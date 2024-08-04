Медведев назвал выданных за границу при обмене россиян предателями

Tекст: Дарья Григоренко

Медведев в своем Telegram-канале отметил, что среди этих людей есть не только те, кто совершил уголовные преступления, но и те, кто «поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны», а также «осужденные за шпионаж». Он подчеркнул, что такие люди представляют серьезную угрозу для России и являются «сервильной обслугой врагов» страны. «Именно поэтому их с радостью принимают иностранные вожди, понимая, что они – истинная, что называется, аb origine, надежда на развал России», – пояснил он.

Зампред Совбеза сравнил текущую ситуацию с событиями начала XX века, отметив, что подобные настроения и действия уже приводили к тяжелым последствиям для России. Медведев добавил, что отпущенным на свободу не следует забывать «о бренности своего существования в этом мире». «По сторонам оглядываются, короче. А в общем – пусть горят в аду!» – заключил он.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал обменянным предателям России срочно менять имена.

Напомним, в четверг между США и Россией состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. В этом процессе также участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. На родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе, а также несовершеннолетние дети.

Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.