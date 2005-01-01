Кремль прокомментировал сообщение CNBC о проблемах с новейшими российскими ракетами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал журналистам больше доверять словам главы российского государства, нежели репортажам американских коллег.

«Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему!» – передает ТАСС ответ Пескова на просьбу прокомментировать сообщение телеканала CNBC, утверждающего, что испытания новейших российских вооружений закончились неудачно.

Напомним, во вторник телеканал CNBC со ссылкой на неназванные источники сообщил, что, по данным американской разведки, за период с ноября 2017 года по февраль нынешнего было проведено четыре испытания российской перспективной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, причем все они якобы завершились неудачно.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие уникальные военные возможности даст России перспективная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.