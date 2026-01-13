Tекст: Алексей Дегтярёв

Режим Владимира Зеленского и его западные покровители не смогут избежать ответственности за убийства журналистов и военных корреспондентов, указала Захарова в беседе с ТАСС.

Дипломат отметила, что десятки представителей СМИ стали жертвами целенаправленных атак со стороны неонацистов ВСУ на передовой и диверсантов киевского режима вдали от линии боевого соприкосновения.

По ее словам, виновные будут наказаны согласно международным нормам.

В апреле военкор Никита Гольдин, пострадавший в результате украинской атаки в зоне специальной военной операции, скончался от полученных ранений.

В октябре военкор Иван Зуев погиб в зоне спецоперации в Запорожской области.

В марте в результате удара ВСУ погибли корреспондент Александр Федорчак, а также оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.