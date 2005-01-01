Чем различаются ЗРК С-500 и С-400?

Взгляд
7 марта, четверг  |  Последнее обновление — 19:51  |  vz.ru
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Что кроется за секретным газовым планом Украины

Киев подготовился к провалу газовых переговоров с РоссиейФото: Gleb Garanich/Reuters
Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль объявила о намерении Киева после завершения текущего транзитного контракта с Газпромом в декабре 2019 года придерживаться в отношениях с российской компанией «плана А». А в случае, если он не сработает, у украинских властей есть и запасной план действий – «план Б», изготовленный совместно с американцами. Что же это за планы? Подробности...
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США нанесли новый удар по сближению России и Германии

Немецкие машины играют важную роль в российско-германских связяхФото: Дружинин Алексей/ТАСС
Немецкая компания Volkswagen приостановила переговоры по приобретению доли в «Группе ГАЗ» из-за санкций, введенных США против совладельца российской компании Олега Дерипаски. Это яркий пример того, зачем Штаты вводят санкции против нашей страны – преследуя как экономические, так и геополитические цели в борьбе против сотрудничества Европы и России. Подробности...
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Госдеп лепит из «татарского активиста» нового Ленина

Батырхан Агзамов еще недавно был вовсе не «татарским активистом», а простым тувинским подросткомФото: кадр из видео
Финансируемое Госдепом США издание активно пиарит «татарского активиста» Батырхана Агзамова. Кто такой этот человек, каковы его политические взгляды, каким образом он из обычного тувинского подростка внезапно превратился в политического деятеля и какое отношение происходящее имеет к попыткам ослабить нашу страну? Подробности...
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Владимир Скачко: Говорят, что я развалил Украину

Владимир Скачко уверен, что ему уже подготовили камеру, в которой сидел Кирилл ВышинскийФото: TOPINFORM/Youtube
«Допрос шел четырнадцать с половиной часов без еды и воды. Это, согласно международным конвенциям, пытка. В ОБСЕ были страшно удивлены...» – рассказал газете ВЗГЛЯД независимый украинский журналист Владимир Скачко. СБУ инкриминирует ему «посягательство на целостность Украины». Есть ли шанс, что после президентских выборов «безпека» оставит журналиста в покое? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Актеры больше не хотят играть добрых полицейских

Марина Ахмедова, журналист, писатель
Вчера Сергея Фролова вытолкали из квартиры взашей в тапках. Теперь Сергей живет на лестничной клетке. Когда я приехала к нему вечером, он сидел в углу, свесив голову, но еще пытался шутить – он же комедийный актер. Подробности...
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Нарко-педофильский скандал загнал оппозицию в банку

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Отличительной чертой отечественной оппозиции является принципиальный отказ каяться за пойманных даже на самых мерзких высказываниях, неприглядных поступках и просто отвратительных преступлениях. Разгадка подобных действий весьма проста. Подробности...
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Так и возникает здоровое гражданское общество

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Даже не знаю, кому отдать первое место в соревновании чиновничьего чванства и непрофессионализма. Очень трудный выбор. Но хорошо, что они уже постепенно учатся извиняться. Растут, можно сказать, над собой. Хорошая тенденция. Подробности...
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    Рекорды и достижения русских женщин

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый Оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
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      Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками

      Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красе
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      В Женеве открылся крупнейший международный автосалон

      В Швейцарии стартовал Женевский автосалон – одно из главных ежегодных событий в мире автопрома и традиционное место презентаций новинок от ведущих мировых автомобильных брендов. Уже представлена одна из сенсационных новинок – McLaren Speedtail Concept
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            Чем различаются ЗРК С-500 и С-400?

            		   7 марта 2019, 19:20
            Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
            Текст: Людмила Суркова,
            Александр Колпаков

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            Турция мечтает в будущем купить и С-500. На это опять намекнул президент Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая в телеэфире и подтвердив при этом, что с С-400 («Триумф») все идет по плану, он добавил: «Может быть, после С-400 мы также рассмотрим варианты с С-500».

            Считается, что С-500 придет на смену С-400. С-500 создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Министр обороны Шойгу ранее обещал, что поставки С-500 в наши войска начнутся уже в 2020 году.

            Прошлым летом Эрдоган как-то признался, что даже просил Путина открыть совместное производство С-500. Что ответил Путин, осталось неизвестным. Но вряд ли «да», потому что «Прометей» – это большой секрет, которым Россия до сих пор не спешила делиться с иностранцами.

            Зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» разработан в 2012 году – на базе ставшего уже легендарным «Триумфа». Считается, что комплексы имеют очевидное различие в дальности полета ракет (один ­– на 400 километров, другой – на 100 км дальше). «Триумф» введен в эксплуатацию в 2007 году и хорошо зарекомендовал себя на международном рынке оружия. Чтобы купить его, выстроилась целая очередь из разных государств.

            Но что касается «Прометея», то тут все сложнее. Вокруг этой «зенитки» остается много тумана.

            «Характеристики ракеты С-500 в настоящее время не объявлены, так что сравнивать ее с ракетой С-400 невозможно, – сказал газете ВЗГЛЯД независимый военный эксперт Антон Лавров. – Известно только, что ракета будет иметь возможность работы по атмосферным целям, то есть, против спутников».

            «По поводу ракеты С-400 сообщалось, что дальность ее полета равна 400 км, хотя она и перекрывала и этот радиус. Более современную С-500 отличает не только большая дальность полета, но и улучшенные возможности перехвата цели и более совершенная баллистика. Речь идет о перехвате баллистических и крылатых ракет. Кроме того, ракете С-500 прочат работу по перехвату баллистических ракет в ближнем космосе. На сегодня – это все, что известно о ее характеристиках», – добавил в интервью газете ВЗГЛЯД военный обозреватель Александр Гольц.

            «Прометей» объединяет в себе сразу комплекс ПВО, ПРО и ПКО (противокосмическая оборона). Иными словами, в отличие от предшественника, С-500 может решать сразу разные задачи, утверждал ранее Sputnik, опираясь на мнение других экспертов. Вплоть до того, что «Триумфа» все ракеты одного типа, а у «Прометея» в отдельных контейнерах – ракеты разного назначения.

            Судя по этим данным, «Прометей» – значительно более универсальное оружие, чем «Триумф». При этом они хорошо работают в связке, – «Тайфун» решает задачи ПВО, а «Прометей» – ПРО и ПКО. Считается, что «Прометей» разрабатывался для отстрела межконтинентальных баллистических ракет.

            Но в итоге будущая ракета, судя по всему, сможет сбивать цели в космосе, – правда, только в ближнем: низкоорбитальные спутники, орбитальные платформы. При этом С-500 способна поражать даже те мишени, что летят в пять раз быстрее звука.


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