На «Севмаше» анонсировали новые ракетоносцы для российского флота

МИД пригрозил Западу отправить «домой инкоров»

Захарова пригрозила Западу выдворением иностранных корреспондентов в случае притеснений российских журналистов

Tекст: Антон Антонов

Захарова в Telegram подчеркнула, что МИД «выполнил обещание зеркально отреагировать на ничем не мотивированную высылку из Австрии российского корреспондента». После этого западные СМИ «выдали залп гневных публикаций», «извратив все до неузнаваемости».

Как отметила Захарова, на Западе решили «перевести стрелки на Россию», которую обвинили в «ущемлении права иностранных журналистов», хотя сами же западные СМИ признают «сугубо ответный характер» действий Москвы.

«Все были заранее предупреждены и прекрасно знали, что реакция последует», – заявила Захарова, отметив, что у Вены было время «оценить последствия своих действий и одуматься».

Россия предлагала Австрии «оставить российских журналистов в покое», так как «не хочет никаких разменов, пусть представители СМИ работают нормально», но «Австрия – конечно, под давлением «большого брата» – решила иначе».

При этом западные СМИ не пишут о том, как «обстоят дела со свободой прессы в самих странах Запада», игнорируя «репрессии» в отношении российских СМИ и журналистов на просторах «европейского сада».

«Дежурная желчь, сочащаяся со страниц западной прессы при любом упоминании России в целом и положения их персонала в частности, резко контрастирует с тем, что эти же самые корреспонденты говорят «не под запись», рассказывая о полном комфорта пребывании в нашей стране», – сообщила Захарова. Она «предупредила западников»: «Тронете наших журналистов, домой поедут и другие инкоры».

Напомним, Министерство иностранных дел России сообщило об отзыве аккредитации журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) в ответ на действия Австрии, которая отозвала постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова.