«Ярс» впервые транспортировали через Оку на пароме Минобороны подписало контракт на первую партию С-500 «Прометей» 29 июля 2021, 03:54

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Антон Антонов

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей», сообщил источник в ОПК. ВКС по контракту получат «более 10 систем», серийные поставки стартуют в первой половине 2022 года, сообщил источник ТАСС. Сейчас «продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России». Испытания должны завершится в конце 2021 года. Речь идет о наземном варианте, но при необходимости «он может стать корабельным». Как заявил источник, С-500 может уничтожать все существующие и потенциальные средства воздушно-космического нападения, включая боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на высоте до 200 км и на дальности до 500 км. Напомним, С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля-воздух» и представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Закупленные Украиной БПЛА Bayraktar назвали прямой угрозой гражданам России 27 июля 2021, 11:32

Фото: Yulii Zozulia/ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. «Закупка Украиной «Байрактаров» связана прежде всего с идеей Киева использовать их против республик Донбасса. В случае, если украинские военнослужащие будут должным образом обучены их применению, то даже несколько десятков таких ударных дронов будут представлять угрозу безопасности жителей ДНР и ЛНР, многие из которых являются гражданами России. Очевидно, что мы не можем спокойно реагировать на эти поставки, так как безопасность наших граждан является предметом первостепенного внимания для Москвы», – сказал Коротченко, передает РИА «Новости». Эксперт отметил, что эффективность этих беспилотников была подтверждена в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. По мнению Коротченко, именно «Байрактары» стали одним из решающих факторов успеха азербайджанской армии. «Данный опыт не мог быть не принят во внимание в Киеве», – добавил Коротченко. Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью «Ленте.ру» призвал Москву смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию в военной мощи, а потому это не должно повлиять на отношения Турции и России. В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта. Летчик описал сценарий боя между Checkmate и F-35 27 июля 2021, 12:53

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Летчик-испытатель Анатолий Кнышев описал возможный сценарий боя между российским легким тактическим самолетом (ЛТС) Checkmate (Су-75) и американским истребителем пятого поколения F-35. «Насколько мне известно, в концепции модернизированного F-35 американцы потихоньку ослабили требование к сверхманевренности своей машины, делая главный упор на общей динамичности боевой системы истребителя. А у российского Су-75 наоборот – сверхманевренность поставлена во главу угла. Следовательно, здесь «Шах и Мат» получает очень важное преимущество в воздушном бою», – заявил Кнышев «Комсомольской правде». По его словам, хотя истребитель F-35 может летать под углом атаки в 50 градусов, он не способен при этом на боевой разворот, а Су-75 способен, что гарантирует ему преимущество. Летчик также напомнил, что бортовое оборудование российского самолета может атаковать шесть и отслеживать до 30 воздушных целей. Противник в этом уступает. Кроме того, дальность радара у Су-75 будет выше, что позволит быстрее обнаружить противника. Кнышев напомнил, что «Шах и мат» будет оснащен элементами искусственного интеллекта, которые подсказывают алгоритм действий в бою. «Вам, конечно, хочется услышать от меня: «Я американца уделаю!» Нет, я так не скажу. Я скажу лишь, что бой будет вестись примерно равными боевыми машинами, а исход будет зависеть от умения летчика выжать из своего самолета максимум. Ну а тут, как в известной песне: «Или я его, или он меня», – заключил Кнышев. Новый российский легкий истребитель Checkmate сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. В России начали создавать самолет на случай ядерной войны 26 июля 2021, 07:49

Фото: Леся Полякова/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Создание самолета управления войсками на случай ядерной войны началось в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М, всего войска получат два таких воздушных командных пункта, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. «Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве», – приводит слова источника РИА «Новости». По его словам, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления. Проект носит название «Звено-3С», уточнил он. Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы войскам, в том числе стратегической авиации, подвижным и шахтным пусковым установкам, подводным лодкам – носителям стратегического ядерного оружия, в радиусе шести тысяч километров. Эти самолеты «Судного дня» придут на замену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником. Такие самолеты предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Самолеты имеют возможность дозаправки в воздухе и в полете сопровождаются истребителями. В начале июля в правительстве Воронежской области сообщали, что постройку опытного образца самолета Ил-96-400М планируется завершить в 2021 году. Для управления роем «Охотников» решили создать двухместный Су-57 27 июля 2021, 03:31

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Управление перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» (С-70) будет вестись с двухместного командного истребителя пятого поколения Су-57, разработка которого уже идет, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Для управления новейшими беспилотниками «Охотник» будет создан двухместный командный вариант Су-57. Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идет, будет вести с собой порядка четырех «Охотников», – приводит слова источника ТАСС. Напомним, в преддверии открытия МАКС-2021 в коллегии Военно-промышленной комиссии сообщили, что Минобороны решило ускорить поставки «Охотника» в войска. Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57. Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57? Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Китайцев восхитили корабли на параде ВМФ России 27 июля 2021, 09:38

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Пользователи китайского сайта «Гуанча» выразили восхищение российскими военными кораблями, принявшими участие в параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота России. Большинство читателей выразили восхищение российскими военными кораблями, заявив, что китайские судна «потерялись бы на фоне таких гигантов». «Любой крупный надводный корабль – это уже какая-то сила! Русские действительно неплохи», – написал один из них, передает РИА «Новости». «124-метровый корабль создает впечатление 421-метрового», – выразил мнение другой. Один из комментаторов сравнил российский крейсер с китайским и пришел к выводу, что Поднебесной почти удалось достичь уровня России. Некоторые читатели выразили сожаление из-за того, что на параде в Санкт-Петербурге не были представлены китайские ВМС. «Почему мы не отправили корабль для участия? Это очень странно!» –задался вопросом guan_15563825741299. «Жалко, что нам слишком далеко плыть, чтобы поучаствовать в параде», – добавил другой пользователь. В параде, посвященном 325-летию создания российского флота, приняли участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии и военно-морской базы в Сирии. США заявили о перехвате рекордного числа российских военных самолетов у Аляски 28 июля 2021, 04:10

Фото: mil.ru

Текст: Антон Антонов

В 2020 году у Аляски перехватили рекордное со времен холодной войны число российских военных самолетов, заявил замглавы штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут. Он заявил, что из-за потепления климата в Арктике «растет активность» в регионе, причем «не все проявления этой активности безобидны». По его словам, в 2020 году США «перехватили больше российских военных самолетов рядом с Аляской, чем когда-либо со времен холодной войны». Как заявил генерал, в связи с новой ситуацией американским ВВС пришлось сосредоточиться на Арктике, чтобы «конкурировать» и при необходимости «давать отпор военному соперничеству», которое «сейчас наблюдается» в регионе, передает РИА «Новости». Напомним, президент США Джо Байден заявил, что изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт заявила, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». Политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике, назвал газете ВЗЛЯД ключевые разногласия США и России по Арктике. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ОАК назвала место производства новейшего истребителя Checkmate 28 июля 2021, 07:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), который является филиалом ПАО «Компания Сухой», сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. «Checkmate» будут собирать здесь», – подтвердил Слюсарь. В среду КнААЗ посетил премьер России Михаил Мишустин, передает РИА «Новости». Основным направлением работы предприятия является строительство самолетов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Мишустин осмотрел агрегатно-сборочные цеха по производству военных самолетов, поднялся в кабины истребителей, побеседовал с летчиками-испытателями. В цеху финальной сборки главу правительства ждали практиканты – студенты Московского авиационного института, у которых Мишустин поинтересовался, нравится ли им работать на КнААЗе и представил им врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, рассказав о его первом техническом образовании. Дегтярев подтвердил, что его первая специализация, которую он получил в самарском вузе, это «двигатели энергетических установок». Кроме того, Мишустин в ходе рабочего визита в Комсомольск-на-Амуре ознакомился с процессом сборки российского пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). На производственной площадке Объединённой авиастроительной корпорации глава правительства, в частности, осмотрел агрегатно-сборочный цех по изготовлению отъемной части крыла самолета, цех окончательной сборки и летно-испытательную станцию. Во время осмотра Мишустин задавал уточняющие вопросы о производстве. Премьер также поднялся на борт самолета Superjet 100, который находится на летно-испытательной станции. Мишустин лично ознакомился и с работой цифровой доски для управления производством. Премьеру доложили, что данное решение так называемого «визуального менеджмента» будет растиражировано на все производственные участки. Глава правительства пообщался с рабочими цеха: спросил, откуда они, где проходили обучение и сколько уже работают на предприятии. «Мы посмотрели цеха, мы посмотрели сборку, новые технологии. Конечно же, на сегодняшний день все технологические решения, которые были осуществлены, дают совершенно другую возможность построить целый парк таких машин для использования в России для всех видов наших авиакомпаний», – сказал Мишустин после обхода производственной площадки. Он подчеркнул, что важным является то, чтобы данные машины по качеству и по сервисном обслуживанию «были на высоком уровне». «Я скажу очень важную вещь: у нас в Советском Союзе машин такого класса – фактически такого класса, это были ЯК-42, было примерно 200 штук произведено, хотя эта машина распространённая, и многие ее знают, кто жил в СССР. Так вот, уже сегодня здесь (в производстве) – 224-й Суперджет. То есть по количеству мы уже преодолели даже такую известную машину», – отметил премьер. Ранее в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью. В Кремле прокомментировали уход США из Ирака 27 июля 2021, 13:00

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Кремль будет мониторить ситуацию в Ираке, так как не хотелось бы, чтобы к потенциалу нестабильности в регионе добавилась бы еще одна территория, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об уходе США из Ирака. «Безусловно, это ситуация, которая заслуживает повышенного внимания. Там ситуация чуть-чуть другая в Ираке, потому что остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников. Они будут продолжать работать в Ираке. Поэтому, конечно, будем мониторить», – ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле могут оценить вывод военных США из Ирака и видят ли в этом риски, передает РИА «Новости». По его словам, «сейчас пока рано предвосхищать как-то события. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория. Поэтому нужно смотреть внимательно». «Здесь были же ранее заявления представителей Соединенных Штатов, администрации президента о том, что рано или поздно нужно будет уходить из Ирака. Поэтому это не совсем новость», – отметил он. Отвечая на реплику о том, что после вывода американских войск из Афганистана пресс-секретарь президента отмечал дестабилизацию в регионе, Песков заявил, что «ситуация в Ираке и в Афганистане разная». «Очевидно, что, скажем так, она совсем разная. И, наверное, вряд ли можно здесь проводить какие-то параллели. Но еще раз повторяю, нам всем хотелось бы, чтобы общий конфликтный потенциал в регионе не прирастал какими-то новыми эпизодами», – ответил Песков на вопрос о том, приветствует ли президент России такое решение. Он также указал, что в Кремле заинтересованы и нацелены на продолжение контактов с руководством Ирака. «Прежде всего мы, конечно, нацелены на продолжение контактов и на развитие наших взаимоотношений с иракским правительством, с руководством Ирака. Мы заинтересованы», – ответил Песков. Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Белом доме заявил, что США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке. Он отметил, что дальнейшее сотрудничество с республикой сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ. Китайские ученые занялись повышающим скорость гиперзвуковых ракет лазером 27 июля 2021, 13:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые из Университета космической инженерии в КНР работают над созданием лазерного устройства для повышения скорости гиперзвуковых самолетов и ракет. Как пишет китайский информационный портал «Ванъи», при движении с гиперзвуковой скоростью ракеты и самолеты сталкиваются с большим сопротивлением воздуха, что увеличивает расход топлива для поддержания необходимой скорости, а также снижает уровень безопасности полета. Для решения этой проблемы экспертная группа из Университета космической инженерии разработала мощную лазерную пушку, которая устанавливается на головку ракеты или гиперзвуковой самолет. Цель лазера – молекулы воздуха перед ним. По расчетам исследователей, устройство может снизить сопротивление воздуха на 70% и более, передает РИА «Новости». Команда китайских ученых считает, что их лазерное энергетическое устройство создаст плазменное облако в форме капли, которое мгновенно распадется на две части. Эти меньшие облака будут вращаться в противоположных направлениях и создавать передний ветер перед гиперзвуковым оружием или самолетом, что снизит сопротивление воздуха. Прежде главная проблема применения подобных технологий заключалась в размерах лазерной установки. Она должна быть небольшого размера, чтобы ее можно было установить на самолет или ракету. По словам китайских ученых, сегодня уже существуют методы уменьшения размеров лазерных установок. Ранее США испугались роста гиперзвуковых возможностей армии Китая. Названы причины обеспокоившей американцев активизации российской авиации в Арктике 28 июля 2021, 12:34

Фото: mil.ru

Текст: Елена Лексина,

Наталья Макарова

«Сегодня в Арктике присутствует дальняя, военно-транспортная и стратегическая авиация России. Конечно, американцев это беспокоит. Но они забывают, что наша страна отстаивает здесь свои национальные интересы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Попов. Так он оценил заявление замглавы штаба ВВС США о том, что у Аляски было перехвачено рекордное число российских военных самолетов. «Когда высокопоставленные американские военные говорят об активизации российских ВКС в Арктике, они отчасти правы. Но в США забывают о том, что в арктические регионы – зона также и наших интересов», – считает заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов. В среду замглавы генштаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут сообщил, что в минувшем году в районе Аляски перехватили рекордное со времен холодной войны число российских военных самолетов. По словам американского генерала, в связи с новой ситуацией американским ВВС пришлось сосредоточиться на Арктике, чтобы «конкурировать» и при необходимости «давать отпор военному соперничеству», которое «сейчас наблюдается» в регионе. Добавим, что президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее заявил, что изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт заявила, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». Не следует забывать, что наиболее значительная часть арктических ресурсов находится в российском секторе Северного Ледовитого океана – нашей стране, как известно, принадлежит побережье от Кольского полуострова до мыса Дежнева, заметил Попов. «А у американцев в Арктике – небольшая полоса. В районе Берингова пролива – очень узкое место, где могут пролетать военные самолеты обеих стран для осуществления патрулирования и ледовой разведки», – отметил эксперт. В отличие от 1990-х, когда мы совершали в Арктике только эпизодические полеты пограничной и морской авиации, сейчас Соединенным Штатам действительно может показаться, что Россия активизировалась в регионе, указывает Попов. «Сегодня там присутствует и дальняя, и военно-транспортная, и стратегическая, и гражданская авиация. Конечно, американцев это беспокоит. Для них это как кость в горле. Отсюда – неверное представление о том, что Россия наращивает свою военно-воздушную мощь в приарктической зоне. Но это не совсем верно: Россия отстаивает свои национальные интересы» – уверен собеседник. – Почему мы должны отдавать кому-то приоритет над этой территорией?» – задается он вопросом. «Кроме того, мы показываем свое военно-воздушную силу не для демонстрации мускулов, а для выполнения оперативно-тактических задач», – уточнил Попов. При этом, как напомнил генерал-майор, «американские самолеты постоянно заходят в воздушное пространство над Черным или Балтийским морями». «Поэтому в чем-то обвинять нас неправильно. Нужно исходить из того, что Москва и Вашингтона действуют на паритетных началах», – констатирует Попов, напомнив, что российская авиация не нарушает суверенное воздушное пространство США. Россия сохранила в Арктике отдельные аэродромы, заставы, комендатуры погранвойск для того, чтобы обозначить свои территории. «Сегодня интенсивно работают аэродромы, предназначенные для гражданской и военной авиации. Также мы восстанавливаем аэродромы ледового класса на зимний период времени, а там он очень большой – с ноября по апрель–май, – пояснил собеседник. – Появляется контингент спецсил и средств быстрого реагирования за полярным кругом. Армейские подразделения, другие силовики размещают свою технику в Арктике. Восстанавливаются морские, сухопутные и военно-воздушные базы, развивается техника, адаптированная для северных территорий». Попов отметил, что «для американцев, японцев и других стран, которые работают в Арктике, стало большой неожиданностью, что Россия восстановила свою мощь в регионе». «Кроме того, Россия ведет в Арктике газовые разработки. Также мы добываем там нефть, полиметаллы. Там строятся заводы, обогатительные фабрики по переработке полезных ископаемых. Поэтому наши интересы в регионе очень большие», – добавил эксперт. «Северный морской путь примерно на 18–20% короче, чем путь через Индийский океан. Но это наша территория, и соответственно, для прохода другим странам нужно наше разрешение, уведомление. Поэтому транспортная магистраль сегодня очень загружена», – заключил Попов. Напомним, что президент России Владимир Путин после с беседы с Байденом объяснил американской стороне, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, таяние льдов делает Арктику экономически привлекательной: это упростит добычу углеводородов на шельфах, а морской путь из Азии в Европу через Арктику станет вдвое короче и дешевле, чем через Суэцкий канал. Именно поэтому к региону приковано пристальное внимание США и их союзников по НАТО, и Китая. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Инозаказчики после МАКС попросили скорейшей поставки «Орионов-Э» 28 июля 2021, 13:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Ряд новых иностранных заказчиков по итогам авиасалона МАКС-2021 заинтересованы в скорейшей закупке российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орион-Э», сообщил гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатиков. По его словам, МАКС-2021 отличался «необычайно высоким интересом к комплексу «Орион-Э» со стороны зарубежных заказчиков». «Впервые в течение выставки мы провели переговоры с рекордно большим количеством зарубежных представителей, среди которых были как традиционные заказчики, так и совершенно новые, выразившие заинтересованность в поставках комплексов в самое ближайшее время», – передает РИА «Новости» слова Богатикова. Помимо «Ориона», добавил Богатиков, многие выразили намерение начать сотрудничество и по другим разработкам компании – беспилотным аппаратам «Гелиос-РЛД» и «Гром». В «Кронштадте» отметили, что компания совместно с «Рособоронэкспортом» провела на авиасалоне МАКС-2021 переговоры по поставкам комплекса с беспилотными летательными аппаратами «Орион-Э» с делегациями из 13 стран из СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. В настоящее время Россия предлагает на экспорт беспилотный комплекс с аппаратом «Орион-Э» как в разведывательном, так и в ударном вариантах. Также на экспорт предлагаются разведывательные дроны «Элерон» и «Орлан». Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия в среднесрочной перспективе планирует занять 10% мирового рынка вооружений со своими разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). «Ярс» впервые транспортировали через Оку на пароме 28 июля 2021, 18:11 Текст: Алексей Дегтярев

Пусковую установку ракетного комплекса «Ярс» первый раз переправили через Оку на пароме во время учений во Владимирской области, сообщили в Минобороны. «Впервые автономная пусковая установка мобильного ракетного комплекса ПГРК «Ярс» Тейковского ракетного соединения (Ивановская область) переправлена с помощью 360-тонного парома двойной ширины через глубоководные и протяженные участки Оки в рамках масштабного специального учения во Владимирской области», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Военные собрали паром при помощи понтонного парка ПП-2005М для транспортировки техники РВСН. Отмечается, что эта конструкция гарантированно позволяет переправить пусковую установку даже при сильном ветре и волнах. Другие части «Ярса», включая машину обеспечения боевого дежурства, переправили на участке протяженностью более 500 метров при помощи наплавного моста. Согласно сценарию учения, автомобильный и железнодорожный мосты были уничтожены диверсантами, и ракетчикам пришлось сменить маршрут движения колонны. Учения проводятся под руководством главы инженерных войск России генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого. В них задействованы свыше 8 тыс. военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц военной техники. Ранее российские военные прибыли в Брест для учений «Запад». Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что стратегические военные маневры «Запад-2021», которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер. В Минобороны назвали дату спуска на воду АПЛ «Казань» 26 июля 2021, 16:16 Текст: Алексей Дегтярев

Атомную подводную лодку новейшего проекта «Ясень-М» (885М) «Красноярск» планируется спустить на воду на северодвинском «Севмаше» 30 июля, сообщили в Минобороны. «Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» (проект 885 «Ясень-М») будет торжественно спущен на воду 30 июля в Северодвинске на предприятии АО ПО «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию)», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости». Мероприятием будет руководить главком ВМФ России Николай Евменов. Также в церемонии примут участие руководство ОСК, представители администраций Архангельской области, Северодвинска и Красноярска, сотрудники предприятий кооперации. Напомним, 7 мая в состав Военно-морского флота России принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам России на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной. Россия перебросила войска на границу с Афганистаном 28 июля 2021, 08:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном, сообщает Центральный военный округ (ЦВО). «Российские подразделения 201-ой военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон для проведения совместного учения с воинскими контингентами России, Узбекистана и Таджикистана», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. Мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и военные инженеры в сопровождении вертолетов армейской авиации прибыли из Душанбе в район проведения учения, совершив 200-километровый марш. Во время него военнослужащие отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоления условно зараженных участков местности, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации «противника». В районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, выполнили инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники, уточняет ЦВО. Ранее российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана. Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. Движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан. Вынесен приговор о контрабанде оборудования для С-300 на Украину 28 июля 2021, 10:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова к 9 годам и 6 месяцам колонии и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину, признав их виновными в государственной измене и шпионаже, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Денису Михайловичу Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Рубиковичу Хачатряну, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации на Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300. За совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 («Государственная измена») и ст. 276 («Шпионаж») УК РФ суд приговорил Лобова к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна – на 10 лет и 5 месяцев соответственно», – передает ТАСС сообщение ЦОС. Они будут отбывать срок в колонии строгого режима. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. «Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания «Укроборонпром», – сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным. Ранее сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины Дениса Данченко, пытавшегося вывезти из России электронные блоки к ЗРК «С-300» и «Бук-М1» под видом кондиционеров. В ведомстве сообщают, что это не единичный случай. В условиях разрыва военно-технического сотрудничества украинская промышленность не может поддерживать технику в боеспособном состоянии и идет на ухищрения. Напомним, в апреле гражданина Украины приговорили к 10 годам лишения свободы за попытку вывезти на Украину запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-300.