о провале испытаний российской крылатой ракеты с ядерным двигателем, отметив, что атомная энергетическая установка не сработала.

Такие данные тогда, мягко говоря, вызвали сомнения. Так, член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский пояснил, что телеканал в силу своей некомпетентности принял бросковые испытания ракет, при которых их основной двигатель не включается, за нештатную ситуацию. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, призвал не слушать «утечки» зарубежных СМИ: «Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему!»

В связи с этим возникает закономерный вопрос: а можно ли верить нынешнему сообщению CNBC об успехах С-500? «То, что идут испытания, – это точно. Что касается рекордов – мне лично ничего не известно о них. Однако таким данным телеканала вполне можно поверить», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант, начальник зенитных ракетных войск ВВС РФ с 2000 по 2008 гг. Александр Горьков.

Бывший замкомандующего ПВО Сухопутных войск России генерал-лейтенант Александр Лузан, однако, настроен менее позитивно. «Этим данным можно доверять, но дело в том, что 480 км или 400 км – это не самое главное. Тут важны другие факторы», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

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«Первый – это информационное обеспечение полета ракеты. И в С-400, и в С-500 используется ракета для стрельбы с активной головкой самонаведения. То есть ей нужно предварительное целеуказание, а дальше она сама видит цель, захватывает ее и самонаводится. Это, по сути, робот, которому все равно, сколько лететь относительно старта, на 400 км или на 500 км», – отметил Лузан. «Второй фактор – это энерговооруженность ракеты, то есть какова мощность двигателей, которые могли бы ее доставить на 400 км или на 500 км. В случае с С-500 делали ракету, которая могла бы на такие дальности стрелять», – продолжил он.

Таким образом, с этими факторами все хорошо. «Но есть и третий важный фактор. И 400 км, и 500 км – это стрельба за радиогоризонт. То есть станции, которые находятся на месте старта, этих целей не видят. Значит, нужно целеуказание от внешних источников, допустим, от того же самолета А-50 или А-100, который сегодня разрабатывается. Это то, что называется ДРЛО – дальнее радиолокационное обнаружение с помощью самолетов. Например, у американцев эту роль выполняют самолеты АВАКС», – рассказал Лузан. И вот тут важно, чтобы и С-400, и С-500 были встроены в такую информационно-коммуникационную систему, иначе они просто не смогут эффективно выполнять свою задачу.

И это не единственная проблема с этими комплексами, считает Лузан. «Я не скрываю, что негативно отношусь к комплексу С-500, и вот почему. Из него хотят сделать единое средство противовоздушной обороны. То есть хотят ее сделать универсальной. Но

я, как ученый и доктор наук, прошедший 36 лет службы в войсках ПВО, смею утверждать, что будущее не за универсальными, а за специализированными средствами. В ней хотят, как в универсальном средстве, решать задачи все и сразу. Это получается очень дорого и не всегда достаточно эффективно»,

– подчеркнул собеседник.

«Если надо стрелять по аэродинамическим целям – нужно делать акцент на ракеты с активной головкой самонаведения, которые летают за радиогоризонт на 500 км и далее. Но эти ракеты имеют аэродинамическое управление, то есть рулями управляются, и могут летать лишь там, где есть атмосфера. А как работать по гиперзвуковым целям? Как работать по целям в ближнем космосе, где нет атмосферы? Тогда нужны ракеты с газодинамическим управлением!» – объяснил Лузан.

«Тогда нам что, класть в один комплекс и те и другие ракеты? А ведь радиолокация тоже должна быть адаптирована под типы поражаемых целей. Поэтому когда на один комплекс складывают все – это не очень правильно», – резюмировал он.