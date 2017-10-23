Западные СМИ объяснили особое значение С-500 для России

Выход уникального зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» в серийное производство будет знаковым для России и ее военных партнеров событием, пишет издание Military Watch Magazine.

Издание отмечает, что пока для обеспечения противоракетной обороны Москве хватает имеющихся систем С-400, С-300В и А-135, но в дальнейшем потребуется модернизация арсенала ПРО. Разработка С-500 – это стратегически важная задача для России, отмечает издание, так как Запад делает повышенную ставку на разработку гиперзвуковых и межконтинентальных баллистических ракет, передает РИА «Новости».

«В этой связи С-500 будет бесценным активом. Система должна стать первой в мире платформой, способной отражать гиперзвуковые ракетные атаки», – подчеркивает портал.

В апреле в сюжете телеканала «Вести-Астрахань» был показан радиолокационный комплекс «Енисей», который станет частью «Прометея».

Большинство характеристик С-500 засекречены. Известно, что «Прометей» способен одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью семь километров в секунду.

Как заявлял в октябре 2017 года заявил замглавкома ВКС Виктор Гуменный, комплекс должен поступить на боевое дежурство к 2020 году.

В 2016 году газета ВЗГЛЯД сообщала о возможностях перспективного российского ЗРК С-500 («Прометей»), который должен прийти на смену системам С-300 и С-400.