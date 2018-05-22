Появились сообщения о провале испытаний российской ракеты с ядерной установкой

По данным американской разведки, за период с ноября 2017 года по февраль нынешнего было проведено четыре испытания российской перспективной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, причем все они якобы завершились неудачно, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на неназванные источники.

Источники утверждают, что самое длительное испытание продолжалось около 2 минут, за которые ракета пролетела около 35 км, после чего контроль над ней был утерян, и она упала. Ядерная энергетическая установка в ходе испытаний, как утверждается, не сработала, передает ТАСС.

В то же время, в материале говорится, что ядерный двигатель должен был начать работу лишь после того, как ракета с помощью другого двигателя поднимется в воздух на определенную высоту.

Причем нет никаких сообщений об имевшейся угрозе для здоровья людей и экологии, связанных с повреждениями ядерной энергетической установки, неизбежными в случае ее разрушения при падении.

Отметим, американский телеканал не упоминает о том, осведомлены ли его информированные источники о необходимости проведения бросковых испытаний перспективных ракет, а также о том, что во время бросковых испытаний основной двигатель ракет не только не задействуется, но и, как правило, не устанавливается, заменяясь массогабаритными болванками.

Кроме того, согласно версии источников телеканала, другая российская ракета, способная совершать полеты на гиперзвуковой скорости, будет готова к боевому применению к 2020 году. Ее якобы дважды успешно испытывали в 2016 году, но в 2017 году одни испытания завершились неудачей. Четвертый тест, как утверждается, запланирован на это лето.

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