Разведка США узнала об установленном комплексом С-500 рекорде

Российская зенитно-ракетная система нового поколения С-500 смогла поразить цель на рекордной для ПВО дистанции, сообщают источники в американской разведке.

О том, где и когда проходило испытание, не сообщается. Но источники CNBS заявили, что цель, которую удалось поразить С-500, находилась на расстоянии более 480 км. Это на 80 км дальше, чем прежние рекордные показатели, передает РИА «Новости».

В 2016 году газета ВЗГЛЯД сообщала о возможностях перспективного российского ЗРК С-500 («Прометей»), который должен прийти на смену системам С-300 и С-400.

Из сообщения CNBS следует, что российская ракета сверхбольшой дальности успешно прошла испытания.

Стоит отметить, что, по информации СМИ, Россия в последние годы испытывала проблемы в данном сегменте вооружений.

О разработке новой ракеты большой дальности (40Н6) заговорили еще в 1990-х, но даже в 2007 году первые системы С-400 заступили на вооружение без нее. В 2015 году на вооружение приняли ракету большой дальности (около 400 км).

При этом в 2009 году сообщалось, что в 2015 году на вооружение уже поступит система С-500, но в соответствующую госпрограмму вооружений она не была включена.

В 2016 году стало известно о проблемах с аналогом ракеты для морской системы ПВО.

Только в 2017 году Минобороны заявило, что проводится финальная фаза испытаний.

Сообщение CNBS косвенным образом свидетельствует, что России удалось преодолеть проблемы, которые не позволяли раньше заполучить давно ожидаемую ракету сверхбольшой дальности.