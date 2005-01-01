Чем различаются ЗРК С-500 и С-400?

Турция мечтает в будущем купить и С-500. На это опять намекнул президент Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая в телеэфире и подтвердив при этом, что с С-400 («Триумф») все идет по плану, он добавил: «Может быть, после С-400 мы также рассмотрим варианты с С-500».

Считается, что С-500 придет на смену С-400. С-500 создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Министр обороны Шойгу ранее обещал, что поставки С-500 в наши войска начнутся уже в 2020 году.

Прошлым летом Эрдоган как-то признался, что даже просил Путина открыть совместное производство С-500. Что ответил Путин, осталось неизвестным. Но вряд ли «да», потому что «Прометей» – это большой секрет, которым Россия до сих пор не спешила делиться с иностранцами.

Зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» разработан в 2012 году – на базе ставшего уже легендарным «Триумфа». Считается, что комплексы имеют очевидное различие в дальности полета ракет (один ­– на 400 километров, другой – на 100 км дальше). «Триумф» введен в эксплуатацию в 2007 году и хорошо зарекомендовал себя на международном рынке оружия. Чтобы купить его, выстроилась целая очередь из разных государств.

Но что касается «Прометея», то тут все сложнее. Вокруг этой «зенитки» остается много тумана.

«Характеристики ракеты С-500 в настоящее время не объявлены, так что сравнивать ее с ракетой С-400 невозможно, – сказал газете ВЗГЛЯД независимый военный эксперт Антон Лавров. – Известно только, что ракета будет иметь возможность работы по атмосферным целям, то есть, против спутников».

«По поводу ракеты С-400 сообщалось, что дальность ее полета равна 400 км, хотя она и перекрывала и этот радиус. Более современную С-500 отличает не только большая дальность полета, но и улучшенные возможности перехвата цели и более совершенная баллистика. Речь идет о перехвате баллистических и крылатых ракет. Кроме того, ракете С-500 прочат работу по перехвату баллистических ракет в ближнем космосе. На сегодня – это все, что известно о ее характеристиках», – добавил в интервью газете ВЗГЛЯД военный обозреватель Александр Гольц.

«Прометей» объединяет в себе сразу комплекс ПВО, ПРО и ПКО (противокосмическая оборона). Иными словами, в отличие от предшественника, С-500 может решать сразу разные задачи, утверждал ранее Sputnik, опираясь на мнение других экспертов. Вплоть до того, что «Триумфа» все ракеты одного типа, а у «Прометея» в отдельных контейнерах – ракеты разного назначения.

Судя по этим данным, «Прометей» – значительно более универсальное оружие, чем «Триумф». При этом они хорошо работают в связке, – «Тайфун» решает задачи ПВО, а «Прометей» – ПРО и ПКО. Считается, что «Прометей» разрабатывался для отстрела межконтинентальных баллистических ракет.

Но в итоге будущая ракета, судя по всему, сможет сбивать цели в космосе, – правда, только в ближнем: низкоорбитальные спутники, орбитальные платформы. При этом С-500 способна поражать даже те мишени, что летят в пять раз быстрее звука.