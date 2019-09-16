Назван срок начала серийного производства новейшего ЗРК С-500

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Арктика отпугивает туристов дикими ценами

Доля россиян в круизах в Арктику растет из года в годФото: РИА Новости
Мода на экзотический арктический туризм добралась и до России. Число россиян, выбирающих вместо южных морей северное белое безмолвие, серьезно выросло этим летом. Правда, за удовольствие посмотреть на бескрайние льды и белых медведей придется заплатить минимум вдвое дороже, чем за то же самое в соседней Норвегии.  Подробности...
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Война с памятниками в Праге заставила вспомнить о власовцах

Памятник маршалу Коневу решено заменить на абстрактный монумент безымянным освободителямФото: Milos Ruml/CTK/Global Look Press
Пока дипломаты России и Чехии ссорятся из-за статуи маршала Конева, которую пражские власти решили убрать с центральной площади, среди историков возобновился давний спор о том, кто именно выбил немцев из Праги в 1945 году – Красная армия под командованием Конева или восставшие власовцы. Чехи теперь хотят поставить абстрактный памятник освободителям, не уточняя, каким именно. Подробности...
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Русская церковь одержала большую победу над Константинополем

Практически неизбежны суды за храмы и другую недвижимость, в первую очередь – за собор Александра Невского и Сергиевское подворьеФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
За почти две тысячи лет существования христианства Церкви чаще разъединялись, чем объединялись. Тем ценнее принятое в день церковного нового года решение о возвращении большинства приходов «Русского экзархата» в Западной Европе под руку Московской патриархии. В РПЦ это событие уже объявили завершением «драмы разделения русского народа». Смирится ли Константинополь с воссоединением Русской православной церкви? Подробности...
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Атака дронов взорвет мировой рынок нефти

Атака дронов по нефтеобъектам Саудовской Аравии может стать началом новой войныФото: кадр из видео
Воздушный удар беспилотников хуситов по важнейшим энергообъектам Саудовской Аравии и резкие заявления США в адрес Ирана могут обернуться новой полномасштабной войной на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия уже признала потерю половины нефтедобычи. Эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель и новый глобальный экономический кризис. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Объявился наследник Золотой Орды

Сергей Зацаринный, писатель
Умению соседей использовать историю себе во благо нужно отдать должное. Они практически на ровном месте сумели выстроить вполне вменяемую идеологическую концепцию, дающую их государственности надежную многовековую основу. Подробности...
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Почему Трамп не ужился с Болтоном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Как профессионал, Болтон должен был понимать, что у России и США практически нет серьезных конфликтов за пределами постсоветского пространства. Однако, как идеолог американского экспансионизма, он не мог пожертвовать американскими амбициями. Подробности...
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Откуда берутся Гитлеры в российских школах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отпускаешь длинные волосы – плохо. Стрижешься – опять плохо. Этим советским учителям все было плохо. Но еще хуже, что они никуда не делись – система зачем-то репродуцирует завучей, для которых прическа важнее человека. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Визит Владимира Путина в Дагестан

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      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

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          • Одобряю

          • Не одобряю

          • Мне безразлично

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            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

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              НОВОСТЬ ЧАСА:Назван срок начала серийного производства новейшего ЗРК С-500
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              Назван срок начала серийного производства новейшего ЗРК С-500

                 16 сентября 2019, 00:32
              Фото: Минобороны России/YouTube
              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати  •
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              Глава Ростеха Сергей Чемезов назвал срок начала серийного производства новейшего российского зенитного ракетного комплекса С-500.

              По словам Чемезова, «серийный выпуск [новейшего ЗРК С-500] будет [налажен] через год», передает ТАСС.

              Он также отметил, что в ближайшие пять лет Россия не будет экспортировать эти системы.

              «В первую очередь надо обеспечить свою армию и только после этого уже производить на экспорт», – сказал глава Ростеха в интервью РБК.

              При этом Чемезов подчеркнул, что сейчас большим спросом пользуется С-400.

              Напомним, в конце апреля стало известно, что С-500 прошла финальные испытания.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возможностях ЗРК С-500 («Прометей»), а также объясняла, за что американские СМИ так хвалят новейшую российскую разработку.

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