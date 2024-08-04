Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Медведев назвал выданных за границу при обмене россиян предателями
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко осудил россиян, которые были обменены с западными странами в рамках соглашения о заключенных, назвав их предателями и выразив уверенность в том, что они «представляют угрозу для России».
Медведев в своем Telegram-канале отметил, что среди этих людей есть не только те, кто совершил уголовные преступления, но и те, кто «поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны», а также «осужденные за шпионаж». Он подчеркнул, что такие люди представляют серьезную угрозу для России и являются «сервильной обслугой врагов» страны. «Именно поэтому их с радостью принимают иностранные вожди, понимая, что они – истинная, что называется, аb origine, надежда на развал России», – пояснил он.
Зампред Совбеза сравнил текущую ситуацию с событиями начала XX века, отметив, что подобные настроения и действия уже приводили к тяжелым последствиям для России. Медведев добавил, что отпущенным на свободу не следует забывать «о бренности своего существования в этом мире». «По сторонам оглядываются, короче. А в общем – пусть горят в аду!» – заключил он.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал обменянным предателям России срочно менять имена.
Напомним, в четверг между США и Россией состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. В этом процессе также участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. На родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе, а также несовершеннолетние дети.
Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.