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    11 апреля 2024, 17:00 • Общество

    «Ангара-А5» будет выполнять тяжелую работу в космосе

    Правда и победа

    Россия обкатывает новую тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5»

    «Ангара-А5» будет выполнять тяжелую работу в космосе

    Tекст: Михаил Котов

    Россия вывела в космос новую тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Это важнейшее за несколько десятилетий событие в российской космической отрасли. Чем новый носитель отличается от легендарного «Протона», какие задачи будет выполнять новая «Ангара» и какое значение это имеет для всей страны?

    За всю историю российской (советской) космической отрасли Россия создала только две серийных тяжелых ракеты-носителя: легендарный «Протон», использующийся до сих пор, и вот теперь – ракету «Ангара-А5». Ранее «Ангара» совершала испытательные пуски только с космодрома Плесецк. 11 апреля тяжелая модификация данной ракеты-носителя впервые отправлена в космос с новейшего российского космодрома Восточный. Нагрузка пока еще тоже только испытательная.

    На первый взгляд, ракета не выглядит каким-то особенным достижением – на фоне того, что в США уже работают носители с возвращаемыми ступенями. Однако на самом деле перед нами настоящий прорыв в отечественной космонавтике.

    База для освоения космоса

    Главный показатель работоспособности национальной космонавтики – это не количество пусков, бюджет или наличие каких-то уникальных миссий. Все гораздо прозаичнее. Основная задача космической отрасли – создавать нужные для страны космические аппараты, в нужный момент отправить их на орбиту и дальше поддерживать их бесперебойную работу.

    Возможно, звучит не очень романтично. Но это база. Именно с ее помощью работает связь, спутниковая навигация, дистанционное зондирование Земли, метеорология и другие отрасли, ежедневно обеспечивающие комфорт и качество жизни каждого гражданина России. Влияющие на всю реальность, которую мы видим как за окном, так и в собственном телефоне. Все остальное – научные запуски, космические обсерватории и добыча лунного реголита – создается уже дополнительно.

    Поэтому для любой космической державы важно иметь основной спектр ракет-носителей для выведения разных космических аппаратов. Эти ракеты-носители делятся на три класса – легкие, средние и тяжелые. В России это соответственно «Союз-2.1в» и «Ангара-1.2ПП» (легкие), две модификации ракеты-носителя «Союз-2» («Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» – средние) и «Протон-М» (тяжелая).

    Почему тяжелые ракеты самые важные

    Если ракет нет, то и вывод на орбиту любого космического аппарата невозможен. Невозможно самостоятельно обеспечить ни телевещание, ни связь, ни картографию, не говоря уж о выполнении ключевых оборонных задач. Прекрасной иллюстрацией этому является ситуация, в которой сейчас оказалось Европейское космическое агентство (ESA). Их триадой ракет были Vega, «Союз» и Ariane-5. Сегодня ни одна из них не работает.

    Для тяжелых ракет Ariane-5 затянулся переход на новое поколение Ariane-6, первый запуск которой должен состояться лишь летом текущего года. Поскольку Европа сама разорвала все космические связи с Россией, то и пуск российских ракет среднего класса «Союз» в интересах европейских заказчиков с космодрома Кура невозможен. C легкой ракетой Vega у ЕС тоже много проблем – высокая аварийность, а также невозможность поставки четвертой ступени украинским «Южмашем».

    Несмотря на то, что общий космический бюджет ЕС превышает российский в несколько раз, собственного носителя у Европы фактически на данный момент нет. В отличие от России. Брюсселю даже со спутниками Gallileo пришлось идти на поклон к Илону Маску.

    И среди всех трех классов ракет тяжелые – самые важные. Они способны на то, что не под силу другим: вывести на орбиту тяжелые спутники связи, метеоспутники, модули орбитальной станции и т. д. Причем не просто на орбиту, а на геостационарную, необходимую именно для обеспечения космической связи. А космическая связь в текущих условиях имеет принципиальное значение и для торговли, и для гражданской промышленности, и для обороны, и для бытового комфорта.

    Замена «Протона»

    Стартовавшая с космодрома Восточный ракета-носитель «Ангара-А5» как раз и есть основная российская тяжелая ракета ближайшего будущего. Почему же нельзя было остаться на главной «рабочей лошадке» советской, а затем и российской космонавтики – «Протоне»? У него две основные проблемы.

    Первая – география. «Протон» может стартовать только с Байконура, что ставит российскую космонавтику в зависимость от договоренностей с Казахстаном. Вторая проблема «Протона» – топливо. Оно очень токсично.

    Именно поэтому Россия построила космодром Восточный и именно поэтому испытывает новую тяжелую ракету-носитель. «Ангара» использует в качестве топлива и окислителя куда более экологичный керосин и кислород.

    Задачи для «Ангары»

    Важно, что «Ангара» может запускаться не только с Восточного, но и с северного космодрома Плесецк – в зависимости от полезной нагрузки. Все дело в баллистических условиях. Чтобы наиболее эффективно запускать спутники на геостационарную орбиту и другие орбиты в плоскости экватора – требуется космодром как можно ближе к экватору, там скорость вращения Земли выше. Для пуска на полярные орбиты, часто используемые для спутников дистанционного зондирования Земли, наоборот, удобнее космодром на севере.

    «Ангара» – это не одна ракета, а целое семейство. От легкой «Ангара-1.2ПП» до тяжелых «Ангара-А5» и даже перспективной «Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности за счет установки дополнительной водородной ступени.

    У «Ангары» впереди много самых разных задач. Будет испытываться перспективный пилотируемый транспортный корабль, будут выводиться лунные станции «Луна-26» и «Луна-27». Проектируется новая российская орбитальная станция. Именно «Ангара» должна выводить спутники проекта «Сфера», чья задача – обеспечить бесперебойную связь и интернет на территории всей России. 

    «Ангара-А5» подхватит эстафету у уходящего в историю «Протона» и обеспечит выполнение основных для России задач в космосе. На данный момент этого более чем достаточно.

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