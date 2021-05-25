Путин: Ситуация у границ России требует высокой боеготовности Путин: Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются 25 мая 2021, 15:51

Фото: Тoparmy/YouTube

Текст: Алина Назарова

Испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. «В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», – сказал он, передает ТАСС. Как ранее заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025 году. Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля-воздух». Она представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

Эксперты объяснили значение базирования Ту-22М3 в Сирии 25 мая 2021, 11:34

Фото: mil.ru

Текст: Наталья Макарова,

Елена Лексина

«Базирование самолетов данного типа в Сирии подтверждает способность российских вооруженных сил работать в любом регионе мира», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя перебазирование трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. «Данная отработка перебазирования на передовые аэродромы, в том числе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и дальней авиации, подтверждает, что Россия – великая держава и обладает достаточными силами и средствами, чтобы работать в любом регионе мира», – считает член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский. Собеседник напомнил о том, что «Ту-22М3 уже применялись в Сирии, но тогда они работали с территории России». Кроме того, эксперт не исключил появление на базе Хмеймим ракетоносцев Ту-160, правда – тоже не на постоянной основе. «То, что авиабаза Хмеймим используется в том числе и самолетами стратегической дальней авиации – это не открытие для военных. К примеру, американцы регулярно перебрасывают свои стратегические бомбардировщики на базы в Великобритании, Японии и на остров Гуам», – отметил Мураховский. «Базирование нашей авиации на базе Хмеймим действительно имеет важное политическое и военное значение», – считает доктор военных наук Константин Сивков. «Во-первых, потому что боевой радиус бомбардировщиков Ту-22М3 при полной боевой нагрузке составляет около двух тысяч километров. Если провести этим радиусом площадь воздействия, то в зоне досягаемости наших самолетов окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье. Поэтому освоение этого аэродрома самолетами дальней авиации – серьезный фактор политического и военно-стратегического давления на вероятного противника», – полагает эксперт. «Во-вторых, в случае обострения военно-политической обстановки в Черноморском регионе дальняя авиация в Хмеймиме может стать важным козырем России. Например, при базировании самолетов Ту-22М3 в Крыму для противодействия американской авианосной ударной группе нам потребуется прорывать противовоздушную оборону Турции. А на базе Хмеймим наша дальняя авиация имеет больше свободы для маневра и отражения удара вероятного противника», – отметил собеседник. При этом он уточнил, что в случае противостояния с США основным театром действий будет Восточное Средиземноморье. «Именно оттуда они будут направлять свою авиацию по аэродромам Крыма и другим южным районам России, объектам военной и экономической инфраструктуры. Поэтому теперь, когда база в Хмеймиме осваивается, американцам будет проблематично как-либо угрожать нам. Да и в целом наращивание военного присутствия в Средиземноморье свидетельствует о том, что Россия готова пресекать любые попытки военной агрессии против нее», – заключил Сивков. При этом он уточнил, что в случае противостояния с США основным театром действий будет Восточное Средиземноморье. «Именно оттуда они будут направлять свою авиацию по аэродромам Крыма и другим южным районам России, объектам военной и экономической инфраструктуры. Поэтому теперь, когда база в Хмеймиме осваивается, американцам будет проблематично как-либо угрожать нам. Да и в целом наращивание военного присутствия в Средиземноморье свидетельствует о том, что Россия готова пресекать любые попытки военной агрессии против нее», – заключил Сивков. Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили о том, что совершен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. «Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», – говорится в сообщении. Как пояснили в военном ведомстве, после выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России. В ведомстве добавили, что на авиабазе завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Кроме того, благодаря увеличению длины взлетной полосы, были расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов. Уточняется, что в настоящее время с авиабазы Хмеймим могут совершать полеты все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных сил России, в том числе самолеты тяжелого класса. Напомним, в августе 2020 года сообщалось, что Сирия передаст России в безвозмездное пользование земельный участок 8 га с размещенными на нем объектами и часть акватории такой же площади для расширения авиационной базы Хмеймим. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На базу Хмеймим впервые прилетели Ту-22М3 25 мая 2021, 07:43

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 совершен на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где они базируются впервые, сообщает пресс-служба Минобороны России. «Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», – передает ТАСС сообщение Минобороны. Как пояснили в военном ведомстве, после выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России. В ведомстве добавили, что на авиабазе завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Кроме того, благодаря увеличению длины взлетной полосы, были расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов. Уточняется, что в настоящее время с авиабазы Хмеймим могут совершать полеты все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных сил России, в том числе самолеты тяжелого класса. Напомним, в августе 2020 года сообщалось, что Сирия передаст России в безвозмездное пользование земельный участок 8 га с размещенными на нем объектами и часть акватории такой же площади для расширения авиационной базы Хмеймим. США отказались назвать дату встречи Путина с Байденом 24 мая 2021, 21:42 Текст: Елена Мирошниченко

Встреча советников по нацбезопаноссти США и России Джейка Салливана и Николая Патрушева является важным этапом в подготовке встречи президентов двух стран, но ее возможные дату и место США не готовы назвать, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Наш советник по национальной безопасности провел разговор с его (российским) коллегой и этот разговор был важным шагом в подготовке запланированного американо-российского саммита, место и дату которого мы пока сейчас не готовы объявить и продолжаем работать над этим», – цитирует ее РИА «Новости». При этом она добавила, что стороны продолжают контактировать по вопросу проведения саммита. Напомним, в Женеве состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили «широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес». Приоритетное внимание уделено тематике стратегической стабильности. В Кремле прокомментировали слова главы Коми «у вас я – Путин» 25 мая 2021, 13:19 Текст: Алина Назарова

Слова главы Коми Владимира Уйбы «у вас я – Путин» были вырваны из контекста: он говорил, что у руководителя региона есть свои полномочия и ответственность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Там полно, насколько я понимаю, у губернатора недоброжелателей, и они все время выдирают что-то из контекста и потом начинают вирусно этим засорять интернет. Тут очевидно, первое, что это вырвано из контекста, и второе, что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия и есть ответственность у главы региона. Любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, не считают ли в Кремле слова Уйбы предосудительными. Ранее в Сети появилась видеозапись встречи Уйбы с жителями села в Коми, где он просит напрямую обращаться к нему для решения острых проблем. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к президенту России, глава Коми говорит: «Да какой Путин? У вас я – Путин». Позже в администрации главы Коми оправдались за сравнение Уйбы с Путиным. Кремль анонсировал скорое решение по встрече Путина и Байдена 25 мая 2021, 13:23

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Кремль в ближайшее время сообщит о решении по встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями будут на повестке дня, если встреча лидеров двух стран состоится, передает РИА «Новости». Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Путин и Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве. 24 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. Эксперт раскритиковал главу Коми за сравнение себя с Путиным 25 мая 2021, 09:58

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков раскритиковал главу Республики Коми Владимира Уйбу, который ответил на возмущения жителей села Мутный Материк, решивших обратиться с жалобой к президенту Владимиру Путину из-за нефтеразлива на Ошском месторождении, словами «Для вас я – Путин». «Плохой пример. Не надо ставить барьеры между гражданами и Путиным. Ни губернатор, ни чиновник не должен так говорить», – написал Чеснаков в Telegram. На днях в Сети появилась видеозапись, на которой Уйба обратился к жителям села Мутный Материк с просьбой сформировать «перечень вопросов» по селу, при этом добавив, что не надо их связывать «с сегодняшней ситуацией с нефтью». На предложение губернатора собравшиеся заявили, что делают это каждый год, некоторые из них выразили мнение, что в этот раз необходимо обращаться «напрямую к Путину», пишет РБК. «Да какой Путин? У вас я – Путин. Какой Путин вам?» – сказал Уйба. Местный житель уточнил у него: «Вы наш Путин?». На что глава подтвердил: «Да, конечно. Я для вас Путин, конечно!» Видеозапись встречи главы региона с местными жителями опубликовал YouTube-канал «Новая Республика». Напомним, 12 мая власти Усинска (Коми) объявили на территории муниципалитета режим ЧС из-за обнаружения радужной пленки на поверхности реки Колвы в 130 километрах от города. Нефтепродукты попали в реку из-за разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения в Ненецком автономном округе. В результате аварии на территории Ненецкого автономного округа и Республики Коми на почву и в реку Колву попало 90 тонн нефтесодержащей жидкости. По факту разлива нефтепродуктов возбудили уголовное дело по ст. 246 УК (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Стало известно возможное место встречи Путина и Байдена 24 мая 2021, 15:56 Текст: Алина Назарова

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести первую встречу в Швейцарии, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники. По ее данным, точные время и место встречи пока не известны. Вероятно, пишет издание, встреча состоится в ближайшие две недели в Женеве, передает РИА «Новости». Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. На прошлой неделе в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что когда Путин примет решение по встрече с американским коллегой, общественность сразу проинформируют. Он добавил, что встреча обсуждается. СМИ узнали дату встречи Путина и Байдена 25 мая 2021, 15:27 Текст: Елена Мирошниченко

Президент США Джо Байден планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15-16 июня в Швейцарии, передает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. «Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15–16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена», – цитирует сообщение телеканала ТАСС. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Путин и Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве. 24 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. Испытания «Адмирала Кузнецова» сдвинули из-за паротурбинных установок 25 мая 2021, 08:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Испытания авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начнутся позднее графика, но причиной тому не пожар и не затонувший ранее док, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. «Но на испытания мы выйдем несколько позднее графика из-за ряда технических проблем, связанных с поставкой ремонтного оборудования – паротурбинных установок производства завода «Киров-энергомаш», – цитируют Рахманова «Ведомости». В целом, по его словам, ремонт «Адмирала Кузнецова» идет по графику и в рамках бюджета. Контракт заканчивается в 2023 году, добавил Рахманов, хотя раньше передать авианосец флоту планировалось в 2022-м. Он также заверил, что ОСК сможет построить новый авианосец, если флот решит, что такой корабль нужен, и Минобороны его закажет. В 2019 году на авианесущем крейсере в Мурманске во время ремонтных работ произошел пожар. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека. «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара. Напомним, в декабре источник сообщал, что в Главном штабе ВМФ России хотят ускорить выход на испытания авианосца «Адмирал Кузнецов», сейчас корабль проходит ремонт и модернизацию. В администрации главы Коми оправдались за сравнение Уйбы с Путиным 25 мая 2021, 11:55 Текст: Алина Назарова

Глава Республики Коми Владимир Уйба, который на встрече с местными жителями сказал им «у вас я – Путин», имел в виду свою ответственность за регион, сообщили в пресс-службе республиканской администрации. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, фраза прозвучала во время встречи главы республики с жителями села Мутный Материк 17 мая в ходе его рабочей поездки в Усинск, где прошло оперативное совещание по ликвидации загрязнения, вызванного разливом нефтесодержащей жидкости, передает РИА «Новости». «Эту реплику следует рассматривать в контексте, а не вне его. Владимир Викторович (Уйба) хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны, надо попробовать сначала разобраться на местном уровне. В республике высшее должностное лицо – глава Республики Коми. Об этом Владимир Викторович и сказал во время встречи с жителями села Мутный Материк – он избран жителями главой Республики Коми, он и должен прежде всего решать проблемы жителей республики – а не президент страны. Глава республики несет ответственность за то, что происходит на территории региона», – сообщили в пресс-службе. «Владимир Викторович эту ответственность с себя не снимает. Он готов ее нести и решать проблемы людей. Именно поэтому он встречается с жителями, много ездит по республике и разговаривает с людьми. Вот что он хотел сказать этой фразой», – добавили в администрации региона. На днях в Сети появилась видеозапись встречи Уйбы с жителями села в Коми, где он просит напрямую обращаться к нему для решения острых проблем. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к президенту России, глава Коми говорит: «Да какой Путин? У вас я – Путин». В США подтвердили возможность встречи Путина и Байдена в Женеве 25 мая 2021, 10:27 Текст: Алина Назарова

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США. По словам неназванного официального представителя, встреча, вероятно, пройдет в Швейцарии. При этом точная дата встречи в верхах пока не известна, однако ожидается, что лидеры встретятся в середине июня во время поездки Байдена в Европу для переговоров с членами ЕС и НАТО, передает РИА «Новости». Ранее о Женеве как о возможном месте саммита сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники. Вероятно, сообщало издание, встреча состоится в ближайшие две недели в Женеве. Представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии не стал комментировать запрос газеты по данной информации. 24 мая глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. В Кремле подтвердили предстоящую встречу Путина и Лукашенко 25 мая 2021, 13:41 Текст: Евгения Шестак

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся до конца месяца, эта встреча готовилась еще до инцидента с самолетом Ryanair, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Встреча действительно на конец месяца планируется. Мы сообщим, когда и где она состоится. Она планировалась и готовилась еще до воскресных событий», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Он отметил, что Лукашенко сможет детально рассказать Путину об обстоятельствах и причинах произошедшего. «А что касается какой-то помощи в связи с чем-то, связанным с рейсом Ryanair, ну, это уже смотря что будет озвучивать белорусская сторона во время этих контактов», – добавил он. Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Путин запланировал личные встречи с участниками совещания по обороне 25 мая 2021, 13:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России после совещания по оборонной тематике в Сочи проведет личные встречи с его участниками, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сегодня начинается серия традиционных совещаний российского лидера с руководством Министерства обороны и военно-промышленного комплекса по вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил. «После совещания – уже традиция – участники совещания используют эти дни для уже таких самостоятельных контактов и мини-совещаний с президентом», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он отметил, что в серии совещаний, которые пройдут в Сочи, участвует руководство Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. «Совещание будет сегодня, завтра и в четверг. Сегодня вводное совещание», – добавил Песков. Напомним, в понедельник Кремль анонсировал серию военных совещаний Путина. Путин: Ситуация у границ России требует высокой боеготовности 25 мая 2021, 15:37 Текст: Евгения Шестак

Риски у границ и международная ситуация в целом требуют постоянной и высокой боеготовности от российской армии, заявил президент России Владимир Путин. «Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности», – цитирует ТАСС президент. Глава государства отметил, что в ВС России и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы вооружения и техники. В частности, по его словам, серьезно укреплен потенциал ядерной триады. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что военная деятельность США и НАТО расширяется на Украине и в Черном море. Командующий Южным военным округом Александр Дворников сообщал, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе. Минобороны анонсировало российско-индийские учения «Индра-2021» 25 мая 2021, 14:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Международные совместные российско-индийские тактические учения «Индра-2021» пройдут с 1 по 15 августа на полигоне Прудбой в Волгоградской области, сообщила пресс-служба ЮВО. «Совместные российско-индийские военные учения «Индра-2021» состоятся в период с 1 по 15 августа на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области. В учениях планируется задействовать около 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии и порядка 250 военнослужащих ЮВО», – передает ТАСС сообщение ЮВО. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что отношениям России и Индии угрожают планы «азиатского НАТО».