Володин напомнил возвращающимся релокантам, что с распростертыми объятиями их никто не ждет

Tекст: Кристина Цыцура

«Раньше говорил и сейчас хочу подчеркнуть: Родина у нас одна – Россия, мы должны быть с ней в самых разных ситуациях. Практически все наши граждане так считают», – написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, уехавшие из страны люди, совершили предательство по отношению к России, родным и близким.

Володин согласился с заявлением режиссера Никиты Михалкова, который отказался работать с релокантами.

Ранее сообщалось, что в Россию вернулась четверть релокантов, которые ищут работу.