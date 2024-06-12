Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.2 комментария
На «Севмаше» анонсировали новые ракетоносцы для российского флота
Гендиректор «Севмаша» анонсировал атомные и многоцелевые подлодки для ВМФ России
В этом году в составе Военно-морского флота России появятся новые подводные лодки, которые станут частью ядерной триады страны. Об этом сообщил генеральный директор производственного объединения «Севмаш» Михаил Будниченко.
Кроме подводных лодок, которые укрепят ядерный потенциал страны, на «Севмаше» также будут построены многоцелевые подводные лодки, которые войдут в состав ВМФ.
Михаил Будниченко удостоен золотой медали Героя Труда. Награду ему вручил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».
Ранее президент Путин отметил, что ракетоносцы, построенные на «Севмаше», обеспечивают надежность ядерной триады России.