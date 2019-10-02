Испытания С-500 прошли в Сирии

В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей». При тестировании был выявлен ряд недостатков в работе техники, но их быстро устранили.

В настоящее время испытания уже закончены и признаны успешными, рассказали «Известиям» источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе.

Бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что в ходе испытаний, которые предшествуют поставкам в войска вооружений, особое внимание всегда уделяется бесперебойной работе всех их компонентов.

«Всю технику перед запуском в серию необходимо обкатать. Она испытывается в жестких технических и климатических условиях и работает буквально на износ. Только такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки. … Сирия хорошо подходит для таких испытаний – там всегда жарко, много пыли. Кроме того, РЛС приходится работать в круглосуточном режиме – обстановка в республике неспокойная и зенитчикам надо постоянно поддерживать радиолокационное поле», – пояснил он.

В комплект поставки системы С-500 «Прометей» войдет и пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), пояснил главный редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев. ПБУ – мозг «Прометея». Его аппаратура обеспечивает работу целого зенитного соединения. Сюда стекается вся информация с радиолокаторов не только полка С-500, но и сторонних РЛС, зенитных комплексов и вышестоящих командных пунктов ПВО. Электроника современных ПБУ способна определять цели и раздавать команды на поражение в автоматическом режиме.

Кроме того, в набор входит радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК), который отвечает за дальний поиск и идентификацию баллистических и аэродинамических целей. С-500 также необходима многофункциональная РЛС «подсветки» – ее главная задача захватить цель и довести до нее зенитные ракеты.

В сентябре сообщалось, что новейшие российские системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 «Прометей» превзойдут по эффективности любую современную систему ПВО.

Тогда же глава Ростеха Сергей Чемезов назвал срок начала серийного производства новейшего российского зенитного ракетного комплекса С-500.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возможностях ЗРК С-500 («Прометей»), а также объясняла, за что американские СМИ так хвалят новейшую российскую разработку.

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