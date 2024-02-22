Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
Медведев назвал релокантов мерзавцами
Медведев назвал работающих против России релокантов мерзавцами
Релоканты, которые, выехав за пределы России, ведут агрессивную антироссийскую кампанию, являются мерзавцами и должны подлежать уголовной ответственности, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, отметил, что среди релокантов есть разные люди, в том числе и те, кто уехали из России после начала спецоперации или даже до СВО и ведут против нашей страны агрессивную политику. Некоторые из них, как отметил зампред Совбеза, даже желают смерти российским военнослужащим, участвуют в программах поддержки ВСУ, желают поражения России и ее раздела на части. Этих людей он назвал мерзавцами. «У нас будет повод в какой-то ситуации плюнуть на их могилы», – отметил он.
Кроме того, Медведев заявил, что россияне, которые совершают диверсии на территории своей страны, – это люди, которых купили, это предатели.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возвращающихся из-за границы релокантов, которые не нашли себя за рубежом, с распростертыми объятиями в России никто не ждет.