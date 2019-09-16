Назван срок начала серийного производства новейшего ЗРК С-500

Глава Ростеха Сергей Чемезов назвал срок начала серийного производства новейшего российского зенитного ракетного комплекса С-500.

По словам Чемезова, «серийный выпуск [новейшего ЗРК С-500] будет [налажен] через год», передает ТАСС.

Он также отметил, что в ближайшие пять лет Россия не будет экспортировать эти системы.

«В первую очередь надо обеспечить свою армию и только после этого уже производить на экспорт», – сказал глава Ростеха в интервью РБК.

При этом Чемезов подчеркнул, что сейчас большим спросом пользуется С-400.

Напомним, в конце апреля стало известно, что С-500 прошла финальные испытания.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возможностях ЗРК С-500 («Прометей»), а также объясняла, за что американские СМИ так хвалят новейшую российскую разработку.

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